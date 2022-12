[株式会社SQUEEZE]



株式会社SQUEEZE (本社:東京都港区、代表取締役:舘林 真一、以下、「当社」) は、ライフスタイル型スマートホテル「Minn 千歳」を2022年12月21日に開業いたしました。ファミリーやグループ、長期滞在などのあらゆるニーズに対し、快適な空間と体験を提供してまいります。



Minn 千歳 施設ページ

https://staytuned.asia/brands/minn/hotels/minn-chitose/











ライフスタイルホテル「Minn – your second home」について



グループや家族の「みんな」で泊まれることに、宿泊施設を意味する「inn」を掛け合わせた当社の独自ブランドである「Minn (ミン)」は、 2017年その第1号店を大阪にオープン後、東京や長野にも施設を増やし、4名以上のグループやファミリー層でも1部屋に宿泊できるお部屋を提供しており、大変多くの方々にご満足をいただいております。







今回開業しました「Minn 千歳」は、Minnの中でも広い客室が特徴で、一番広い客室は広さ114平方メートル 、最大定員12名で宿泊することが可能です。新千歳空港からひと駅に位置するJR「南千歳駅」から徒歩8分の場所にあり、「アウトレットモール・レラ」とレンタカー村の真ん中に位置します。新千歳空港からのアクセスが良くお部屋が広く且つレンタカーショップが近くにあって、観光、アクティビティ、スポーツなど多目的に旅行の拠点として最適なホテルです。



Minnブランドのスタンダードであるオンラインチェックイン、エクスプレスチェックアウトを導入しており、ご予約からチェックアウトまでのお手続きがスマートフォン上でシームレスに完結。「クラウド運営チーム」によるクラウド運営チームが快適なご滞在のサポートをさせていただきます。







Minn 千歳の概要





名称 : 「Minn 千歳」

所在地 :北海道千歳市柏台南2-1-1

室数:合計51室(17室X3棟)

1LDK 定員5名 2LDK 定員6名 3LDK 定員12名

最大収容人数 : 321名

駐車場:74台完備(無料)

開業日 :2022年12月21日

URL :https://staytuned.asia/brands/minn/hotels/minn-chitose/

アクセス : JR「南千歳駅」より徒歩8分







「Minn – your second home」運営施設一覧





【北海道】





Minn 千歳 北海道千歳市柏台南2-1-1







【東京】



Minn 蒲田 東京都大田区西蒲田5−18−18





Minn 上野 東京都台東区東上野1−19−5





Minn 浅草 東京都台東区花川戸1-13-12





Minn 上野入谷 東京都台東区入谷2-34-5





Minn 秋葉原 東京都台東区台東1-22-3





Minn 町屋 東京都荒川区町屋1-6-9





Minn 東上野 東京都台東区東上野5-22-4





Minn 西葛西 東京都江戸川区西葛西3-13-17





Minn 葛西 東京都江戸川区中葛西3-32-13







【大阪】

Minn 十三 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目17-2

Minn 北梅田 大阪府大阪市福島区福島6−12−19

Minn 新大阪 大阪府大阪市東淀川区東中島1−21−29

Minn 東梅田 大阪府大阪市北区兎我野町2-5



【長野】

Minn 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町長倉塩沢735







SQUEEZEが提供する遠隔接客サービス「クラウド運営チーム」





遠隔接客サービス「クラウド運営チーム」とは、複数のホテルを一元管理しフロント業務やマーケティング業務を遠隔(リモート)にて提供できるクラウドサービスです。当社は2019年に現地法人であるSQUEEZE Asiaをカンボジア・プノンペンに設立し、リモートコンシェルジュ事業をスタート。カンボジアのセンターからのみならず、その他国内外の在宅ワーカーによりホテル業務を遠隔サポートできる仕組みを構築いたしました。24時間365日オンライン上でお客様のチェックイン・アウトや予約受付、電話・メッセージ対応、お部屋の在庫管理、清掃業務管理等の幅広い業務を行っております。



昨今は、生活のあらゆるシーンで非対面・非接触が推奨されており、ホテル業界においても遠隔接客サービスのニーズが急増しております。





また、当社が自社開発するクラウド宿泊管理システム「suitebook(スイートブック)」は複数施設管理に適した機能を搭載し、フロント業務の自動化や情報を一元管理することで遠隔地からでも漏れのない効率的なゲスト対応や清掃管理が可能です。「suitebook(スイートブック)」は宿泊業務の生産性を高めるSaaS(Software As a Service)として、チェックインシステムやスマートロック等の様々なIoTとも柔軟にAPI連携が可能であり、常に最新のオペレーションへと改善ができる運営体制を支援しております。

「suitebook(スイートブック)」

https://squeeze-inc.co.jp/services/#ser01







新たな宿泊体験、空間創造に取り組むパートナー企業を募集中



SQUEEZEでは様々なパートナー企業様との協業により、次世代ホテル運営の実現、また宿泊用途にとらわれない空間活用の可能性にチャレンジし続けています。

IoTを活用したサービスの提供、宿泊施設を利用したイベント企画、スマートホテル運営などのニーズをお持ちの企業様がいらっしゃれば、以下よりお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。



https://squeeze-inc.co.jp/contact/





株式会社SQUEEZE

設立:2014年9月

本社所在地:東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル3F

代表者:代表取締役 舘林 真一

資本金:468,426,300円(資本準備金を含む)

URL:https://squeeze-inc.co.jp/

事業内容:

– スマートホテル事業

クラウド型ホテル運営ソリューションを活用した自社ブランドホテルの運営

– ソリューション事業

クラウド型ホテル運営を可能にするシステムやソリューション提供、コンサルティング等



