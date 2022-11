[レゴジャパン株式会社]

レゴジャパン株式会社(所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、1歳半から安全に遊ぶことができるレゴ(R)ブロック「レゴ(R)デュプロ」が、「第14回マザーズセレクション大賞2022※」(主催:一般社団法人日本マザーズ協会)を受賞したことをお知らせいたします。







「レゴ(R)デュプロ」は18か月以上のお子さま向けのレゴ(R)ブロックシリーズで、誤飲しにくい大きさや、なめても有害物質の心配がない素材でできたブロック玩具です。動物や公園などの身近なものをはじめ、電車や遊園地、工場現場など、知的好奇心を刺激する豊富なテーマを展開しています。脳が最も急速に発達する年齢のお子さまが、試行錯誤することやアイディアを形にすることなど、遊びを通じて重要なことを学ぶ手助けをします。



今回の受賞と、投票時に寄せられた「楽しく遊んでいる」、「想像力が豊かになる」などの嬉しいコメントを励みに、今後も、お子さまたちが楽しい遊びと学びの世界への扉を開くきっかけになれますよう努めてまいります。



【投票時に寄せられた主な声】

・遊んでいる様子が楽しそうですし、考える力や想像力が豊かになりそうです。

・組み立てやすい。自ら考える力を育ててくれるから大事です!

・小さい頃から、小学生低学年までバージョンアップして遊べるのが良いです。

・集中力が高まる気がします。



※一般社団法人日本マザーズ協会が、1年を通じ、子育て期のママ・パパを対象に愛用している「モノ」・「コト」について投票活動を実施。その得票結果で選出するアワード。



■レゴグループについて







遊びが持つパワーを通して、—世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する—それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げることを可能にします。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴ(R)という名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

