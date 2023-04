[富士通株式会社]

当社は、Gartner, Inc.(以下、ガートナー社)が2023年3月13日に発刊したマネージドワークプレイスサービス市場の調査レポート「2023 Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services」(以下、ODWS)において、リーダーの1社として評価されました。

当社は、一人ひとりのウェルビーイングに向き合ってDXを加速し、従業員がこれまで以上に高い生産性でイノベーションを創出し続けられる新しい働き方として「Work Life Shift」を2020年より実践しています。そこから得られた約13万人のノウハウを組み込み、サステナビリティに配慮した新たな働き方を実現するサービス「Fujitsu Work Life Shift」をグローバルに提供しています。

今後も、サステナブルな世界の実現を目指す「Fujitsu Uvance」のもと、デジタルイノベーションを通じて、人々が日々生活している社会や職場において安心して暮らし・働くことができる環境づくりに貢献していきます。





【 ODWSについて 】

ODWSの主な目的は、統合されたユビキタスなデジタルワークプレイスを提供することであり、従業員のエンゲージメント、生産性、デジタル・デクステリティを向上させるためのサービスと組織のデジタルビジネス戦略をサポートすることです。



ガートナー社はこのたび、当社を含む17社をODWSのビジョンの完全性と実行能力に基づきグローバルに評価しています。この評価は以下の項目としています。



・エンドユーザーへのリモートサポート

・エンドユーザー機器(デスクトップ、ノートパソコン、モバイル端末、ODWS Internet of Things、周辺機器自 動販売機、スマートロッカー、サポートキオスク、ARベース)のサポート

・物理デバイスと仮想デバイスの両方に対応したPCプロビジョニング(PC as a service [PCaaS] )サービスとし てのデスクトップ [DaaS]、仮想デスクトップインフラ [VDI]

・ユーザーエクスペリエンス(UX)重視のサービスとエクスペリエンス・レベル・アグリーメント(XLA)

・自己修復型アナリティクスと人工知能(AI)に基づく自動化の活用

・ユーザーの体験を変え、ビジネスの成果を高めるためのサービス



レポートの詳細は以下より参照できます。

https://www2.fujitsu.com/jp/article/gc-dswls/pr-gartnermq-202303/index.htmlK



出典: Gartner(R), “Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services” Daniel Barros et al., 13 March 2023



【 富士通株式会社 執行役員 SEVP グローバルソリューションビジネスグループ長 島津 めぐみのコメント 】



ガートナー社から当社が、サステナビリティにフォーカスしたデジタルワークプレイスサービス市場の調査レポート「2023 Magic Quadrant for ODWS」のリーダーの1社として認められたことを大変嬉しく思います。今後も、「Fujitsu Uvance」戦略に沿って、革新的なテクノロジーで組織や個人の働き方を変革し、環境、社会、経済に前向きな変化をもたらしていきます。

当社は、今後も「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパスのもと、独自のヒューマンセントリックエクスペリエンスデザイン(HXD)手法と社内実践で蓄積した経験をもとに、最先端テクノロジーを活用し、従業員のエンゲージメントとウェルビーイング向上に寄与していきます。



【 富士通のSDGsへの貢献について 】







2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。富士通のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。





