第4世代のスーパールーキーとして洗練された世界観と音楽で魅了するBilllie(ビリー)の日本デビューショーケース「Billlie Japan Debut Showcase “what is your B?”」を5月20日(土)にZepp DiverCity (TOKYO)で開催が決定!







株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)は、第4世代のスーパールーキーとして洗練された世界観と音楽で魅了するBilllie(ビリー)の日本デビューショーケース「Billlie Japan Debut Showcase “what is your B?”」を5月20日(土)にZepp DiverCity (TOKYO)で開催させていただく運びとなりました。



2021年11月に韓国でデビューをしたBilllieは、ハラム、はるな、ムンスア、ション、シユン、スヒョン、つきの日本人2名を含む計7名で構成されている7人組のガールズグループ。独特かつミステリアスな世界観を通じて、内面に潜んでいるエゴとその裏(B-Side)を表現し、世界中の同年代とK-POPファンを虜にしています。

Billlieはデビュー以来、発売する全てのアルバム全体を貫くストーリーを基に、ウェルメイド音楽、映画のようなコンセプトフィルム、多様なアートワークコラボを披露し、魅惑的なストーリーテリングを実現してきました。これは、グローバル市場で既存のK-POPシーンでは見られない新しい試みとして高い評価を受け、独歩的な位置を構築しています。



そんなBilllieの待望の日本デビューシングル「GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. -」が、5月17日(水)にリリース決定。



今回の日本デビューシングルのリリースを記念して、Billlie初となる来日ショーケース「Billlie Japan Debut Showcase “what is your B?”」が5月20日(土)Zepp DiverCity (TOKYO)にて開催が決定いたしました。

本公演では、Billlie Japan Debut Single「GingaMingaYo (the strange world) – Japanese ver. -」収録楽曲はもちろんのこと、これまでBilllieがリリースしてきた楽曲によるパフォーマンスやトークショーと共に、彼女たちの日本での新たな門出を記念するスペシャルステージを披露する予定です。



また終演後には、ご来場者全員がご参加いただける「お見送り会」も開催。

さらに、Belllie‘ve JAPAN FC先行ご当選者には、前方エリア優先入場特典やFC有料会員限定のご来場者プレゼントなどもご用意。



Billlieの日本での新たな門出を記念した、待望の日本初ショーケース「Billlie Japan Debut Showcase “what is your B?”」を是非お見逃しなく。



Billlie Japan Debut Showcase “what is your B?” に関する詳細はこちら

https://billlie.jp/information/?id=108





公演概要



■公演名:Billlie Japan Debut Showcase “what is your B?”

■開催日時:2023年5月20日(土)18:00開場 / 19:00開演

■会場:Zepp DiverCity (TOKYO)

アクセスはこちらhttps://www.zepp.co.jp/hall/divercity/#access

■チケット価格:

Belllie’ve JAPAN FC先行 7,500円(税込)

プレイガイド先行・一般 8,250円(税込)

※別途、ドリンク代600円必要

※1F・2F席種は選択いただけません。

■ご来場者特典:終演後のお見送り会 ※全てのご来場者が対象となります。

★Belllie’ve JAPAN FC先行当選者特典:前方エリア優先入場

★Belllie’ve JAPANファンクラブブースにて、FC会員(有料)限定ピクチャーチケットをプレゼント!

※詳細はBilllie日本公式サイトにて近日中にご案内致します。



【チケット販売概要】

Belllie’ve JAPAN FC先行 [抽選] ※Belllie’ve JAPAN FC有料会員限定

受付期間:2023年3月31日(金)18:00~2023年4月9日(日)23:59

当選発表:2023年4月11日(火)12:00頃



※本公演は、1階スタンディング、2階全席指定席となります。

尚、お座席は(スタンディングエリア・指定席)は、お選びいただけませんので予めご了承ください。

※「入場整理番号」および「座席番号」はシステムによる抽選方式で決定いたします。

※各種手数料はチケットご購入時にご確認の上、お買い求めください。



主催:株式会社インタラクティブメディアミックス

企画・制作:株式会社MYSTIC STORY / 株式会社インタラクティブメディアミックス

協力:株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント / 株式会社THE STAR JAPAN

運営:キョードー横浜



Billlie Japan Debut Single 「GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. -」リリースに関する詳細はBilllie日本オフィシャルサイトをご確認ください。

https://billlie.jp/debut_single/



東京都内各所で5月に開催される、Billlie日本デビューシングルリリース記念イベントに関する詳細は、Billlie日本オフィシャルサイトをご確認ください。

https://billlie.jp/information/?id=97





PROFILE





ハラム、はるな、ムンスア、ション、シユン、スヒョン、つきの日本人2名を含む計7名で構成されている。グループ名「Billlie」には、「誰もが持っていて共感できる内面の自我、自分たちの『B-side』を表現する」という意味が込められている。



ムンスア(MOON SUA)

生年月日:1999 年9 月9 日

ポジション:メインラッパー/リードボーカル



スヒョン(SUHYEON)

生年月日:2000 年1 月15 日

ポジション:メインボーカル/リードダンサー



ハラム(HARAM)

生年月日:2001 年1 月13 日

ポジション:メインボーカル/サブダンサー



つき(TSUKI)

生年月日:2002 年9 月21 日

ポジション:メインダンサー/サブボーカル



ション(SHEON)

生年月日:2003 年1月28 日

ポジション:メインダンサー/リードラッパー



シユン(SIYOON)

生年月日:2005 年2 月16 日

ポジション:メインラッパー/リードダンサー



はるな(HARUNA)

生年月日:2006 年1 月30 日

ポジション:サブダンサー/サブボーカル



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-20:46)