造形アーティストとして活躍している NAKA YORK CITY(ナカヨークシティ)瀧本善之さんとJOHNBULL(ジョンブル)の初のコラボレーションアイテムを2023年7月13日(木)にリリース。



今回特別に描き下ろしたグラフィックTシャツやジョンブルのデニムアイテムに瀧本氏が1点1点アートワークを施したスペシャルピースが並びます。

※スペシャルデニム、オーバーオール、Gジャンは7/13(木)~ 以下の店舗で先行販売。



【展開店舗】

JOHNBULL 表参道店、なんば店、JOHNBULL HEAD HARBOR

※Tシャツ4型はJOHNBULL直営店全店で展開

SHOP LIST:https://www.privatelabo.jp/contents/shoplist/



オンラインストアは7月中旬~下旬頃販売予定

online store:https://www.privatelabo.jp/



【アーティスト瀧本善之氏在店イベント】

2023年7月15日(土)・16日(日):JOHNBULL 表参道店

2023年7月22日(土)・23日(日):JOHNBULL HEAD HARBOR





商品一覧









T-SHIRT lot.JM232C45/¥7,700 tax in

PANTS lot.JM231P09/¥29,700 tax in





JACKET lot.JM231L07/¥38,500 tax in

T-SHIRT lot.JM232C43/¥7,700 tax in

PANTS lot.JM231P10/¥29,700 tax in



【NAKA YORK CITY】オリジナルキャラのIGOちゃんが、プールでリラックスしているイラストレーションをプリントしたTシャツ。コバルトブルーのプールプリントがアクセントに。







T-SHIRT lot.JM232C44/¥7,700 tax in

OVERALL lot.JM231P28/¥38,500 tax in



オーバーオールは【JOHNBULL】でロングセラーアイテムのファーマーサロペットに瀧本氏が1点1点アートワークを手がけた数量限定のスペシャルピース。一見ペンキを散らしたように見えますが、よく見ると様々な文字をシルクスクリーンでプリントしています。







T-SHIRT lot.JM232C44/¥7,700 tax in

OVERALL lot.JM231P28/¥38,500 tax in



手に持つスケボーはアーティスト瀧本氏が手掛けたアート作品。ルードなオーバーオールとの雰囲気がぴったり。





JACKET lot.JM231L07/¥38,500 tax in

PANTS lot.JM231P10/¥29,700 tax in



JOHNBULLのハードワーカーGジャンには、目を引くレッドカラーの【NAKA YORK CITY】プリントがインパクト大!パンツも合わせてとことんアーティスティックに着こなしたい。







T-SHIRT lot.JM232C44/¥7,700 tax in >>BUY

PANTS lot.JM231P10/¥29,700 tax in



【NAKA YORK CITY】オリジナルキャラのIGOちゃんが、仲良く仲間とダンスしているポップなイラストレーションは夏気分を盛り上げる1枚。







LONG T-SHIRT lot.JM232C46/¥9,900 tax in

PANTS lot.JM231P10/¥29,700 tax in



"N"と"Y"が握手をしているようなデザインは、【NAKA YORK CITY】のテーマでもある"仲良くして"を感じさせるユニークなデザイン。







LONG T-SHIRT lot.JM232C46/¥9,900 tax in

OVERALL lot.JM231P28/¥38,500 tax in



すべてユニセックスサイズでご用意していますので、様々な着こなしが楽しめます。





【画像ダウンロード】

URL: https://28.gigafile.nu/0727-b05d55fdcb071942f223391d4f00daae0





瀧本善之 / アーティスト

愛媛県出身。衣装制作などを経て、ペインター・造形アーティストとして活動中。

また、2019年よりハンドメイドのレザークラフトとして「ARAYA」、アパレルブランドとして「NAKA YORK CITY」を主宰。

2022年にはGREENROOM FESTIVAL’22のART Galleryに出展参加し、ますます活動の場を広げている。



Instagram:@hoshiguratantaki_araya.aka.nyc

https://www.instagram.com/hoshiguratantaki_araya.aka.nyc/





【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。

<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL @johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/

MENS @johnbull_private_labo_mens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_mens/

WOMENS @johnbull_private_labo_womens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/?hl=ja



