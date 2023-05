[株式会社ワールドパーティー]

―2023年5月12日(金)よりディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで順次発売―



レイングッズで国内トップシェアを誇る株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役CEO:中村 俊也)が展開するレイングッズブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、ディズニーストアと共同企画したレイングッズをディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)で5月12日(金)より、ディズニーフラッグシップ東京では先行して5月9日(火)より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。



▽特集ページ:http://shopDisney.jp/c/wpc/







[画像掲載商品]

【Wpc.】ビニール傘<ラプンツェル&パスカル> 3,190 円

【Wpc.】ビニール傘<「トイ・ストーリー」> 3,190 円

(C) Disney (C) Disney/Pixar



雨の日もハッピーな気分で過ごそう!Wpc.とディズニーストアの共同企画アイテムが登場





今年は雨の日が楽しくなるオシャレなビニール傘、折りたたみ傘、レインバッグカバー、バックパック、レインコートの全11アイテムが新登場。ミッキーマウスやプーさんをモチーフにしたデザインや、『101匹わんちゃん』に登場するキャラクターがさりげなくちりばめられたダルメシアン柄など、様々なディズニーキャラクターをモチーフにしたバリエーション豊富なアイテムを展開します。



昨年好評だったビニール傘は、ラプンツェルやパスカル、魔法の花など作品にまつわるモチーフがデザインされ、人気の淡いグラデーションカラーで新登場。その他にも、はっ水加工が施された生地を使用したバックパックやレインコートは、日常使いしやすい落ち着いた色味とキャラクターデザインが魅力。エコバッグとしても使用できるレインバッグカバーなど、雨の日だけでなく晴れの日にも使用できるお役立ちアイテムも取り揃えています。



商品紹介







【左】 ビニール傘<ミッキーマウス> 2,860円

【中央】ビニール傘<「トイ・ストーリー」> 3,190円

【右】 折りたたみ傘<ポット夫人とチップ> 3,630円



【左】 レインバッグカバー<『101匹わんちゃん』> 2,420円

【中央】バックパック<ミッキーマウス> 9,900円

【右】 レインコート<ミッキーマウス> 7,920円



(C) Disney (C) Disney/Pixar



<商品ラインナップ一覧>

■ビニール傘

ミッキーマウス 2,860円

ラプンツェル&パスカル 3,190円

「トイ・ストーリー」 3,190円



■折りたたみ傘

ポット夫人とチップ 3,630円

プーさん 3,960円

『101匹わんちゃん』 3,960円



■レイングッズ

レインバッグカバー 『101匹わんちゃん』 2,420円

レインバッグカバー ミッキーマウス 2,420円

バックパック ミッキーマウス 9,900円

バックパック プーさん 9,680円

レインコート ミッキーマウス 7,920円



販売について





2023年5月9日(火)より先行販売

■ディズニーフラッグシップ東京



2023年5月12日(金)より順次販売

■ディズニーストア店舗:https://www.disney.co.jp/store/storeinfo

■ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー): http://shopDisney.jp/c/wpc/



※ 画像をご使用の場合は、コピーライトを必ずご記載ください。 各画像のコピーライトは、上記記載内容をご確認ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo.html)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合があります。



公式SNS





Wpc. - Instagram:https://www.instagram.com/wpc_official/

Wpc. - Twitter:https://twitter.com/wpcUmbrella



会社概要





会社名:株式会社ワールドパーティー

所在地:558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表者:代表取締役CEO 中村 俊也

設 立:1985年9月



