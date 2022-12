[イマジニア]

イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、発売中のNintendo Switch(TM)ダウンロード版ソフトが最大 40%オフで購入できる期間限定セール「イマジニア WINTER SALE」を、12月15日より開催中です。









氷上のチェスとして親しまれるウインタースポーツ「カーリング」をおうちで楽しめる本格シミュレーションゲーム「みんなのカーリング」は、今回初のセールとなります。本年25周年を迎えた「メダロット」は、メダロット1~5など過去作品が計8タイトルまとめてプレイできる「メダロット クラシックス プラス」もセール対象になっています。累計出荷販売本数が50万本を突破している育成シミュレーションゲーム「LITTLE FRIENDS –DOGS&CATS-」は 40%オフにてご購入いただけます。この機会にぜひお楽しみください。



■イマジニア WINTER SALE概要

・セール期間:2022年12月15日 0:00~2023年1月10日 23:59

・販売サイト:ニンテンドーe ショップ

・セール対象タイトル:

みんなのカーリング 30%オフ

4,378 円(税込) ⇒ 3,064 円(税込)

メダロット クラシックス プラス カブト Ver. 30%オフ

5,478 円(税込) ⇒ 3,834 円(税込)

メダロット クラシックス プラス クワガタ Ver. 30%オフ

5,478 円(税込) ⇒ 3,834 円(税込)

LITTLE FRIENDS –DOGS&CATS- 40%オフ

6,380 円(税込) ⇒ 3,828 円(税込)



■セール記念キャンペーン

イマジニア WINTER SALE開催を記念して、Amazonギフト券1,000円分が5名に当たる、Twitterキャンペーンを開催します。詳細はイマジニア公式Twitterにてご確認ください。





・イマジニア公式Twitterアカウント

https://twitter.com/Imagineer_info



■権利表記

(C)Imagineer Co., Ltd.

(C)2022 JAPAN CURLING ASSOCIATION.

(C)Neilo Inc.

*Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-15:46)