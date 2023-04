[株式会社ダリヤ]

株式会社ダリヤ(本社:名古屋市中区、代表取締役社長:野々川 純一)が展開する、「モモリ 塗るだけ整うヘアキープブラシ」が、本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」 (毎月22日発売/発行部数10万部)」2023年2月号において高評価を受賞しました。※







※まとまり、ベタつきのなさ、使いやすさの総合評価で高評価を受賞しました。雑誌「LDK the Beauty」とは?



LDK the Beautyは2015年8月19日に創刊、毎月22日に発行されている雑誌および、おすすめ情報メディアです。コスメ&スキンケア製品を多角的に検証し、実力を忖度なしで評価しています。雑誌にとどまらず、公式LINE登録ユーザーは118万人を突破するなど、様々なメディアで情報発信を展開中。ユーザー目線のお役立ち美容情報をお届けしている媒体です。モモリとは?



桃の香りとうるおいで満ちる、ヘアケア&ヘアメイクブランド。モモリというブランド名には、「あなたの髪のおまもり」という意味も込められています。全12商品のラインアップ。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/21-19:46)