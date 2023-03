[viviON]

SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』(株式会社viviON、所在地:東京都千代田区、代表:明石耕作)はおかげさまでプロジェクトの本格スタートから数えて2周年を迎えることが出来ました。

ユーザー投票によって物語の展開が変化していく本プロジェクトが本日まで歩んでこれたのは、ひとえに日頃から応援くださっているユーザーの皆さまのおかげです。

心からの感謝を込め、2周年記念ボイスをはじめとした新たな企画を実施してまいります。







『Clock over ORQUESTA』はおかげさまで2周年を迎えることが出来ました。

記念コンテンツをお楽しみいただくとともに、ぜひ次の1年も彼らの戦いにご注目ください!



2周年記念特設ページ https://clockoverorquesta.com/extra/2nd-anniversary/





12人の主人公が贈る24の限定ボイスを一挙公開!!







12人の主人公たちがそれぞれの運命と願いをかけてバトルロイヤルを繰り広げる本作。

謎のビスクドールに導かれて訪れた夢の世界《Never↓and》で、主人公たちはそれぞれ少年の姿に変えられ、現実で強く願った望みを叶えるために戦うことを義務付けられています。

物語上には青年時代と少年時代の主人公が登場し、男性声優陣が青年時代を、女性声優陣が少年時代をそれぞれ演じています。



2周年を記念し、青年と少年、それぞれの姿で贈る24の記念ボイスをぜひご聴取ください!



●2周年記念ボイス青年編 https://www.youtube.com/watch?v=p1vNJ8zp8pE

朱鷺燈 一夜 CV:山下大輝

桜小路 二香 CV:森川智之

小豆沢 三斗 CV:服部想之介

栗花落 四麻 CV:置鮎龍太郎

音葉 五百助 CV:野田てつろう

天馬 六華 CV:村瀬歩

天馬 七星 CV:日野聡

榊 八色 CV:堀内賢雄

九重 九日 CV:立花慎之介

不破 十紀人 CV:鳥海浩輔

春海 一十 CV:山路和弘

朱鷺燈 零士 CV:緑川光







●2周年記念ボイス少年編 https://www.youtube.com/watch?v=MbHxi59PufU

朱鷺燈 一夜 CV:田村睦心

桜小路 二香 CV:皆川純子

小豆沢 三斗 CV:白石涼子

栗花落 四麻 CV:三瓶由布子

音葉 五百助 CV:伊瀬茉莉也

天馬 六華 CV:金田朋子

天馬 七星 CV:井上麻里奈

榊 八色 CV:朴璐美

九重 九日 CV:佐藤利奈

不破 十紀人 CV:竹内順子

春海 一十 CV:久川綾

朱鷺燈 零士 CV:緒方恵美









2周年記念冊子「CLOQUESTA~2nd Anniversary BOOK~」予約受付開始! 書影を初公開!



2周年を記念した冊子「CLOQUESTA~2nd Anniversary BOOK~」の公式ECショップにおける予約受付をスタートしました。





●見どころ●

・青色おとさんによる2周年記念キービジュアルイラストを用いた表紙

・キービジュアルのメイキングとして、衣装デザインやイラスト制作を担当した青色おとさんのコメントを掲載。

・東京メトロとのコラボレーションにより開催した「クロケスタ駅ナカLIVE!!」にまつわるイラストを収録。あわせてデザイン制作の裏側について、イラストを担当したうごんばさんのコメントを掲載。

・クロケスタファンアートコンテストの受賞作品を掲載。

・白湯、夏子、旅行、P-POCO、瓜うりた、バツムラアイコ、森永ピザ(敬称略)豪華イラストレーター7名による描き下ろしイラストを掲載。



――さらに、これまでの2年間を振り返る年表や、2周年記念マンガの「選ばれなかった選択肢」など、クロケスタをより深く楽しめるコンテンツをまとめてお届けいたします!



●商品情報

名称 :[冊子]CLOQUESTA~2nd Anniversary BOOK~

価格 :2,500円(税込み)

発売日時 :2023年3月26日12時

商品ページ:https://vivion.official.ec/categories/5031719







ボイスドラマ「QUATELLA」をもとにしたコミカライズが決定!



セカンドアルバムに収録のボイスドラマ「QUATELLA」のストーリーを描く、コミカライズが決定しました。

公式Twitterと公式サイトで公開を行ってまいります。

また、このコミックをボイス付きで楽しめる動画の制作も予定しています。







物語とビジュアルでClock over ORQUESTAを象る 大河ゆの&三嶋たぬクリエイター対談



世界観やシナリオの面から『Clock over ORQUESTA』の世界を築いてきた・大河ゆのさんと、魅力的なイラストやマンガを通して主人公たちのさまざまな表情を形にしてきた・三嶋たぬさん。

本プロジェクトの立役者ともいえるお二人による対談を実施しました。

ファンのみなさまから頂いた質問にもお答えいただきながら、今まで紡いできた物語への想いや今後の展開などについて語っていただきました。

2周年記念特設ページ https://clockoverorquesta.com/extra/2nd-anniversary/ のスペシャルコンテンツとしてご覧いただけます。







2周年記念グッズがアニメイトにて好評発売中







4月9日まで、2周年記念グッズが全国10店舗のアニメイトにて販売しています。

対象店舗では、関連グッズご購入2,200円(税込)毎に各キャラクターの特別なメッセージが読めるCLOQUESTA 2nd Anniversary メンバーズカード(全12種)を1枚プレゼントするフェアも開催中。



■フェア開催期間

2023年3月24日(金)~2023年4月9日(日)



■開催店舗

札幌店、仙台店、秋葉原店、池袋本店、名古屋店、京都店、大阪日本橋店、広島店、岡山店、福岡パルコ店



フェア情報 :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108854

グッズ紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=Zz1E1_60ZCQ









まだまだ続く『Clock over ORQUESTA』



『Clock over ORQUESTA』は歩みを止めることなく、メインストーリーの次なる展開・Second season BATTLE 2on2にむけて準備を進めています。

また、より多くの方にお楽しみいただけるコラボ企画なども企画しておりますので、今後の展開にご注目をよろしくお願いいたします。





SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』

(読み クロック オーバー オルケスタ)

公式サイト :https://clockoverorquesta.com

公式Twitter :https://twitter.com/ClQST_info

推奨ハッシュタグ :#クロケスタ

公式チャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw

出演 :

山下大輝、田村睦心、森川智之、皆川純子、服部想之介、白石涼子、置鮎龍太郎、三瓶由布子、野田てつろう、伊瀬茉莉也、村瀬歩、金田朋子、日野聡、井上麻里奈、堀内賢雄、朴璐美、立花慎之介、佐藤利奈、鳥海浩輔、竹内順子、山路和弘、久川綾、緑川光、緒方恵美、ほか(担当キャラクター順・敬称略)

メインテーマ :「CLOQUESTA」 vocal・奥井雅美 作詞・大河ゆの 作曲編曲:大山曜(ZIZZ STUDIO)

原作 :大河ゆの

シナリオ :大河ゆの/あいざわあつこ(トライファクション)

企画・製作 :viviON



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/26-15:15)