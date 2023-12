[Vma plus株式会社]

大好評のうち幕を閉じた人気ドラマ「 聖徳太子のレストラン」初、メタバースイベントを開催決定!完全受注生産限定のグッズやイベントの限定写真を展示!



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(代表:津田徹/本社:東京都品川区)は、「Wリュージのおつまみキッチン presented by 聖徳太子のレストラン」に特別イベント会場としてメタバース会場を提供させていただきます。料理をテーマにした本ドラマとメタバースの融合による、これまでにない新しい体験を今後ご提供させていただきますので、ぜひお楽しみにください。







「Wリュージのおつまみキッチン presented by 聖徳太子のレストラン」とは





2022年7月~9月にCBCテレビにて放送された「聖徳太子のレストラン」。 佐藤流司が演じる天才シェフ、徳井聖がデリバリー専門店を舞台にさまざまな難題を解決していくストーリーで、田村心、高崎翔太ら2.5次元の舞台で活躍する若手俳優たちが多く登場するほか、佐藤流司・田村心らが料理研究家のリュウジと共に、視聴者が自宅で手軽に再現できるレシピを紹介するクッキングバラエティの要素もあって高い注目を集めました。

「U-NEXT」「FOD」「Hulu」などの動画配信サービスでも好評配信中。(公式サイト:https://sho-tokutaishi-restaurant.com/)



その公開収録イベントとして8月6日(日)に実施された、公開収録「Wリュージのおつまみキッチン presented by 聖徳太子のレストラン」。支配人として佐藤流司、料理長としてリュウジが出演し、ミニゲームを交えながら、

1部ゲストの東京ホテイソン、2部ゲストの増子敦貴(GENIC)に料理を振る舞い、大好評のうちに幕を閉じた本公開収録の続報イベントのお知らせです。



バーチャルイベント実施決定! メタバース会場限定の特別記念グッズを販売





Vma plusが提供するメタバースプラットフォーム「Vma plus Station」にて「Wリュージのおつまみキッチン」の特別イベントが開催決定!EC機能付の3Dブースがメタバース空間に登場し誰もが自由に参加できる仮想空間で、公開収録時のイベント写真の展示や、メタバース会場限定の特別記念グッズのお買い物をお楽しみいただけます。(※購入は要アカウント登録)











■特別記念グッズ 詳細

※いずれもメタバース会場内での完全受注生産限定





2Lブロマイド 佐藤流司&リュウジ

2枚入り 1,100円(税込)





































アクリルスタンド佐藤流司&リュウジ

75×100mm 1,800円(税込)

































「Vma plus Station」での購入手順







■Vma plus Stationとは

ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。



■特別記念グッズ購入の手順

1.「Vma plus Station」へアカウント登録を行い、ログインをしてベント会場へ入場。

(※入場のみであればアカウント登録不要です)

アカウント登録URL:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/register/



2.イベント会場へ入場し、3Dブースの商品パネルをクリックすると商品詳細画面を表示されます。 商品をカートに追加し購入手続きを進めます。

イベント会場URL:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/event/vme202310002/detail



3.カート詳細画面で、購入したい内容の確認ができます。「購入へ進む」を選択後、 購入内容確認およびカード決済情報の入力を行います。



4.購入確認・カード決済画面で購入内容の最終確認後、 カード情報を入力して、決済方法を確定します。

(※購入方法はカード決済のみとなっております)



5.注文完了後、登録メールアドレスにご注文確認メールが届きますのでご確認ください。



Vma plus株式会社は、メタバース・Web3のコンテンツ企画と運営を通し、社会課題解決の新たな選択肢となるメタバース・Web3の活用をご提案いたします。私たちは、リアルとメタバースをブロックチェーンで繋いだ経済を作り、その化学反応によりリアルだけでは解決できなかった課題を変化させ、メタバースを使ってこの世界の課題を解決をすることを目指しています。



社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

HP :https://www.vma-plus.com/

【Meta ZIPANG(メタジパング)】

https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-18:46)