[ハーモニーランド]

2023 年 10 月 22 日(日)開催



株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、10月22日(日)に、「みんなで考えるSDGs in ハーモニーランド」を開催します。2021年、2022年に引続き、開催される本イベントは、サンリオグループが掲げるSDGsの理念の基、様々な企業、団体と連携し、新しい価値を生み出し解決するイベントとなっております。

3回目となる今回は、ロールモデルの発信として、また、情報共有や知識をつけることで、イベントを通じて、 女性活躍・社会課題・SDGs などについて「考え、行動するためのきっかけづくり」を行います。







イベント概要





・開催日:2023年10月22日(日)

・場所:フェスティバルステージ 園内ブース展開あり

・主催:株式会社サンリオエンターテイメント

・協賛:株式会社ポーラ、株式会社大分銀行、トヨタカローラ大分株式会社、株式会社ベツダイ

・後援:国連人口基金、大分県、日出町



当日の主なコンテンツ





<<フェスティバルステージイベント>>



◆国連広報センター所長根本かおる氏ビデオメッセージ



根本かおる氏 国連広報センター所長

東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米国コロンビア大学大学院より国際関係論修士号を取得。1996年から2011年末まで国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)にて、アジア、アフリカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP国連世界食糧計画広報官、国連UNHCR協会事務局長も歴任。フリー・ジャーナリストを経て2013年8月より現職。

2016年より日本政府が開催する「持続可能な開発目標(SDGs)推進円卓会議」の構成員を務める。著書に『難民鎖国ニッポンのゆくえ-日本で生きる難民と支える人々の姿を追って』(ポプラ新書)他。





◆「みんなで考えるSDGs」トークセッション



株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長 小巻亜矢が、女性活躍で成果を上げている

株式会社ポーラ代表取締役社長 及川美紀氏とともに、大分県内で活躍されている女性をお迎えし、

それぞれの活動内容や思いなどを伺いながら「女性が活躍するために」をテーマに「みんなで考える」

トークセッションを行います。



<登壇者>















◆お楽しみチャリティ抽選会



各企業・団体様ご協力の下、素敵な賞品が当たる抽選会を開催します。

抽選会の売上は国連人口基金(UNFPA)に全額寄付いたします。

・抽選券:1枚500円(税込み) ・販売枚数:600枚

※抽選券はハーベストハウス横特設ブースにて9:00~数量限定販売





◆SDGs ライブショー『Team HelloSDGs!~地球はひとつの星だから~』









ハローキティがSDGs の大切さを伝えます。

たった1つの星『地球』を守るため、今身近にできることを一緒に考え、

みんなで1歩踏み出すためのオリジナル参加型ライブショーです。

・出演:ハローキティ、ディアダニエル





<<当日は、企業・団体による特別ブースも展開します>>





◎「みんなで考える SDGs in ハーモニーランド」特設ページ

https://www.harmonyland.jp/sp/hl_sdgs/index.html



本件に関するお客様お問い合わせ先:

ハーモニーランドゲストインフォメーション TEL 0977-73-1155(営業時間内)









