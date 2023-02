[株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント]

アサヒ スーパードライ×THE FIRST TAKE WEB CMタイアップソングとして書き下ろされた「ちはる」をお題に小説を募集!







monogatary.comは、毎日運営より出される「お題」へ自由に「物語」を投稿でき、それに対して挿絵やコメントをつけるなど様々なリアクションをして遊べる小説投稿サイト。過去「モノコン2019」からは、NHK「紅白歌合戦」にも二年連続で出場している“小説を音楽にする“ユニット「YOASOBI」が誕生するなど多くの話題を呼んできました。



この度monogatary.comは、ドラマ『ゴシップ #彼女が知りたい本当の◯◯』(フジテレビ系)やTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』(テレビ東京系)の主題歌を担当し、シンガーソングライター以外にも、サポートベースや楽曲提供など、ジャンルを越境した活動を行うなど、2023年更なる飛躍が期待されるシンガーソングライター・キタニタツヤとのコラボレーションコンテストを開催いたします。



本企画では、アサヒ スーパードライ×THE FIRST TAKE WEB CMタイアップソングとして書き下ろされた「ちはる」をお題として、楽曲からインスパイアされる春が舞台の物語を募集。大賞作となった物語は、新たに制作される「ちはる」ミュージックビデオに使用されます。





■対象お題

お題名:【キタニタツヤ コラボコンテスト】ちはる

応募URL:https://monogatary.com/theme/395695



「ちはる feat. n-buna from ヨルシカ / THE FIRST TAKE」のミュージックビデオや歌詞をご覧いただき、浮かび上がる情景を思いのまま自由に綴ってみてください。



■楽曲視聴はこちら

「キタニタツヤ - ちはる feat. n-buna from ヨルシカ / THE FIRST TAKE」



※YouTube画面上の設定ボタンから「字幕-日本語」を選択いただけると歌詞もご覧いただけます。



↓Streaming & Download

https://tatsuya-kitani.lnk.to/YZYco5QK



■文字数制限

文字数に制限はございません。



■大賞作品について

大賞作品の物語を原案として、キタニタツヤ「ちはる」のミュージックビデオを制作し公開します。



■募集期間

2023年2月4日(土)~2月19日(日)23:59



■結果発表

2023年3月6日(月)

※ミュージックビデオ公開はYouTube上にて、2023年3月21日(火)の公開を予定しています。



■キタニタツヤ プロフィール



2014年頃からネット上に楽曲を公開し始め、ボカロP”こんにちは谷田さん”として活動をスタート。

2017年より、高い楽曲センスが買われ作家として楽曲提供をしながらソロ活動も行う。

シンガーソングライター以外にも、サポートベースや楽曲提供など、ジャンルを越境した活動を行う。



Official Site:https://tatsuyakitani.com/

YouTube:https://www.youtube.com/@TatsuyaKitani_Official/featured

TikTok:https://www.tiktok.com/@inunohone

Twitter:https://twitter.com/TatsuyaKitani

Instagram:https://www.instagram.com/inunohone/



■応募要項

・プロ・アマチュア問わず、monogatary.comに会員登録している全ての方がご応募可能です。設定されたお題『【キタニタツヤ コラボコンテスト「ちはる」』に対して「物語」を投稿することで、応募とみなします。

・応募はmonogatary.com以外の新人賞やコンテストへエントリーをしていない作品に限らせていただきます。

・お一人で複数作品のご応募も可能です。

・応募期日までに完結している「物語」のみが審査対象となります。

・応募作品には必ずタイトルをつけてください。

・未発表のオリジナル作品に限らせていただきます。他の著作物の著作権を侵害する二次創作およびそれに準ずるもの、運営スタッフがそのように判断したものは予告なく選考対象外となります。

・「物語」は、「お題」に沿って日本語で書かれたものであればジャンルやフォーマットの制限はありません。

・審査は、映像化のしやすさや映像化した際の面白さ、monogatary.com内ランキング、SNSでの反響も観点とし、monogatary.com運営スタッフ、キタニタツヤスタッフにより総合的に行います。

・ミュージックビデオを制作する関係上、投稿作品の一部分を使用する場合がございます。あらかじめご了承ください。



■注意事項

・応募作品の扱いについては、monogatary.comサイトの利用規約、ガイドラインに準ずるものとします。また作品応募=公開時点で本コンテストの応募要項全てに同意したものとみなします。

・締め切り時点の応募作品の内容によって審査いたしますので、誤字脱字の修正も含め応募作品の編集は同時点までに済ませてください。

・選考に関するお問い合わせにはお答えできません。

・本コンテスト終了後に選考対象外となる事実が認められた場合、受賞が取り消される場合があります。

・本応募要項に違反した結果、応募者が当社又はその他の第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償していただくことがあります。

・本コンテストの受賞者は、作品の応募時点で、応募作品を利用(ポスター化に加え、楽曲化、映像化、書籍化、冊子化、コミック化、ゲーム化、その他商品化、およびこれらを第三者に再許諾)する権利を当社が優先的に保有することを許諾するものとします。

・上述の利用の際に、一部の設定や展開について原作から変更する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

・大賞作品をモチーフにして制作された製品・商品の著作権は全て販売元に帰属いたします。

・応募作品が受賞した場合には、受賞者は、当社の書面による事前承諾なくして、受賞作品を自ら利用し、又は当社以外の第三者に利用させることはできないものとします。

・本コンテスト結果発表前に、当社以外の第三者より応募作品の利用の打診があった場合には、必ずお問い合わせフォームよりmonogatary.com運営スタッフまでご連絡ください。

・受賞作品は、受賞から1年間はmonogatary.com上に掲載するものとし、著者本人による削除対象から除外させていただきます。

・受賞者は、応募作品が受賞した場合、当社との間で受賞作品の利用に関する契約を締結することにつき、予め承諾するものとします。

・受賞者は作品化利用に際して、別途ご案内する「monogatary.com 作品利用に関するご承諾フォーム」を入力することにつき、予め承諾するものとします。

・本コンテストは、monogatary.comが主催しています。本コンテストに関するお問い合わせは、必ずお問い合わせフォームよりmonogatary.com運営スタッフまでご連絡ください。



