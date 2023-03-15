2023年3月最新版！【ネット完結型の自動車保険人気ランキン…
［株式会社エレメント］
【自動車保険ステーション】自動車保険おすすめ人気ランキング
《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、自動車保険比較サイト 「自動車保険STATION（https://car-h.info/）」において、【2023年3月最新版】自動車保険おすすめ人気ランキングTOP4を発表いたしました。
【2023年最新】自動車保険おすすめ人気ランキングTOP4： https://car-h.info/
このページでは、当社運営自動車保険メディア全体での契約件数に基づいたランキングをご紹介しています。
3月最新版では、2023年2月1日～2月28日の申込み件数を基に集計しています。
■【1位】セゾン自動車火災保険株式会社「おとなの自動車保険」
http://car-h.info/hoken/saison_car/
■【2位】アクサ損害保険株式会社「アクサダイレクトの自動車保険」
http://car-h.info/hoken/axa_car/
■【3位】三井ダイレクト損害保険株式会社「強くてやさしいクルマの保険」
http://car-h.info/hoken/mitsui-car/
■【4位】楽天損害保険株式会社「ドライブアシスト」
http://car-h.info/hoken/rakuten_car/
当サイトでは自動車保険を申込む上で知っておくべき用語やFAQ、選び方の注意点等を分かりやすく解説しています。
＜サービス概要＞
【自動車保険STATION】 https://car-h.info/
＜会社概要＞
会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント
住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１０−４ モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階
U R L ： https://element-gr.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/15-14:16）
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