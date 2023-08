[株式会社ブランチ・アウト]

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大谷 真一)は、2023年8月28日(月)~9月29日(金)の期間中、恵比寿本社にて展示会『24 Spring & Summer Exhibition』を開催いたします。







今回展示するラインナップの一部をご紹介いたします。



BIG BILL(ビッグビル)









カナダのケベック州で誕生した、カナダNo.1のワークウェアブランド。

「BE PROUD OF WHAT YOU WEAR.」を掲げ、75年にわたって高品質な商品を生産。カナダやアメリカで圧倒的なシェアを持つワークウェアブランドとして認知されており、機能的で頑丈な衣類は労働者から信頼と誇りを持って着用され、高い支持を得ています。

今回の展示では、レディースコレクションを中心に展開を行なっております。

Instagram: https://www.instagram.com/bigbill_jp/





CARブランド





レディースやキッズからの人気も高い『ホンダ』、不朽の名車として名を馳せる『トヨタ』の「ランドクルーザー」をあしらったアイテムをご用意しております。

加えて、『FIAT』や『BMW』といった海外ブランドアイテムの新作もご紹介させていただきます。





アメリカンライセンス





昨年ご好評をいただいたLA飲食店ライセンスに引き続き、今回は新たにプランテーション系およびカフェ系のショップライセンス商品を取り揃えております。



<ラインナップ>

・Plant Man P



・10 Speed Coffee



And more ...... !





PENNEY'S(ペニーズ)









JC PENNEYは、1902年にワイオミング州にてジェームズ・キャッシュ・ペニーらによって創業されました。JC PENNEYは、ゼネラルストアとして様々ブランドを生産、販売してきました。1940年頃からは、BIG MACやPAY-DAY、TOWNCRAFTのストアブランドがリリースされ、その中の一つがPENNEYS LABELでした。

今回の展示では、古着からデザインソースを学び、トレンドライクなリメイク風の新作をラインナップしております。





オリジナルグラフィック





弊社自慢のデザイナーチームが手掛けたオリジナルグラフィックを用い、緻密な手法と熟練の加工によって洗練された逸品へと仕上げました。ぜひ、その質感と美しさをお手にとってご覧ください。



そのほか、バリエーションに富んだ旬なライセンス商品や最新契約プロパティなどもご紹介いたします。



※混雑を避けるため、展示会へのご参加はアポイント制となっております。

下記連絡先まで、事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。



【本件に関する関係者からのお問い合わせ先】

株式会社ブランチ・アウト

電話:03-3445-0003

メール:info@branch-out.jp



皆様のご来場を心よりお待ちしております。



