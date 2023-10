[株式会社LD&K]

代々木公園ケヤキ並木にて、音楽とアートを楽しめるナイトマーケットが開催!イベントを彩るアーティストラインナップを一挙公開!







ライブステージでは、前川真悟(かりゆし58)、日食なつこ、井手綾香をはじめ、ゆるめるモ!、東京サイコパスなどの話題のアイドル枠から新進気鋭のアーティストまで、日毎で楽しめるラインナップが揃い踏み。

ギャラリースペースでは、フラワースタイリスト「花泥棒」の空間装飾や、「halspirits」によるサウンドインスタレーションなど、五感に響くアートを展開する。







開催は10月17日火曜日から10月22日日曜日まで。

期間中、平日の仕事帰りにも立ち寄れる22時までオープン。

秋の夜長に、音楽とアートを存分に吸収してみてはいかがでしょうか。



<LIVE STAGE>



●10月17日火曜日

前川真悟(かりゆし58)

平川美香

佐久間龍星



●10月18日水曜日

RONLON

SZWARC NEVER

ゆるめるモ!

東京サイコパス



●10月19日木曜日

日食なつこ

LA SEÑAS

レイラ



●10月20日金曜日

富澤タク

Marki Bongui

C.C.



●10月21日土曜日

井手綾香

MASSAN×BASHIRY

ナナジュウハチ

IKKI FUKUDA

東京花魁物語



●10月22日日曜日

木村イオリ×元澤ヒロヨシ

赤松ハルカ

The R.O.X&GWO

…and more !



*ライブステージは平日18:00~21:00/土日14:00~20:30まで。

タイムテーブルは変更になる場合もございます。



<GALLALY SPACE>

Supported by 澁谷藝術



花泥棒

halspirits

小畑杉雄

湯木慧



<DJ BOOTH>



道玄坂教会 -The Church-

club Malcolm

THE RUBYROOM

7thFLOOR

club bar FAMILY

頭バー

東間屋

UNDER DEER Lounge

Debris





また、東京ナイトマーケット期間中、10月21日・22日は「渋谷音楽祭2023」も開催されており、多様なジャンルの音楽を楽めます。こちらも要チェック!

詳細はこちら:http://shibuyamusicscramble.tokyo/





<開催概要>

名称:東京ナイトマーケット

日程:2023年10月17日(火)~22日(日)

時間:10月17日~20日 16:00-22:00

10月21日~22日 12:00-22:00





場所:東京都渋谷区 代々木公園 ケヤキ並木

主催:東京ナイトマーケット実行委員会

企画制作:アースガーデン / 有限会社en/(株)LD&K

協力:渋谷区観光協会/Jackery Japan

後援:渋谷区

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】



HP:https://tokyo-night-market.com/

X(旧Twitter):https://twitter.com/428nightmarket

Instagram:https://www.instagram.com/428nightmarket/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-09:16)