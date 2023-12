[PETOKOTO(ペトコト)]

飼い主も、飼いたいけど飼えない方も、苦手な方も、全ての命が認め合い、支え合い、繋がり合う社会へ。



ぺットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO(本社:東京都新宿区、代表取締役:大久保泰介、以下「PETOKOTO」)は、2023年12月4日より、イークラウド株式会社(東京都中央区、代表取締役:波多江直彦、以下「イークラウド」)」が運営する株式投資型クラウドファンディング「イークラウド」にてコミュニティラウンドの資金調達を開始し、3,000万円の目標募集額に到達いたしました。本日14日22時まで募集継続中です。





https://ecrowd.co.jp/projects/29



今回の募集では、新たな個人投資家はもちろん、PETOKOTOが展開するサービスのお客さま、全国の愛犬・愛猫家も株主に迎えるコミュニティラウンドとして実施することによって、PETOKOTOが掲げる「ペットを家族として愛せる世界へ」を共に目指す機会・環境を創出していきます。







■ 投資家向け募集ページ(本日22時が募集締切):https://ecrowd.co.jp/projects/29

■ 大久保の想い:https://note.com/taisukeokubo/n/nc5e4b179b1c7



株式会社PETOKOTO 代表取締役社長 大久保泰介の感謝メッセージ







株式投資型クラウドファンディングを通した資金調達を実行し、目標である3,000万円に到達することができました。148名の皆様に応援いただき、本当にありがとうございます。さまざまな形でいつもPETOKOTOを応援いただく全ての皆様に厚く感謝申し上げます。



この数週間、自分自身や会社の存在意義を見つめ直す機会がありました。足が内股という理由だけで、家族と出逢うまでに0円の価値を付けられ、その場に捨てられていた愛犬のコルク。一方でお兄ちゃんは30万円でペットショップで販売されました。家族である命の価値が人間都合で決められている大きな「負」を解決するために、会社を立ち上げました。創業から8年、コルクを迎えてから8年が経ちます。







まだまだ理想の景色とは程遠いです。



しかし、理想の景色に着実に近づいています。全ての短い命が幸せであるために、そして愛犬のコルクが少しでも健康で幸せな一生を送れるように、これからもさまざまな壁を乗り越え、取り組んでいきます。



ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について





PETOKOTOは、「ペットを家族として愛せる世界へ。」をミッションに掲げるペットウェルネスカンパニーです。代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、パートナーの愛犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの課題を解決するため、2015年に起業しました。







現在は、出逢いの家族化として審査制の保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI by ペトコト」(お結び)、情報の家族化としてペットライフメディア「ペトコトメディア」、食事の家族化として「ペトコトフーズ」を展開し、ペットを迎えてから亡くなるまで、一生に寄り添うペットウェルネスブランドの確立を目指しています。そして、売上の一部はOMUSUBIに登録される保護犬猫に寄付し、愛犬や愛猫の幸せが未来の保護犬猫の幸せにつながる循環するプラットフォームを目指しています。





フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」はサービス開始から3年で売上12倍超とするなど急成長を続け、定期購入継続率は94%に上り、取扱店舗は全国240店舗に拡大しています。保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI by ペトコト」、ペットライフメディア「ペトコトメディア」の月間PVは計400万、関連SNSのフォロワー数は計30万、ユーザーIDは10万件とすでに関係人口が多く、日本最大級のペットコミュニティを保有しています。





現在のPETOKOTOの取り組みと今後の展望







PETOKOTOは、起業家の登竜門とも呼ばれる国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2022 LAUNCHPAD NAHA」で優勝。東洋経済「すごいベンチャー100」、日経トレンディ「スタートアップ大賞」優秀賞などの選出実績もあります。2023年12月にシリーズB 2ndクローズのプレスリリースも公開させていただきました。







■ ペットウェルネスカンパニーPETOKOTO、シリーズBの資金調達2ndクローズを実施。累計資金調達総額は約17億円に。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000015317.html



今後はミッション実現のために、「医療」「保険」「旅行」などへと事業を多角化させ、ペットライフの質を最大化させる唯一無二のプラットフォームとなることを目指します。



今回のコミュニティラウンド実施に際し、参画いただいた株主の皆さまとは、「ペットを家族として愛せる世界」に向けたパートナーとして、新商品の開発や限定イベントへも参加いただけるようコミュニティ設計してまいります。



■ ペトコト プレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/15317

■ ペトコト メディア掲載アーカイブ

https://corp.petokoto.com/



会社概要







私たちPETOKOTOは、「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げるペットウェルネスカンパニーです。全員が愛犬家、愛猫家で、獣医師が取締役にいるなど、ペットのプロフェッショナル集団です。



クオリティ・オブ・ペットライフを事業軸に掲げ、ペットライフの一生に寄り添い、ペットが家族として受け入れられる社会を目指しています。



参考|保護犬・猫のマッチングサイトはこうして生まれた。動物が苦手だったのに、偶然が重なって好きになって起業しちゃった人の話(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e1fb4c4c5b673621f701918 )



■ 会社概要

会社名:株式会社PETOKOTO

所在地:東京都新宿区四谷本塩町2-8 WEEK四谷

代表者:代表取締役社長 大久保泰介

設立日:2015年3月23日

資本金:9,767万円

URL:https://corp.petokoto.com

事業内容:

・フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」https://foods.petokoto.com/

・ペットライフメディア「ペトコトメディア」https://petokoto.com/

・保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI by ペトコト」https://omusubi-pet.com/



■ 受賞実績



・日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」掲載

・Forbes JAPAN「200社一挙掲載! 日本のスタートアップ大図鑑」掲載

・東洋経済「すごいベンチャー100 2022年最新版」掲載(2回目)

・スタートアップカンファレンス「IVS2022 NAHA LAUNCHPAD」優勝(ドッグフードサービス史上初)https://youtu.be/-rhT0IMCTOo )

・2020年度グッドデザイン賞(ドッグフードサービス史上初)

・日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞(ペットサービス史上初)



TV、ラジオ、メディア取材をお待ちしております





今回の取り組みに関する取材、インタビューも可能です。「ペット産業のDX」「ブランド創り」ほか、「保護犬猫の現状」「ペットフード」「冷凍食品」「データを活用したサービス開発」「サブスク/D2C」「インスタグラムを活用したUGC」など、様々な切り口での情報提供が可能です。お気軽にご連絡ください。



