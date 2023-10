[株式会社ルミネ]

日本各地より12ショップの人気コーヒーショップが集結!アップサイクル素材での、コーヒー染め・お香づくりなどのワークショップも開催



開催期間:10月5日(木)~11月1日(水)







株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:表輝幸)が運営するルミネ新宿では、10月5日(木)から、サステナブル企画「SMART LIFE -毎日つづく、やさしい気持ち-」を開催します。

本企画は、昨年に続き3回目。コロナ禍で変化した新しいライフスタイルや価値観が定着した世の中。ニューノーマルな考え方がスタンダードになり、より多様化してきている中で「わたしらしく」ニューノーマルライフをより楽しく生きるための新しい発見を、ルミネ新宿から提案します。



10月28日(土)・29日(日)の2日間は、ルミネ新宿 ルミネ1 屋上にてコーヒーフェスティバルを開催。日本各地より人気のコーヒーショップを集積し、コーヒー豆かすのアップサイクルやリユースタンブラーを使用する等サステナブルな体験ができるコーヒーイベントとなっています。新宿区の後援やサステナブルを推進する企業4社の協力を得て、サステナブルなワークショップやトークショーも実施します。期間中は、館内でもサステナブルな取り組みをしているショップにて、取り組みに参加もしくはサステナブルな商品購入で「サステナブルアクションルーレット」に参加できる館内イベントを実施します。



「SMART LIFE 2023 -毎日つづく、やさしい気持ち-」特設サイト

特設WEBサイトURL https://www.lumine.ne.jp/shinjuku/smartlife2023/







開催概要

「SMART LIFE 2023 -毎日つづく、やさしい気持ち-」@ルミネ新宿 ルミネ1 屋上

ルミネ新宿 ルミネ1 屋上にて2日間限定の「ルミネ新宿コーヒーフェスティバル」を開催するほか、

館内施策として「サステナアクションルーレット」やPOPUP「ウェルネスマーケット」などのイベントを開催。



[開催日時]10月5日(木)~11月1日(水)



[イベントコンテンツ]※予告なく変更になる場合がございます

1.ルミネ新宿コーヒーフェスティバル

日時:10月28日(土)・29日(日)10:00~17:00

場所:ルミネ新宿 ルミネ1 屋上

内容:日本各地より12ショップの人気コーヒーショップが集積!コーヒーに合うフードや物販ショップも出店いたします。 コーヒー豆かすのアップサイクルやリユースタンブラーを使用する等サステナブルな体験ができるサステナブル コーヒーイベント。身近なコーヒーからサステナブルを考えるきっかけづくりに!



2.館内施策「サステナブルアクションルーレット」

期間:10月5日(木)~11月1日(水)

内容:期間中、対象ショップにてサステナブルな取り組みに参加、もしくは、サステナブルな商品をお買い上げいただいたお客さまは、ショッピングチケット1,000円分が当たるルーレットに参加いただけます。ルーレットを回した分はルミネ新宿コーヒーフェスティバルでコーヒー豆かすのアップサイクル活動に役立てられます。



3.ウェルネスマーケット

期間:10月10日(火)~10月20日(金)

場所:ルミネ新宿 ルミネ2 2F Gallery2

内容:いつも寄り添い、包み込み、背中を押してくれる長く共に過ごしたいコスメ、フード、雑貨の厳選ラインナップが大集合!



POINT1.:ルミネ新宿コーヒーフェスティバル ※10月28日(土)・29日(日)





注目POINT1. 人気コーヒーショップ12ショップの出店





福岡や大阪、金沢など日本各地からの人気のコーヒーショップが新宿駅直結のルミネ新宿屋上に勢揃い。都心で日本各地のこだわりコーヒーを一度に楽しめる!

個性溢れるショップがルミネ新宿コーヒーフェスティバルを盛り上げます!





<参加ショップ>

コーヒーショップ12ショップ…COFFEE COUNTY、 AKHA AMA COFFEE、 FINETIME COFFEE ROASTERS、 G☆P COFFEE ROASTER、YARD COFFEE、 TAOCA COFFEE、 COYOTE、 Raw Sugar Roast、Nonstop Coffee、 ONIBUS COFFEE、 about us coffee、 aoma coffee

食品ショップ4ショップ…SUNDAY VEGAN、OKASHIYA Karhu、ダンデライオン・チョコレート、 bob bagel

物販ショップ3ショップ…奈良山農園、COFFEE TIME WITH VAUGHAN、HARIO

<協業企業>三陽商会、アサヒユウアス、味の素AGF、モリリン

<後援>新宿区



注目POINT2.サステナブルな取り組み

このイベントは、出店ショップのコーヒー豆かすを収集しアップサイクルさせる循環型サステナブルイベントです。実際にコーヒー豆かすを集めている様子をお客さまにも見ていただき、コーヒーを通し環境問題を考えるきっかけづくりに。他にも、植物性由来のリユースタンブラーを使用し、紙コップのごみを削減するなど、環境にやさしいコーヒーイベントです。





■コーヒー豆かすアップサイクルプロジェクト

出店ショップから出る豆かすを収集し、Tシャツやコーヒー染めのトートバッグ等にアップサイクルをします。三陽商会独自の技術により、コーヒー豆かすを繊維に練り込み、リサイクルポリエステルと混合することで、衣服やバッグに生まれ変わります。今年度のイベント当日スタッフが着用しているTシャツは昨年のコーヒーフェスティバルで収集した豆かすから出来ているTシャツです。



■リユースタンブラー

来場者さまに受付でタンブラーをお渡しし、好きなコーヒーショップのコーヒーを淹れてお楽しみ頂きます。昨年はリユースタンブラー使用により、紙コップのごみ約2,700個削減され、来場者さまからも、「気軽にサステナブルな行動ができて嬉しい」と前向きなお声を多くいただきました。

今年度は、アサヒユウアス×味の素AGFで開発した「Coffeeloop」プロジェクトのタンブラーを使用予定。「豆を感じるカップ」は味の素AGFの珈琲開発の知見を活かし、味覚調査を経て、香りを最大限引き立たせるカップの形状を追求しました。また工場から発生する規格外の廃棄珈琲を混ぜ込むことで、珈琲由来の手触りや色合いを感じることができ、五感で珈琲をお楽しみいただけます。



注目POINT3.ワークショップ&トークショー

■Re LABO コーヒー染め

AGF(R)も参画するモリリンによるアップサイクルPROJECT【Re LABO(リ ラボ)】より、ふだんは捨ててしまう抽出後のコーヒー粉を使って染色する「コーヒー染め」。やさしく自然な色合いと、抽出後のコーヒー粉から染められるという驚きが体験できます。

〈日時〉 1.10月28日(土) 12:00~

2.10月29日(日) 12:00~

〈参加費〉 無料

〈定員〉 10名

*予約等は必要ございません。スタッフまでお声がけください。

■スターバックス 豆かすをリサイクルした消臭剤づくり

日々コーヒーを飲んだ後に残る豆かすを利用して、ご自宅でも簡単にできる消臭剤づくりをご紹介します。

〈日時〉 1.10月28日(土) 11:00~、11:30~

2.10月29日(日) 11:00~、11:30~

〈参加費〉 無料

〈定員〉 10名

*予約等は必要ございません。スタッフまでお声がけください。

■Re LABO アップサイクル素材で作るお香づくり体験

日本の伝統的なお香の原料とアップサイクル素材のコーヒーハスク・カカオハスクをブレンドして自分だけの「匂い袋」作りを体験します。

ファシリテーター:お香ブランド「Bridge and Blend」プロデューサー Hiro Nakayama

〈日時〉 1.10月28日(土) 14:00~

2.10月29日(日) 14:00~

〈参加費〉 2,000円(税込)

〈定員〉 10名

*予約等は必要ございません。スタッフまでお声がけください。

■協業企業×コーヒーショップのトークショー

~身近なコーヒーから考える今後のサステナブルについて~

〈日時〉 10月29日(日)15:00~

〈ゲスト〉 ONIBUS COFFEE 代表 坂尾篤史さま

*予約等は必要ございません。お時間になりましたらイベントスペースまでお越しください。



POINT2.:POPUP「ウェルネスマーケット」 ※10月10日(火)~10月20日(金)





期間中、ウェルネスなPOPUPをオープン!“美容”だけではなく、健康で心身共に心地よい生活を提案します。



注目期間限定POPUP「ウェルネスマーケット」





〈期間〉10月10日(火)~10月20日(金)

〈場所〉ルミネ新宿 ルミネ2 2F Gallery2

〈内容〉いつも寄り添い、包み込み、背中を押してくれる長く共に過ごしたいコスメ、フード、雑貨の厳選ラインナップが大集合!





■Chacott





バレエ・ダンス用品の製造で培った技術を背景に、デイリーにも気軽に使用できる逸品を紹介。発色が良く、崩れにくいと定評の「チャコット・コスメティクス」を中心に、タイツやトレーニンググッズなどをラインナップ。





■Good night





睡眠をサポートするCBDコスメブランド「Good night」 。

ブランドオーナーが自身の不調に伴って気づいた手放す事の大切さ。

Good nightはオーナー夫婦のありのままの物語。本当に欲しい物を作っています。





※出店ショップ:Hemp navi、 Good night、 HOIA、 Chacott、 Bright-T、 Klarm、コスモス食品、 LOVE COCOA、 JOE‘ S TEA、 ecoffeecup、 mid/night、 re comb、 Palm of Feronia、 Lifetrim、 Plamine CoreCare、 LAPUAN KANKRIT、mirari、Pororoca、Femtur、Dr.'s Natural recipe、Wellness sox、Sans Ceuticals



■イベント情報:

10月15日(日)はChacottの専属メイクアップアーティストによるタッチアップイベントを開催。体験されたお客さまのお顔を、人気イラストレーターNozomi Yuasaさんが描き、お客さまにお渡しします。 ※詳細は ウェルネスマーケット公式インスタグラム:@wellness_market_pop_up にて告知いたします。



POINT3.:館内施策「サステナブルアクションルーレット」 ※10月5日(木)~11月1日(水)





期間中、「サステナブルアクションルーレット」を開催!気軽にサステナブルなアクションに繋がる取り組みを各ショップから提案します!



〈内容〉

対象ショップ(約60ショップ)にて、サステナブルな商品をお買上げまたは、ショップのサステナブルな取り組みに参加したお客さまに、ルミネ新宿で使える、ショッピングチケット1,000円分が当たるルーレットを開催します。

〈参加方法〉

1.サステナブルな商品を購入or 取り組みに参加

2.レジにてお手持ちのスマートフォンでQRを読み取り、1スタンプGET!

3.1スタンプでルーレット1回にご参加いただけます。※ルーレットは最大6回まで回せます。

〈景品〉

ルミネ新宿で使えるショッピングチケット1,000円分 ※チケット引換・利用期限:11月8日(水)まで

【引換場所】ルミネ新宿 ルミネ1 5F サービスカウンター

はずれてしまった場合も、ルーレットが回った分は、10月28日(土)・29日(日)にルミネ1 屋上で開催するルミネ新宿COFFEE FESTIVALにてコーヒー豆かすのアップサイクル活動に役立てられます!



サステナブルアクションルーレット 注目既存ショップ例

■キールズ/ルミネ新宿 ルミネ2 2F





【スキンケアからアースケアをはじめよう】



キールズはより良い未来を創っていく事を考え、良い製品を作るのはもちろん、リサイクルや資源保護活動を通じてサステナブルなものにする。毎日使うものだからこそ、より良い未來に繋がるものを選ぶ事、その一歩からすべては始まると信じています。





■MHL./ルミネ新宿 ルミネ1 5F





【MHL. UPCYCLING COTTON】



様々な生地を粉砕し、混ぜられていくことで出るキャラクターのある生地の表情が特徴となるこのコレクションでは、シャツやジャージーに加えジャケットが新たに登場します。







※対象ショップは特設サイト及びルーレットシステム内にてご確認いただけます。

※販売期間や取り組み内容はショップにより異なります。



補足情報:ルミネ新宿コーヒーフェスティバル 出店店舗情報





■ONIBUS COFFEE(東京)



2012年に世田谷区奥沢にオープンした自家焙煎のスペシャルティコーヒーショップ。現在は、国内外で10店舗を展開。『コーヒーで、街と暮らしを豊かにする』をビジョンに、「コーヒーを生産する人、提供する人、そして消費する人をフェアにつなぐ」を実現するため、サステナビリティ・トレサビリティに誠実に取り組んでいる。



■COFFE COUNTY(福岡・東京)



産地直接買い付け豆をVintage Probut25kg釜で日々焙煎。福岡県内に3店舗を運営、6月末に東京店をオープンした。8月に行われた焙煎コンペJACRC tokyoで優勝、2連覇中!



■YARD Coffee & Craft Chocolate(大阪)



”皆さまの日常の存在に” ”素材本来の味わい、風味、余韻を届ける”

からだの中に入るものだから生産者の顔がみえる素材を世界・全国各地から厳選して素材由来の味わいを楽しむコーヒー、チョコレートを作ります。余計なものを足さず、旬の時期に、食材が持つ豊かで自然な姿の味わいを楽しんで欲しい。



■aoma coffee(大阪)



美味しいコーヒーを通じて飲む人の情緒を動かし、それをコーヒーの未来に繋げることを使命に掲げ活動しています。作り手(生産者)から引き継いだ豆の豊かな個性を、焙煎という工程で「足さず」「殺さず」「見つけて」「活かして」「整える」、そしてそれを飲む人たちと分かち合う。難しい説明が無くても、飲めば身体にじゅわっと染み込んでいくようなコーヒーを目指し提供しています。



■COYOTE(京都)



コンセプトにBetween you and producerを掲げ、中米エルサルバドルからダイレクトトレードしたコーヒーを取り扱うコーヒーブランドです。農園に住み込み、生産者と話し合いながら買い付けをした素晴らしいコーヒーをお届けします。



補足情報:ルミネ新宿コーヒーフェスティバル 協業企業・後援





イベント趣旨に共感いただき、サステナブルを推進している4社が協業。

コーヒー豆かすのアップサイクルやリユースタンブラー等サステナブルな取り組みにてご協力いただきます!



■三陽商会「ECOALF」



ファッションで環境問題と向き合い、新たなライフスタイルを提案する。すべてのアイテムをリサイクル素材や環境負荷の低い天然素材のみでつくるヨーロッパ発のサステナブルファッションブランドです。ペットボトル・漁網・タイヤなどを独自の技術で再生し、スタイリッシュで実用的なコレクションを提案することで世界のサステナブルファッションをリードしています。BECAUSE THERE IS NO PLANET B(R)#第2の地球はないのだから



■味の素AGF



味の素グループのコーヒー・粉末飲料事業の中核会社として、コーポレートスローガンである「いつでも、ふぅ。AGF(R)」を実践しています。「ココロ」と「カラダ」の健康、「人と人とのつながり」、「地球環境との共生」をはじめとするサステナブルな社会の実現を目指し、最高のおいしさで一杯の価値を提供する「日本発の愛される嗜好飲料メーカー」を目指しています。



■アサヒユウアス



「自然がめぐる・人がめぐる・健康がめぐる」事業に取り組む会社です。自然・人・健康の循環の中から、「たのしさ・おいしさ・ここちよさ」を創り出し、未来へつないでいくことをビジョンに掲げます。その実現のために、商品・サービスを選ぶだけで地域のためになり、誰かのより良い明日に貢献できる「ともに喜ぶ人の顔が見える事業活動」を展開していきます。



■モリリン



イトからはじまる、すべてのコトへ。

起業して350年以上『豊かな暮らしの創造のため』に貢献すべく、繊維業の原点とも言える素材にこだわり、独自の素材開発に力を入れてきました。今年立ち上げたアップサイクルPROJECT【Re LABO(リ ラボ)】を通じて、新たな付加価値をお客様に提供するベストパートナーとなるよう努めて参ります。



■ルミネのサステビリティ方針



毎日は選択の連続。

選ぶものひとつひとつが積み重なって

わたしらしさとわたしたちの未来をつくっていく。

共感できたり、応援したくなるストーリー。

選んだなにかを通して、わたしたちは繋がっている。

わたしのためにが、誰かのためにもなっているなら

それはとてもうれしいこと。

あたらしい出会いを通して世界を広げ、

わたしをアップデートしながら明日のために選ぼう。

その先にある未来が、人にも地球にもやさしい世界になりますように。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-14:16)