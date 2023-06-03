［一般社団法人日本経営協会（NOMA）］

トップエグゼクティブが講師陣に！幅広い業界の経営幹部候補と人脈形成が可能！



一般社団法人日本経営協会（本部事務局：東京都渋谷区 会長：高原 豪久）は、2023年7月11日～2024年3月6日の期間全9回にわたり、経営幹部育成を目的として開催する『実践 経営哲学伝承塾』の第34期の募集を開始いたしました。













塾長・塾講師・塾識（塾の有識者）





塾長

作田 久男氏（コクヨ株式会社 シニアアドバイザー（元 オムロン株式会社 会長））



塾講師※ご出講順

廣瀬 恭子氏（株式会社広瀬製作所 代表取締役社長）

筒井 義信氏（日本生命保険相互会社 代表取締役会長）

西口 泰夫氏（山田コンサルティンググループ株式会社 取締役会長（元 京セラ株式会社 会長））

青木 豊彦氏（株式会社アオキ 取締役会長）

川上 徹也氏（パナソニック株式会社 客員 元 代表取締役副社長）

尾山 基氏（株式会社アシックス 取締役会長）



塾識（塾の有識者）

宮本 又郎氏（大阪大学 名誉教授 経済博士）

吉村 典久氏（関西学院大学大学院 経営戦略研究科 教授 経営学博士）







視察見学（予定）





株式会社インテリックス（和歌山県 和歌山市）

同社ＨＰ https://www.interix.co.jp/







コースの特色





・先達の“経営道”に学ぶ-伝承と変革-（創業経営者、大手企業経営者、中小企業経営者、経営学者・経営史研究家など様々な先達に実践経営道を学びます）

・次代の経営者・リーダーを目指す方々の研鑽（哲学、理念、意思決定、行動）の場です

・異業種交流により人脈ネットワークが広がります（ＯＢ会も実施）

・講話だけでなく、意見交換、ディスカッションによる参加者相互の研鑽、啓発の場です

・約500名の卒業生は各企業の経営者・経営幹部としてご活躍されています







『実践 経営哲学伝承塾』３４期生募集概要





会期：2023年 7 月11日（火） 開講（全 9 回）

※日程詳細は下記URLパンフレットをご確認ください

https://wwwnoma-frontcom.ecbeing.biz/densyoujyuku34ki.pdf

会場：（通常例会）大阪科学技術センタービル（大阪市西区靱本町1-8-4）

参加対象：企業の部長級以上の経営幹部候補の方々（企業規模は問いません）

定員：20名

入塾料（1人）：会員264,000円（税込）/一般319,000円（税込）

申込み：http://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60020931&mikey=556f640f-e873-4b46-97d0-ac12c6ec5f9d&p=&ps=

申込締切：2023年7月3日（月） ※定員に到達次第締切







『実践 経営哲学伝承塾』について（ねらいと特長）





本会では、これからの経営を担う方々に“ 経営のこころ ”を伝承することを目的に、平成 2 年に「経営哲学伝承塾」を開塾し、以来 33 期にわたって開催してまいりました。

当塾では、経営者として幾多の難題を乗り越えてこられた先達を講師にお招きし、実践的に経営・事業の哲学、理念、意思決定、行動の神髄を学びます。塾生同士の討議交流もまじえて研鑽していただき、次代の経営幹部・リーダーを目指す方々の人的ネットワークを広げていただきます。







入塾（受講）企業一覧（50音順）





(株)アイ・エス・エス・サービスセンター、(株)アド、(株)イトーキクレビオ、(株)エスオーシー、(株)エーゼット商事、(株)NSソリューションズ関西、エスペック(株)、(株)エルメ、オーエッチ工業(株)、大阪化学合金(株)、大阪ガス(株)、(財)大阪国際経済振興センター、大阪タナック(株)、大阪府、岡本無線電機(株)、(株)小川モータース、オプテックス(株)、オムロン(株)、関西電力(株)、関西ビバレッジサービス(株)、キシダ化学(株)、(株)九州ソフタス、協業組合眉山コレクション、京セラコミュニケーションシステム(株)、協同産業(株)、(株)近畿エコサイエンス、（一財）近畿健康管理センター、近畿コカ・コーラボトリング(株)、近畿日本工機(株)、近畿日本鉄道(株)、近鉄グループホールディングス(株)、(株)クボタ、クボタエイトサービス(株)、(株)クマリフト技術研究所、(株)クルーズ、グローリー(株)、京阪ホールディングス(株)、(株)神戸製鋼所、(株)阪村機械製作所、ザ・パック(株)、(株)島精機製作所、(株)シャルレ、(株)新広社、(株)シンコールコーポレーション、新日鉄情報通信システム(株)、(株)スポージアム、住生コンピュータサービス(株)、住友生命保険（相）、生活協同組合コープこうべ、(株)ゼクシス、第一稀元素化学工業(株)、武田薬品工業(株)、(株)タケデン、(株)竹中工務店、大日本住友製薬(株)、ダイハツ工業(株)、(株)大丸、(株)デジタル、デジタルファッション(株)、(株)東洋印刷、東洋化成工業(株)、東洋紡(株)、(株)東洋紡カンキョーテクノ、東洋紡不動産(株)、東リ(株)、(株)ナレッジクリエーションテクノロジー、西日本高速道路(株)、西日本旅客道(株)、(株)西原衛生工業所、新田ゼラチン(株)、日本ガイシ(株)、日本化学機械製造(株)、(株)日本公文教育研究会、医療法人社団日本鋼管福山病院、(株)日本総合研究所、日本電子精機(株)、日本電話施設(株)、(株)ノーリツ、ハウス食品グループ本社(株)、パナソニック、(株)パナソニックエクセルスタッフ(株)、パナソニックエクセルプロダクツ(株)、(株)パナソニック共済会、日立造船(株)、(株)平田タイル、(株)福田武環境デザイン研究所、フジテック・インターナショナル(株)、(株)布恋人(株)、マイカル、(株)マイカルナック商事、(株)マックロード、ミズノ(株)、(株)ミズノアベール、(株)三ツワフロンテック、ユニチカ情報システム(株)、(株)ライフデザインセンター、(株)ワコールホールディングス

（※ご参加頂いた当時の企業名を記載）







一般社団法人日本経営協会（NOMA）について





昭和24年（1949年）に「日本事務能率協会」として創立以来一貫して、わが国経営の近代化と効率化のための啓発普及を活動の柱としております。

「経営およびオフィス・マネジメント」の革新と社会資産の創出ならびに新しい価値創造の推進によって、わが国経済の発展と豊かな社会の実現に寄与することを本会の目的としております。

日本経営協会HP：https://www.noma.or.jp/







お問合せ・お申し込み先





一般社団法人日本経営協会 関西本部 経営哲学伝承塾事務局

〒550-0004 大阪市西区靱本町１丁目８番４号 大阪科学技術センタービル５階

ＴＥＬ 06（6443）6961（ダイヤルイン） ＦＡＸ 06（6441）4319

E-mail：keieijuku@noma.or.jp URL https://www.noma.or.jp



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