株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」(https://mini-mal.tokyo/)は、2月のバレンタインデーに向け、オンラインストアでの1月23日までのご注文で、”送料無料”でお楽しみいただけるクーポンをご用意しました。







Minimalではバレンタインに向けて、カカオ豆から手仕事で丁寧にお造りする香り高いチョレートを使った、Minimalならではの特別な新作スイーツなど20種を超える商品をご用意しています。



今回、より多くの方に気軽にMinimalのチョコレートをお楽しみいただけるよう、1月17日(火) 20:00~23日(月) 23:59までご利用いただける、バレンタイン早期ご注文特典の“送料無料クーポン”をご用意しました。バレンタイン当日用はもちろん、バレンタインの前にどれをプレゼントしようか検討するために試してみたい、といった場合にもぜひご利用ください。



■バレンタイン早期ご注文特典、送料無料クーポン



クーポンコード:EV2023MINIMAL

ご購入時に、クーポンコード入力欄に上記コードをご入力いただき、送料無料になっていることをご確認の上、ご購入ください。



注意事項

※ご利用可能期間:1月17日(火) 20:00~23日(月) 23:59

※一部対象外商品がございます(各種サブスクリプションサービス、Minimal Collective特典商品)

※他クーポンと併用いただくことはできません

※オンラインストア限定のキャンペーンとなります



クーポン詳細:https://mini-mal.tokyo/blogs/information/20317

※1月17日(火)20時公開





希少な苺を使ったスイーツから、クッキー缶やチーズケーキなど、Minimalのバレンタイン2023おすすめ商品



Minimalではバレンタインに向けて、新作の「生ガトーショコラ 苺 -いちご家めい-」をはじめ、シグニチャーの板チョコレートから、皆で楽しめるスイーツ、クッキー缶や生チョコレートなどもご用意しています。



新作・季節限定「生ガトーショコラ 苺 -いちご家めい-」





香川県の「いちご家めい」さんから特別に仕入れている、国内で1%程しか作られていない貴重な苺“女峰”を使用。食感と味わいの異なる3層のチョコレートを組み合わせ、苺とチョコレートの両方を味わえる贅沢なガトーショコラに仕上げました。

商品詳細:https://mini-mal.tokyo/products/100000000718



新作「チョコレートラングドシャ」





シングルオリジンのガーナ産カカオ豆のチョコレートを使ったラングドシャがぎっしり27枚詰まった、Minimal初のクッキー缶。ラングドシャとチョコレートの相性を考え抜き、オリジナルチョコレートをカカオ豆から仕上げました。

商品詳細:https://mini-mal.tokyo/products/100000000727



新作「生ガトーショコラ -PRIME-」





世界中のカカオ豆の中から厳選した豆を使用し、オリジナルレシピから丁寧に仕立て上げ、上質かつ王道の味わいを実現したガトーショコラです。「まずはこちらを召し上がっていただきたい」という願いを込め、シグニチャーを意味する「PRIME」を冠しました。

商品詳細:https://mini-mal.tokyo/products/100000000284



「チョコレートサンドクッキー」





全く異なる4つの風味を食べ比べて楽しめる、チョコレートとクッキーの絶妙なバランスの4種のサンドクッキーです。

ナッツやフルーツ、カカオの個性が表現されたチョコレートをさっくりとしたクッキーでサンド。初めての方でもカカオの味わいの違いがわかりやすく、個包装でギフトにも最適。

商品詳細:https://mini-mal.tokyo/products/100000000202



「チョコレートレアチーズケーキ」





チーズ・チョコレート・クッキーが奏でる三位一体の絶妙なハーモニーをお楽しみいただけるチーズケーキです。

オリジナルのチョコレートはまろやかな甘味と心地よい酸味を感じられる味わい。そこにミルキーなクリームチーズとサクサクのクッキーを合わせ、3つの素材のバランスを追求しました。

商品詳細:https://mini-mal.tokyo/products/100000000285



他にも生チョコレートなど多数の商品をご用意しています。

詳しくは、バレンタイン特設ページをご覧ください。

特設ページ:https://mini-mal.tokyo/pages/valentinesday





素材と製法を探求するチョコレートの職人チーム「Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル)」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。



素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。



素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 7年連続73賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報





カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。



■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無



■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無



株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営



Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア:https://mini-mal.tokyo

LINE:https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

Twitter:https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook:https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts



