[Beyond Next Ventures株式会社]

50万円相当の実験スターターキット・シェアスペース無償利用権・事業化メンタリング・ネットワーキング等の機会を提供し、事業化を志す研究者の研究開発を後押し



Beyond Next Ventures株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:伊藤毅、以下「当社」)が運営するシェアラボ「Beyond BioLAB TOKYO」では、研究成果の事業化を志す生命科学領域の研究者を対象に、当ラボを6カ月無料で利用可能な「Beyond BioLAB TOKYO研究助成制度」2023(第3期)の公募を開始いたしました。



さらに、50万円相当の実験スターターキット・シェアスペース無償利用権・事業化メンタリング・ネットワーキング等の機会を提供し、事業化を志す研究者の研究開発を後押しします。











Beyond BioLAB TOKYOとは



Beyond BioLAB TOKYOは、ディープテック領域のシードVCであるBeyond Next Venturesが2019年3月に東京都中央区日本橋に開設した、アーリーなバイオスタートアップの事業を加速するシェア型ウェットラボです。研究開発におけるイニシャルコストを抑えながら、豊富な実験機器と専属のラボマネージャーによる支援体制によって、スムーズな事業立ち上げが可能です。





研究助成制度2023 提供内容について



当制度を通じて、研究成果の事業化に意欲をもつ研究者の活動を支援します。ご興味のある方は是非ご応募をご検討ください(公募概要は下記に記載しております)。



【公式ページ】 https://biolab.beyondnextventures.com/info/grant2023

【応募フォーム】 https://forms.gle/eJLKTbEgb5d8mZvg6



1.Beyond BioLAB TOKYOの無償利用6カ月





東京・日本橋に位置し、1席から利用できるオープンラボスペースと個室を完備した、P2 / BSL2まで対応可能な実験施設。高価な実験機器を共有設備機器として用意しています。より詳しい設備内容を知りたい方は以下サイトよりお問い合わせください。

https://biolab.beyondnextventures.com/



2.実験をより加速させるための50万円相当のスターターキットの提供

詳細につきましては採択者の方へ通知させていただきます。



3.当社東京オフィスに隣接するシェアスペース「B-PORT」の無償利用6カ月





Beyond BioLAB TOKYOから徒歩5分に位置する当社東京オフィスに隣接するシェアスペース「B-PORT」は、投資家・研究者・起業家が交流する施設です。Wi-Fi、コピー機、郵便ポスト、ロッカー等の各種設備を完備。



4.Beyond Next Venturesのメンバーによる事業化メンタリング

シード・アーリー期における資金調達、研究開発シーズの事業化ノウハウ、助成金の活用など、研究開発型スタートアップの成長支援に豊富な経験を持つ当社メンバーとのメンタリングの機会を提供します。



5.起業家コミュニティへの優先参加(希望制)

当社が運営するディープテックコミュニティ「BRAVE MATE」を通じて、事業化を志す仲間や先輩起業家との交流機会を得られます。https://brave.beyondnextventures.com/mate/



【応募フォーム】 https://forms.gle/eJLKTbEgb5d8mZvg6





公募概要|Beyond BioLAB TOKYO 研究制度制度2023



【募集期間】

2023/2/1(水)~2023/2/28(火)



【採択予定数】

1~2名 / 年



【対象者】

知的好奇心に基づきユニークな研究を行っている方

研究の推進に必要なスキル・アセットをお持ちの方

研究成果の事業化に強い興味をお持ちの方

チャレンジ精神をお持ちの方



【対象となる研究領域】

生命科学分野全般

※当ラボで受け入れ可能なP2/BSL2までのレベルに限ります。動物試料及び特定病原体の持ち込みは制限があります。有機溶剤・特定化学物質の持ち込みはダクトレスヒュームフードで対応可能な範囲に限ります。



【応募条件】

所属は問いませんが、一定程度の研究開発経験をお持ちの方

国籍、居住地の制限はありませんが、日本橋での研究推進が可能な方



【応募方法】

以下の応募フォームより直接お申込みください。必要に応じて面談を依頼する可能性がございます。



【応募フォーム】 https://forms.gle/eJLKTbEgb5d8mZvg6





Beyond Next Venturesについて



累計220億円のファンドを運用し、大学発ベンチャーやディープテックスタートアップを中心に約70社へシード期から出資を行う独立系ベンチャーキャピタルです。大学や企業に眠る革新的な技術の種を見出し、研究者や起業家と共にサイエンス・テクノロジーを基盤とした新産業の創出を目指します。



スタートアップへの出資に加え、研究成果の実用化を目指す研究者に特化した起業支援プログラム「BRAVE」の運営、ディープテックスタートアップの経営者の発掘・育成活動、バイオスタートアップ向けの都心シェアラボ「Beyond BioLAB TOKYO」の開設など、VCの域を超えた様々な活動を通じて、ディープテックエコシステムの構築に取り組んでいます。



所在地:東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル3階

代表者:伊藤 毅

設立 :2014年8月

https://beyondnextventures.com/jp/





Beyond BioLAB TOKYOについて



Beyond Next Venturesが運営する日本初の都心シェア型ウェットラボ。ライフサイエンス分野の研究開発型スタートアップに対して、ラボ立ち上げ時のイニシャルコストの低減や、日本橋という立地を活かしたネットワーキング、事業展開・資金調達のサポート、ラボマネージャーによるサポート体制など、研究開発を加速する支援を提供しています。



所在地:東京都中央区日本橋本町2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング B101

設立日:2019年3月

http://biolab.beyondnextventures.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-21:46)