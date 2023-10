[カルチャヴィル合同会社]

10/20(金)からTOHOシネマズ 日本橋ほかで公開になるナショナル・シアター・ライブ(NTLive)『善き人』の劇場予告編が完成しました。



作は、C・P・テルラーの名義曲を人気俳優デヴィッド・テナント(TVシリーズ『ドクター・フー』)が主演し、ハロルド・ピンター劇場での上演時に撮影された舞台になります。ナチスがヨーロッパを席巻する中で、ドイツで慎ましく大学教授として働いていたハルダー博士は、社会の流れに沿う形でナチスに加わったことから人生が自分の意志とは関係なく予期せぬ方向へ進んでいくドラマです。大きな社会の流れに抗うことができない人間の弱さを、客観的はまざまざと見せられる作品で、本作のドラマの深さは、今やイギリスを代表する演出家の一人となったドミニク・クックの手腕を感じる作品です。ドミニク・クックは2017年のミュージカル『フォリーズ』でローレンス・オリヴィエ賞最優秀リバイバル賞を受賞している演出家で、舞台だけでなく、ベネディクト・カンバーバッチ主演の『クーリエ 最高機密の運び屋』で映画監督も務め、活躍の幅を広げています。





イギリスの旬な俳優・演出家がタッグを組んだ『善き人』は見応えある秀作で、その質の高さを感じる予告編をぜひご覧ください。





<予告編>



また、英国業界誌レビューでは多くの星を獲得し、高い評価を得ました。





★★★★★

Financial Times





★★★★★

Metro





★★★★★

The Upcoming





★★★★

Evening Standard





★★★★

Time Out





★★★★

Guardian





★★★★

Telegraph





★★★★

Times





★★★★

The Stage





《10月20日(金)よりTOHOシネマズ 日本橋ほかにて公開》





映画公式サイト:

https://www.ntlive.jp/good





座席はご鑑賞劇場HPから購入可能

販売は鑑賞希望日の2日前0時から劇場HPにて、劇場窓口は2日前のオープン時より

※TOHOシネマズ系以外の劇場ではスケジュールが異なることがございます

鑑賞料:一般3000円、学生2500円(要・学生証の提示)、障害者2500円





【作品情報】

作:C・P・テイラー 演出:ドミニク・クック 出演:デヴィッド・テナント、エリオット・リーヴィー、シャロン・スモール

上映時間:約2時間16分

あらすじ:世界が第二次世界大戦に直面する中、善良で知的なドイツ人教授ジョン・ハルダーは、想像を絶する結果をもたらす運動に巻き込まれていく。





【公開劇場】

2023/10/20(金)~ 公開劇場

東京)TOHOシネマズ 日本橋

シネ・リーブル池袋

神奈川)TOHOシネマズ ららぽーと横浜

名古屋)TOHOシネマズ 赤池

大阪)大阪ステーションシティシネマ

福岡)中洲大洋劇場



2023/10/27(金)~ 公開劇場

兵庫)シネ・リーブル神戸

京都)アップリンク京都





【ナショナル・シアター・ライブとは】

ナショナル・シアター・ライブ(NTLive)は、英国で上演された話題の舞台を世界の映画館で気軽にご覧いただく上映イベントです。NTLiveによる最先端でこだわりの撮影技術は、上演時のパフォーマンスを舞台上で巻き起こる役者同士の空気感と鮮度はそのままに、臨場感あふれる映像でスクリーンへお届けします。感情の揺らぎをとらえるクローズアップから、趣向を凝らした美術セットを隈なく楽しめる舞台のワイドショットまで、NTLiveなら映画館のお客様の誰もが現地の劇場のベストシートでご鑑賞いただく観劇体験が可能です。

日本公式HP http://www.ntlive.jp



