[コンラッド大阪]

「6」にちなんだお得で遊び心を忍ばせた施策も



コンラッド大阪(大阪市北区中之島、総支配人マルコ・ティラフェリ)は、6月9日(金)に迎える開業6周年を記念して「サステナビリティ」をテーマに、「6」にちなんだお得で遊び心を忍ばせたプランなど、レストラン、宿泊、スパ、ウエディングで特別プロモーションを展開します。







開業6周年のテーマは、「サステナビリティ」。日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちや、地域の活性化、環境保護、未来へ続くサステナブルな社会を願い、周年のテーマとして思いを込めました。期間中は自然をイメージするグリーンカラーで創作した6周年のチャーム付き人気のコンラッド・ベアを販売。ご購入1体につき1,000円を、「万博の桜2025 募金」の桜を植樹する活動や、ミツバチの飼育を通して子どもたちへの食育や緑を増やす活動を推進している「NPO法人 梅田ミツバチプロジェクト」へ売り上げの一部を寄付。持続可能な社会の実現に貢献します。また、プロモーション内では、6月9日(金)の開業日にご宿泊のお客様限定で、ブルーのコンラッド・ベアや、6%または60%OFFが抽選で当たるラッキードローなど、同じく6月に60周年を迎えるヒルトンジャパンの祝いも込め、遊び心あふれるプランで盛り上げます。



【開業日6月9日(金)にご宿泊のお客様】



ご宿泊の全てのお客様へ、6月9日(金)の開業日当日限定で6周年記念のアニバーサリーコンラッド・ベアを人数分プレゼントします。また、公式サイトから直接ご予約いただいたお客様限定で、ブルーのコンラッドベアや、6%OFFまたは60%OFF(割引上限10万円まで)をプレゼントするラッキードローを実施します(※1)。さらに、6歳または60歳のお客様へはコンラッド大阪より素敵なプレゼントを差し上げます(※2)。



対象:6月9日(金)にご宿泊のお客様

※1 割引の上限額は10万円です。

※2 年齢確認させていただける証明書等をフロントにてご提示ください。



【テイクアウト】

・6周年記念チョコレート





AERIA(アエリア) in 40sky では、自然や地球にインスパイアされたチョコレートボックスを2、4、6個でご用意。アニバーサリーコンラッド・ベアとともに期間限定で販売します。環境への配慮や脂質の摂取削減を目的として、世界的にプラントベース(植物由来)食品への関心が高まってきている中、ミルクの代わりにオーツミルク、バターの代わりにオリーブオイル、100%の植物由来のチョコレートなどを取り入れた、チョコレートをご用意しました。シェフが環境や心にポジティブな効果をもたらすことを願ってアーティスティックなデザインを施した逸品にご注目ください。





内容:6周年記念チョコレート

・6個入り 3,800円、ベア付き 5,000円

(Tree, Woods, Earth, Sprout, Moss, Ocean)

・4個入り 2,600円、ベア付き 4,500円

(Tree, Moss, Earth, Woods)

・2個入り 1,400円、ベア付き 3,800円

(Earth, Tree)

・6周年記念コンラッド・ベア(単体) 2,900円



予約期間:~6月30日(金)まで

配送受付:~6月29日(木)15時まで

受取期間:6月9日(金)~6月30日(金)

場所:AERIA(アエリア) in 40sky



・6周年記念「オリジナルエアアロマ&コンラッド・ベア(2体)」セット



コンラッド大阪のオリジナルエアアロマ「Serenity(セレニティー)」と、人気のコンラッド・ベア2体(6周年べア+ブルーベア)がセットになった6周年限定のアロマオイルセットをご用意。ベルガモット、レモン、ジャスミン、サンダルウッド、シダーなどをブレンドしたホテルの洗練された香りをご自宅でのリラックスタイムや大切な方へのギフトにご活用ください。



内容:「オリジナルエアアロマ&コンラッド・ベア(2体)」セット 7,000円 ※数量限定

予約期間:~6月30日(金)

配送受付:~6月29日(木)15時まで

受取期間:6月9日(金)~6月30日(金)

場所:AERIA(アエリア) in 40sky

詳細:https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/item/aeria-2306



【レストラン】

・6周年記念レストランタイムセール





日頃ご愛顧いただいている皆様への心からの感謝を気持ちを込め、最大50%OFFのレストランタイムセールを開催中。この機会に各レストランで格別な眺望と、洗練されたサービス、特色ある上質なお料理を期間限定価格でお楽しみください。



販売期間:~6月9日(金)まで

予約期間:~8月31日(木)まで

除外日:8月5日(土)、6日(日)、8月11日(金・祝)~16日(水)

対象レストラン:館内全レストラン対象

内容:最大50%OFF

ウェブサイト:https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/sale-6th



※WEB予約限定プランです。

※お席に限りがございます。

※各レストラン、プランにより予約期間が異なります。





・6周年記念カクテル



「40スカイバー&ラウンジ」では、6周年を記念したアニバーサリーカクテルをご用意します。持続可能な地球の存続に願いを込め、「森林」にインスパイアされたグリーンカラーを抹茶で表現。抹茶の深みのある味わいに、グレープフルーツとトニックウォーター、レモンピールでさっぱりと仕上げました。アニバーサリー・ベアともマッチする配色も併せてお楽しみください。



内容:「Sylvan(森林)」 2,500円 ベア付き4,000円

販売期間:6月9日(金)~6月30日(金)

場所:40スカイバー&ラウンジ

詳細: https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/item/40skybar-anniversary



【コンラッド・スパ】

・6周年限定 「インスパイアリング・ネイチャー トリートメント」



コンラッド・スパでは、地域の活性化へも繋がるよう関西の名産品を取り入れたトリートメントをご用意。京都宇治の有機緑茶の香りや、バンブーマッサージをお楽しみいただけるスパプロダクト「KOTOSHINA(コトシナ)」を使用したトリートメント(180分)を、6周年にちなんで1名様 60,666円 、2名様 120,666円をアニバーサリー・ベア付きでご提供します。



内容:「インスパイアリング・ネイチャー トリートメント(180分)」+アニバーサリー・ベア付き

1名様 60,666円 、2名様 120,666円

予約・販売期間: 6月9日(金)~7月8日(土)

場所:コンラッド・スパ



【ウエディング】



ウエディングからは、ご成約いただいたカップル先着60組様に、エグゼクティブスイートルームにご結婚式当日または前日のご宿泊、メインテーブルとゲストテーブルの会場全体を600本の薔薇で贅沢にコーディネート、新郎新婦様の衣装代合わせて60万円割引がセットになったアニバーサリー期間ならではの感謝を込めた、「6周年記念ウエディングスペシャルパッケージ」をご用意しています。



販売期間:2023年6月9日(金)~の新規ご成約

対象期間: ~2024年5月31日(金)までの挙式披露宴

※60名様、300万円以上のお客様に限り適応されます。



【備考】

※写真はイメージです。

※テイクアウト商品の表示料金は税金が、その他に関しては税金・サービス料が含まれます。

※プロモーション内容は予告なく変更になる場合がございます。



その他6周年記念プランに関しましてはアニバーサリー特設ホームページをご確認ください。

https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/6th-anniversary



###



コンラッド大阪について

水都大阪の新たなランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階(33~40階)に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて-” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ~の広さを誇る客室(164室)、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー&ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp をご覧ください。



コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの1ブランドとして、世界5大陸に46軒のホテルを展開しているコンラッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーションアートで、新しいことに挑戦する世界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービスを体験することができます。コンラッド・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト(https://conrad.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新の情報はこちらをご覧ください。http://stories.hilton.com/conradhotels、 https://facebook.com/conradhotels、 https://instagram.com/conradhotels、 https://twitter.com/conradhotels



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-19:46)