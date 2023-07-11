【 7/27 開催 Web セミナー】オープンイノベーション…
［リンカーズ株式会社］
リンカーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：前田 佳宏）は、ものづくり企業のオープンイノベーションを推進する技術者や研究者を対象に、横河電機株式会社のオープンイノベーションに向けた取り組みを紹介する Web セミナーを、７ 月 27 日（木） 13:00 より開催いたします。
リンカーズは、 2021 年 2 月より、大手ものづくり企業にてオープンイノベーション推進を担う責任者や実践者を登壇者としてお招きし、各社のオープンイノベーションの成功・失敗事例、現状の課題を紹介いただく Web セミナー「オープンイノベーション徹底解剖」を開催してまいりました。
この度、リンカーズは横河電機株式会社 常務執行役員 マーケティング本部 本部長 CMO 博士（技術経営）阿部 剛士 氏をお招きします。R&D、知財戦略、新規事業、そして事業評価方法の在り方について講演していただきます。
【セミナー概要】
日 時 ：2023 年 7 月 27 日（木） 13:00 ～ 14:30 （ 12:50 受付開始）
配信方法：Zoom（オンラインセミナー）
費 用 ：無料（要事前登録）
定 員 ：1,000 名（先着順）
主 催 ：リンカーズ株式会社
登 壇 ：横河電機株式会社
一般社団法人 Japan Innovation Network
申し込みページ：https://go.linkers.net/230727_webinar_pr
＊参加申し込みフォームの登録完了後、視聴用の URL が自動送信されます。
【イベントプログラム】
＜第 1 部：講演＞
■イントロダクション
登壇：リンカーズ株式会社 オープンイノベーション・エバンジェリスト 松本 毅 氏
（一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事）
■講演『マーケティングｘ新規事業創出～ VUCA 時代の R&D と事業評価～』
登壇：横河電機株式会社 常務執行役員 マーケティング本部 本部長 CMO 博士（技術経営）阿部 剛士 氏
＜第 2 部：パネルディスカッション、質疑応答＞
イノベーションの取り組みをはじめ、成功・失敗事例、現状の課題など、様々な側面から切り込みます。
皆様から当日頂く質問にも、お答えいただきます。
パネリスト ：阿部 剛士 氏
モデレーター：松本 毅 氏
【登壇者】
・阿部 剛士
アムニモ株式会社 取締役
横河バイオフロンティア株式会社 取締役
シンクレスト株式会社 取締役（非常勤）
1985 年、現インテル株式会社に入社。インテル・アーキテクチャ技術本部本部長、マーケティング本部本部長、技術開発・製造技術本部本部長を歴任。
2009 年以降、取締役、取締役 副社長、取締役 兼 副社長執行役員に就任。
2016 年横河電機株式会社に入社し、R&D、M&A、知財、新事業開拓、事業計画、標準化戦略、オープンイノベーション、工業デザインなどを傘下にマーケティング本部を統括。
常務執行役員 マーケティング本部本部長 CMO として現在に至る。
【モデレーター】
・松本 毅
リンカーズ株式会社 オープンイノベーション・エバンジェリスト （一般社団法人 Japan Innovation Network 常務理事）
1981 年 大阪ガス株式会社入社後、冷熱利用技術開発、凍結粉砕機開発、受託粉砕ビジネス立ち上げ、薄膜型ガスセンサーの研究開発、技術開発国家プロジェクト、燃料電池プロジェクト、水素エネルギー製造・貯蔵プロジェクト、GTL・DME プロジェクトなどの立ち上げに従事。
大阪ガスの全社技術戦略の企画立案。海外との技術アライアンス戦略などを推進
人事部で MOT （技術経営）スクールを設立し、教育事業を推進
2008 年 9 月 技術戦略部 オープン・イノベーション担当部長
2009 年 4 月 オープン・イノベーション室長
2016 年 4 月 株式会社ナインシグマ・ジャパン ヴァイスプレジデン
2019 年 3 月 一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事に就任
2020 年 11 月 リンカーズ株式会社 オープンイノベーション・エバンジェリスト就任
【リンカーズ株式会社について】
「マッチングで世界を変える」のミッションのもと、ものづくり系マッチングプラットフォーム「 Linkers 」を運営。
ものづくりに関わるあらゆるお客様の課題を解決する以下のサービスを展開
1) ベストなものづくりパートナーを探索する「 Linkers Sourcing 」サービス
https://corp.linkers.net/service/ls/
2) 新技術のユーザー開拓をサポートする「 Linkers Marketing 」サービス
https://corp.linkers.net/service/lm/
3) 世界の最新技術動向を調査する「 Linkers Research 」サービス
https://corp.linkers.net/service/lr/
4) ビジネスマッチングシステム「 LFB（ Linkers for BANK / Linkers for Business ）」サービス
https://corp.linkers.net/service/lfb/
5) 最適な調達・購買先を探索する「 Linkers Trading 」サービス
6) 技術・サービスのプロモーションイベントをトータルコーディネート「 TechMesse Academy 」サービス
https://corp.linkers.net/service/tma/
【会社概要】
会社名：リンカーズ株式会社
URL： https://corp.linkers.net/
所在地：〒 112-0004 東京都文京区後楽 2 - 3 - 21 住友不動産飯田橋ビル 6 階
代表者：前田 佳宏
創 業：2011 年 ９ 月
資本金： 233百万円
事業内容：ビジネスマッチング事業、リサーチ事業、他
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/11-18:46）
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