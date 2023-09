[TD シネックス]

TD SYNNEX株式会社(本社:東京 代表取締役社長:國持重隆、以下「TD SYNNEX」)は、「2023 Google Cloud パートナー オブ ザ イヤー」において、TD SYNNEX が最重要事項として国内で取り組んできた多様性、公平性、包摂性を高めるための活動と成果が評価され、「Diversity, Equity & Inclusion Partner of the Year - Japan」を受賞しました。







「Google Cloud パートナー オブ ザ イヤー」は、Google Cloud におけるエコシステムで、優れた功績を有するパートナーを表彰するアワードです。2023年度は、顧客第一主義のビジョンを持ち、優れた功績をあげ、Google Cloud を活用して業界をリードするソリューションを提供しているパートナーに授与されます。TD SYNNEX が受賞した「Diversity, Equity & Inclusion Partner of the Year - Japan」は、自社のビジネスを強化、変革するために組織のダイバーシティとインクルージョンに優先的に取り組んだ企業、もしくはダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンによるメリットを職場にもたらす独創的なソリューションを顧客に提供した企業に贈られます。



TD SYNNEX は、「世界中のパートナーがテクノロジーによって素晴らしい成果を達成できるようエンパワメントする」をパーパスとして掲げており、自社のビジネスが成長するのと同時に、サステナビリティへの取り組み、社会的責任のイニシアティブ、強力なガバナンスの実践に深く貢献することを目指しています。今回の受賞は、多様性、公平性、包括性(Diversity, Equity & Inclusion)をビジネスの成功に不可欠な要素として、以下3つの取り組みを行ったことが評価につながりました。



■受賞ポイント

1. #IamRemarkable ワークショップへの参加

TD SYNNEX は、企業、文化、コミュニティの柱を強化するために、DEI 戦略を最重要事項として取り組んでいます。世界の各拠点には DEI チームが設置されているほか、TD SYNNEX はさまざまな業界や背景を持つメンバーで構成される多様な取締役会を設置することを約束しており、現在グローバルにおいては取締役会の55%が女性またはマイノリティグループのメンバーであると表明しています。

日本の DEI チームでは、DEI 教育の一環として Google が提供するワークショップ、#IamRemarkable に参加しました。国内のメンバーで #IamRemarkable のワークショップをパートナー向けに開催することができるようにインストラクタートレーニングも完了しております。

Google が提供する #IamRemarkable は、多様な人材、包括的な文化、すべての人にとって公平なプログラムと実践を育むことを推進し、DEI に焦点を当てた教育、認識、関与の機会を提供する一環として、大きな影響を与えています。



参考:Google が取り組む #IamRemarkable ワークショップ

https://iamremarkable.withgoogle.com/intl/ja_jp/attend-iamremarkable-workshop



2. DEI に関するプログラムの拡大

TD SYNNEX はマイノリティ、障がい者、LGBTQ+、女性が経営する企業など、多様な企業との直接・間接支出を増やすことを目的としたサプライヤーダイバーシティプログラムの拡大にも取り組んでいます。TD SYNNEX としての統合初年である2022年度は、多様なサプライヤー支出の継続データベースの作成、サプライヤーの多様性を進行中の調達手法の一部として組み込む、既存および新規の多様なサプライヤーとの支出拡大の機会となる主要分野の特定といった具体策を講じました。

また、TD SYNNEX は日本国内で障がい者雇用に注力した採用活動の実施、男性の育児休暇制度の設立、裁量労働制の提供開始、テレワークの導入などを行い、子育てや介護などを行うすべての従業員が仕事を持続できる環境作りに注力しています。



3. DEI の理解を深める活動の実施

TD SYNNEX は、従業員の DEI に対する理解を深める活動として、DEI トレーニングを行っています。2023年3月の国際女性デーでは、勉強会を開催し DEI の取り組みや課題について議論したほか、年4回、TD SYNNEX の女性リーダーが DEI について会話するイベントを開催。 加えて新たな取り組みとして、TD SYNNEX の女性リーダーと気軽に会話ができる従業員向けの個別セッションの時間を設けています。



今回の受賞に際し、Google Cloud Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels Kevin Ichhpurani 氏は次のように述べています。



「Google Cloud パートナー オブ ザ イヤーは昨年一年間の活動において、大きな成果や成功を残したパートナーの功績を称える賞です。TD SYNNEX の功績を称え、Google Cloud パートナー オブ ザ イヤーを授与できたことを嬉しく思っています。そして、2社間における強力なパートナーシップの継続により顧客のサポートを提供し続けることを楽しみにしています。」



TD SYNNEX 代表取締役社長 國持重隆は次のように述べています。

「この度はDiversity, Equity & Inclusion Partner of the Year - Japanを受賞することとなり、大変光栄です。Google Cloud パートナーとして活動していく中で、弊社のダイバーシティ、インクルージョンに関する取り組みが高く評価されたことは大きな励みとなります。現在、私たちはテクノロジーですべてのお客さまの可能性を解き放つことを目指してビジネスを展開しております。その中でDE&Iは非常に重要な要素と捉えています。昨今は、DEI にB(Belonging)が追加される動きがあり、Belonging=帰属意識とも訳されています。私たちは、企業を超えた協業の在り方としても DEI を考え、その促進は弊社社員のみならず、共に協業する販売店様やお客さまとの「B」へとつながり、互いのパートナーシップを深めて行く行為だと信じています。弊社はグローバル企業の一員ではありますが、ITディストリビューターとして長く日本の市場に貢献していきたいと考えています。今後もインクルージョン、コラボレーション、誠実さ、卓越性といった価値観をもって社内外の「B」を創造することにより、販売店様およびお客さまのビジネスの成功と日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)を共に推進してまいります。」



TD SYNNEX について

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

(WEB)https://www.synnex.co.jp/



