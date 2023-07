[株式会社TWO]

株式会社TWO(本社:東京都渋谷区/代表取締役CEO:東 義和)が手掛ける、“欲しいものは、いつも2つある。”を掲げるプラントベースフードブランド「2foods」(トゥーフーズ)から、2023年7月18日(火)に新商品、次世代型プラントベースプロテイン「2Protein アドバンスト プラントベース プロテイン」を発売しました。

そしてこの度「2Protein」は、世界のトップサッカークラブ「パリ・サン=ジェルマンFC(Paris Saint-Germain FC 以下、パリ・サン=ジェルマン)」を2023年7月に日本へ招待し実施する「Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023」のオフィシャルパートナーに決定したことをお知らせいたします。















Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023とは







ネイマール選手・マルキーニョス選手・キンペンベ選手・ファビアン選手・メンデス選手らメンバーを率いる世界最高峰のクラブチーム「パリ・サン=ジェルマン」が、2022年に引き続き、今年も再び日本に来日。大阪・東京の地でトップチームとの試合が行われます。

今回「2Protein」は、本ツアーのオフィシャルパートナーとして、スタジアムへの広告露出やTVCM放映など、様々な取り組みを予定しています。



<TVCM 2Protein「ぜんぶプラスに変えちゃえ。」放映>

・7月25日(火)パリ・サン=ジェルマンFC VS アル・ナスルFC

・8月1日(火)パリ・サン=ジェルマンFC VS FCインテルナツィオナーレ・ミラノ



本ツアーの詳細は「Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023」公式HP( https://psg-japan-tour.com/)からご確認いただけます。









オフィシャルパートナー契約背景







「2Protein」は、いつでもどこでも瞬時に摂れるという特長を持つ、次世代型プラントベースプロテインです。2Proteinとちょっとしたスキマ時間にできる気軽な運動を組み合わせることで、運動習慣に貢献したいという思いから誕生しました。一方で、本ツアーは様々な方がスポーツの素晴らしさやその感動に触れられる機会になりますが、このオフィシャルパートナー契約を通じ、多くの人がご自身のライフスタイルにちょっとした運動を取り入れたり、自分もスポーツをやってみようと思うきっかけになればと考え、今回のオフィシャルパートナー契約に至りました。







パリ・サン=ジェルマンについて







パリ・サンジェルマン、通称PSGはフランス・パリに本拠地を置く著名なサッカークラブで、ヨーロッパで最も成功し、人気のあるサッカーチームの1つです。 PSGは豊かな歴史を持ち、世界のサッカー界で強い存在感を示しています。国際的に活躍する大物選手を含む、実力派揃いのチームです。青と赤が特徴的なPSGは、権威あるリーグ・アン優勝11回をはじめ、数多くの国内タイトルを獲得しています。また、UEFAチャンピオンズリーグなどヨーロッパのトップクラスの大会にも出場し、国際舞台での活躍を披露しています。PSGのプレースタイルは、センス、スキル、そして攻撃力を特徴とし、世界中のサッカーファンを虜にしています。 PSGは世界的に人気のあるクラブであり、その魅力的なサッカーを愛する熱心なファンによって、日本でも大きな人気を誇っています。



次世代型プラントベースプロテイン「2Protein」について







いつでもどこでも瞬時に摂れる、次世代型プラントベースプロテインです。

ソイプロテインとロイシンを高配合した必須アミノ酸全9種によって、タブレット7粒/パウダー1包でシェイカー約1杯分であるホエイプロテイン20gと同等のトレーニングによるカラダづくりをサポート。タブレットとパウダーの2種類をご用意しており、どちらもシェイカー不要で摂ることができます。タブレットタイプは持ち運びやすく、好きなタイミングで食べることができ、パウダータイプはいつもの食事やドリンクにさっと振りかけるだけで、気軽にプロテインを日常生活に取り入れられる仕様になりました。ご自身の生活スタイルや、シーンに合わせてお選びいただけます。

この「2Protein」によって、今までなら無駄になっていたような時間や、スキマ時間を活かしてちょっとした運動をして、併せていつでもどこでもプロテイン摂取ができます。こうして限られた人のものとしてとらえられがちなプロテインをもっと身近なものにし、運動と組み合わせて誰もが日常の中で気軽に取り組めるスタイルを提案することで、運動習慣に貢献していきます。



















左:2Protein アドバンスト プラントベース プロテイン タブレット(7粒/21粒)

右:2Protein アドバンスト プラントベース プロテイン パウダー(3包/30包)



商品の詳細は2foodsブランドサイト(https://2foods.jp/pages/2protein)からご確認いただけます。









プラントベースフードブランド「2foods」とは









2foodsは、次世代のフードカルチャーを創る日本発のプラントベースフードブランドです。“欲しいものは、いつも2つある。”というブランド精神を持ち、五感を刺激するような心踊るプラントベースフードを生み出しています。豊かさをもたらす美味しさはもちろんのこと、人々の健康やエシカルな社会をするという究極の「食」を目指し、新たなカルチャーを発信していきます。



<ブランドインフォメーション>

オフィシャルアカウント

店舗 ※全5店舗(2023年7月24日時点)

2foods 渋谷ロフト店 / 2foods 銀座ロフト店 / 2foods アークヒルズ店 /

2foods ヤエチカ店 / 2foods 麻布十番店

店舗情報はこちら https://2foods.jp/pages/store











株式会社TWOについて









プラントベースフードブランド「2foods」を展開し、未来の食を追求するフードカンパニー。“欲しいものは、いつも2つある。”を掲げ、あらゆる食の価値をアップデートし、地球・人々のウェルビーイングを実現していきます。







<会社概要>

社名: 株式会社TWO(トゥー) / TWO Inc.

所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル6階

事業内容: ウェルビーイング事業の企画・製造・販売 等

代表取締役CEO: 東 義和

コーポレートサイト: https://two2.jp



