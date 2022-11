[クリエイティブメディア 株式会社]

■2022年11月11日



PC用サウンドカード「Sound Blaster」シリーズや様々なスピーカーやヘッドホン等を開発し、ワールドワイドで展開をしているCreative Technology Ltdの日本法人であるクリエイティブメディア株式会社(東京都千代田区外神田4-7-7、略称:クリエイティブメディア)から以下の発表を行います。



●Creative Pebble Pro [直販限定] 発売のお知らせ

●Creative MUVO Go 発売のお知らせ





▼Creative Pebble Pro [直販限定] 発売のお知らせ



人気のUSB電源スピーカー PebbleシリーズのDNAを継承し、オーディオ クオリティやスピーカー出力を大幅にアップグレードした最上位のPROが新登場!



新たに給電専用USB PDポートを採用、ピーク出力60Wにブーストされたスピーカー出力と、新開発デジタル アンプ&再設計されたドライバーによってパワフル高音質オーディオを実現



アルパイン グリーン調のボディ カラーとカスタマイズ可能なRGB ライティングで、リスニング シーンを演出するUSBデジタル/ Bluetooth / アナログ接続対応スピーカー



【直販ストア・数量限定100台】 Pebble Proでの通話に使えるマイク搭載BAドライバー イヤホン プレゼント!





この度、人気のUSB電源スピーカー「Creative Pebble」をはじめとするPebbleシリーズのDNAを継承し、オーディオ クオリティやスピーカー出力を大幅にアップグレードした「Creative Pebble Pro」が新登場、クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストアにて11月中旬より発売致します。



CreativeのPebbleシリーズは、パーソナル リスニングに適した音場を実現するアクティブ スピーカーであり、Pebble ProはシリーズのDNAであるUSB電源での利便性や、オーディオがリスナーへダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置した特徴的な球形状のスピーカー デザイン、スピーカー背面に配置した大型パッシブ ラジエーターによる重低音の効いた奥行きのあるオーディオなどの特徴を受け継いで進化した最上位モデルです。



進化したPebble Proは、USBバスパワー給電で最大10W RMS/ピーク出力20W※1のスピーカー出力を可能とするUSBオーディオ ポートに加え、新たに給電専用のUSB PDポートを採用。USBバスパワーでは不足しがちなスピーカー出力を外部USB PD電源でブーストし、最大30W RMS/ピーク出力60W※2のパワフル オーディオの再生が可能となりました!



また、Pebble Proのために新開発されたデジタル アンプと、再設計によって一新した2.25インチ フルレンジ ドライバーを採用、幅広い音量レンジで深みのある低音とクリアーな高音質オーディオを実現しています。



下位モデルのPebble V3より機能面でもさらに進化したPebble ProはUSB DAC/ADCを内蔵しており、USB接続でオーディオ再生やマイク入力にも対応。PCやMacで劣化のないUSBデジタル オーディオを再生したり、ヘッドセット端子/マイク端子※3からの音声入力が行え、PCでのビデオ会議やボイス チャットにもご活用いただけます。



加えて、Windows PCでPebble ProのUSBオーディオを介してボイス コミュニケーションを行う際は、ビデオ会議やボイス チャットでの音声通話で発生する問題を改善し、オンライン コミュニケーションをより便利に、そして快適に行えるCreative アプリのSmartComms キットの便利な機能が利用できます。



Pebble Proはまた、Bluetooth ワイヤレス接続にも対応しており、スマートフォンからのワイヤレス オーディオ再生※4※5や、お手持ちのイヤホン マイクやヘッドセットを利用した電話やボイス通話※6も可能です。もちろん、アナログ接続※5にも対応し、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。



シックなアルパイン グリーン調カラーを採用したPebble Proのスピーカー ボディ下部にはRGB ライティングを搭載しており、3つの発光パターンでデスクトップをライトアップすることが可能。発光色もスピーカー本体で調節が可能でムードや好みに合わせてカラーをカスタマイズすることもできます。



進化したパワフルな高音質オーディオや機能性、リスニング シーンを彩るRGB ライティングを備えたPebble Proで、音楽やゲーム、映画やテレビなどのエンターテイメントを楽しんだり、ボイス コミュニケーションにご活用下さい!





※1:10Wが供給可能なUSB-CポートやUSB-C電源アダプター、5V/2Aが出力可能なUSB-A電源アダプターなどを使用した場合の最大出力です。

※2:30Wが供給可能なUSB-C PD電源アダプターを使用した場合の最大出力です。

※3:ヘッドセット端子は3.5mm CTIA仕様のイヤホン マイクに対応しています。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)の機器は接続できません。マイク端子は3.5mm端子のPC用マイクに対応しています。プラグインパワー マイクやダイナミック マイクには対応していません。マイク入力はオーディオ ソースがUSBまたはBluetooth(HFP利用時)でのみ有効です。

※4:A2DPに対応するBluetooth デバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetoot hデバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。

※5:USBでの電源供給が必要になります。USB電源アダプターは付属しません。

※6:HFPに対応するBluetooth デバイスや通話アプリでの音声通話に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリ等での動作を保証するものではありません。





■ USBオーディオ/Bluetooth/アナログ接続 2.0チャンネル スピーカー

製品名:Creative Pebble Pro

(クリエイティブ ぺブル プロ)



型番:SP-PBLPRO-GR



標準価格:オープン プライス



クリエイティブストア価格:8,900円(税込)



発売時期:11月中旬





【直販ストア・数量限定100台】

Pebble Proでの通話に使えるマイク搭載BAドライバー イヤホン プレゼント!



クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア(弊社ホームページ内)にてCreative Pebble Proを購入の方(先着100台)に、USBオーディオ利用時やBluetooth(HFP利用時)での通話に使えるマイク搭載 高性能バランスド アーマチュア ドライバー インナーイヤー イヤホン Aurvana In-ear2 Plus(非売品)をプレゼント致します!



※上記のプレゼント キャンペーンは、直販オンラインストア クリエイティブストア(弊社ホームページ内)のプロモーション内容です。プレゼント品が予定数に達した場合、本プレゼント キャンペーンは予告なく終了します。





▼Creative MUVO Go 発売のお知らせ



ポータブル Bluetooth スピーカー MUVO シリーズに、パワフル&スタミナ再生の上位モデルが登場



IPX7防水のボディにピーク出力40Wのパワフル サウンドを再生するデュアル マイクロ ドライバー/バス ラジエーターと最大約18時間の連続再生が可能なスタミナ バッテリーを搭載、2台でワイドなサウンドを楽しめるステレオ ワイヤレス リンクにも対応したアクティブ スタイルのBluetooth スピーカー





この度、CreativeのMUVO シリーズ ポータブル Bluetooth スピーカーに、重低音の効いたパワフルなサウンドとスタミナ再生を実現するバッテリーを搭載した上位モデル「Creative MUVO Go」が登場、11月中旬より順次発売致します。



MUVO Goは、水中に落としても安心なIPX7相当の防水性能※1を備えており、アウトドア シーンなどでも水濡れを気にせずにお使い頂けるアクティブ スタイルのBluetooth スピーカーです。



スリムなボディにはカスタム チューンのフルレンジ マイクロドライバーとバス ラジエーターを2つずつ搭載しており、最大20W RMS/ピーク出力40Wのパワフルで重低音の効いたステレオ サウンドを再生します。



最大5V/2Aでの充電が可能なUSB-Cポートを備えており、1回の充電で最大約18時間の連続再生※2が可能、様々な利用シーンで音楽を存分にお楽しみ頂けます。



また、2台のMUVO Goをワイヤレス接続して再生可能なステレオ ワイヤレス リンク※3をサポートしており、Bluetooth ワイヤレス サウンド※4をよりワイドなステレオ サウンドでお楽しみ頂けます。



パワフル サウンドを長時間お楽しみいただける防水スピーカー MUVO Goで、アクティブなミュージック ライフをお楽しみ下さい!





※1:IPX7相当の防水性能(一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない)を有しています。30分以上水に浸したり、水深1m以上の水圧のかかる水中に浸さないで下さい。すべての環境や使用状況での防水を保証するものではありません。

※2:実際のバッテリー持続時間は、使用環境、操作頻度、バッテリーの状態等によって変化します。充電式バッテリーには充電回数に制限があります。

※3:MUVO Go同士とのみステレオ ワイヤレス リンクで接続することが可能で、1台目のBluetooth サウンドを2台のスピーカーで再生することが可能です。

※4:A2DPに対応するBluetooth デバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。HFPによる音声通話や通話操作には対応していません。





■ Bluetooth ワイヤレス スピーカー

製品名:Creative MUVO Go

(クリエイティブ ミューボ ゴー)



型番

ブラック:SP-MVGO-BK

グリーン:SP-MVGO-GR

ブルー :SP-MVGO-BU



標準価格:オープン プライス



クリエイティブストア価格:10,800円(税込)



発売時期

ブラック:11月中旬

グリーン:11月下旬

ブルー :12月上旬





※詳細は、以下、弊社WEBサイト上のプレスリリースにてご確認ください。

Creative Pebble Pro [直販限定] 発売のお知らせ

https://jp.creative.com/corporate/pressroom?id=13769



Creative MUVO Go 発売のお知らせ

https://jp.creative.com/corporate/pressroom?id=13768





クリエイティブメディア ホームページ

https://jp.creative.com/





以下、クリエイティブメディア 直販オンラインストア



クリエイティブストア

https://jp.creative.com/store





※本商品の外観、仕様、パッケージ内容、及び価格は、予告なく変更される場合があります。



※本リリースに記載された全てのブランドや製品は各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-16:16)