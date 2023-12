[LINEヤフー株式会社]

全3種!条件達成で本キャンペーンでしか手に入らない限定デザインのギフトカードをプレゼント



LINE Pay株式会社は、2023年12月1日(金)から2024年2月29日(木)まで、「BT21オリジナルVisaギフトカード」をプレゼントするVisa LINE Payクレジットカード(以下、LINEクレカ)のキャンペーン(以下、本キャンペーン)を開催します。

本キャンペーンでは、LINEクレカの新規入会とキャンペーン条件達成で、本キャンペーンでしか手に入らない限定デザインの「BT21オリジナルVisaギフトカード」500円分を最大で2種、1,000円分プレゼントします。

あわせて、Visa LINE Payプリペイドカード(以下、LINEプリペ(Visa))のキャンペーンにエントリーし、キャンペーン条件を達成した方の中から最大1万名の方に「BT21オリジナルVisaギフトカード」500円分をプレゼントするキャンペーンも開催します。両キャンペーンの条件を達成すると最大で3種、1,500円分のギフトカードをプレゼントします。







「LINE Pay」は、カードショッピングの利用時にLINEポイントが貯まる便利でお得なクレジットカード・LINEクレカを提供しています。また、Visaのオンライン加盟店での非対面決済や、非接触決済サービス「iD」・「Visaのタッチ決済」が利用できるバーチャルプリペイドカード・LINEプリぺ(Visa)を発行し、多くのユーザーに利便性を評価されています。



このたび、LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクターブランド「BT21」と「LINE Pay」がタイアップし、本キャンペーンでしか手に入らない限定デザイン「BT21オリジナルVisaギフトカード」を最大で3種プレゼントするキャンペーンを実施します。



LINE Pay株式会社は、「LINE Pay」およびLINEプリぺ(Visa)、LINEクレカのサービス・キャンペーンを通じて、最適な決済体験の提供を目指します。



■ LINEクレカの「BT21オリジナルVisaギフトカード」プレゼントキャンペーンについて

期間中、LINEクレカ・LINEクレカ(P+)の新規入会とキャンペーン条件達成で限定デザインの「BT21オリジナルVisaギフトカード」500円分を最大で2種、1,000円分をプレゼントします。



・キャンペーンの詳細は、LINE Pay公式ページ( https://www.smbc-card.com/camp/lpay_bt21/index.jsp )から確認できます。



■LINEプリぺ(Visa)の「BT21オリジナルVisaギフトカード」プレゼントキャンペーンについて

期間中、キャンペーンにエントリーいただき、キャンペーン条件を達成された方の中から最大1万名の方に限定デザイン「BT21オリジナルVisaギフトカード」500円分をプレゼントします。



・キャンペーンの詳細は、LINE Pay公式ページ( https://linepay.line.me/promotion/visaprepaid-bt21-202312.html )から確認できます。



【キャンペーン注意事項】

・LINEプリぺ(Visa)のキャンペーンは、エントリーとLINE PayのLINE公式アカウントを友だち追加する必要があります。

・LINEプリぺ(Visa)のキャンペーンは、1万件以上の応募があった場合、抽選となります。

・LINEクレカの入会キャンペーンは、対象ページからの申込みが必須です。

・キャンペーンによって「BT21オリジナルVisaギフトカード」のデザインは決まっており、変更はできません。

・事前の予告なく本キャンペーンを中止・変更する場合があります。



■「BT21オリジナルVisaギフトカード」のカードデザイン

本キャンペーンでしか手に入らない全3種の限定デザインのVisaギフトカードです。

・LINEクレカキャンペーン限定デザイン(特典1)



・LINEクレカキャンペーン限定デザイン(特典2、Hope in Love柄)



・LINEプリぺ(Visa)キャンペーン限定デザイン(Hope in Love柄)





■「BT21」について

LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクターブランド「BT21」。

全宇宙に愛を届けたいBT惑星のプリンス、TATAは親友である宇宙ロボットVANと一緒に地球を訪れることになります。地球に愛を届ける最も良い方法は「有名なスターになること」であると思ったTATAは仲間を探し始めました。

そしてKOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、COOKYに出会い、宇宙最高のスターを目指すBT21が誕生しました。それぞれが違う魅力で、みんな一緒になるとさらに輝くBT21!

夢に向かって走るBT21の、愉快で時には感動的な物語が今日も続きます。

BT21公式サイト https://www.linefriends.jp/others/bt21

BT21公式X https://twitter.com/BT21_Japan



■LINEクレカについて

【カードの概要】

正式名称:Visa LINE Payクレジットカード(※1)

国際カードブランド:Visa

券種:プラスチックカード、プラスチックカード発行不要のカードレスLINEクレカ

年会費:永年無料

ポイント還元:本カードでのお支払いの都度LINEポイント1%還元(一部のお支払は除く)

対象:満18歳以上の方(高校生は除く)(※2)

主な特長:

・LINE Payに連携してスマートフォン決済にも利用できます。

・Visaのタッチ決済機能が利用できます。

・お支払いと同時にLINE公式アカウントから利用通知を受取ることができます。(※3)



※1 クレジットカードの発行のため、審査がございます。

※2 20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。

※3 通信状況等により遅延する場合があります。



■LINEクレカ(P+)について

【カードの概要】

正式名称:Visa LINE Payクレジットカード(P+)(呼称:ポイントプラス)(※4)

国際カードブランド:Visa

券種:プラスチックカード、プラスチックカード発行不要のカードレスLINEクレカ(P+)

年会費:永年無料

ポイント還元:

・LINE Payに登録して、「チャージ&ペイ」機能でのコード支払いのご利用で5%還元(※5)

・Visa加盟店でのご利用で0.5%還元(一部のお支払は除く)

対象:満18歳以上の方(高校生は除く)(※6)

主な特長:

・LINE Payに連携してスマートフォン決済にも利用できます。

・Visaのタッチ決済機能が利用できます。

・お支払いと同時にLINE公式アカウントから利用通知を受取ることができます。(※7)



※4 クレジットカードの発行のため、審査があります。

※5「チャージ&ペイ」機能でのコード支払い(店頭でのお支払い)に対し、LINEポイント500ポイント/月が上限になります。また、オンラインショッピング、およびLINE Pay 請求書支払いはポイント還元対象外です。

※6 20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。

※7 通信状況等により遅延する場合があります。

・「Visa LINE Payクレジットカード」、「Visa LINE Payクレジットカード(P+)」は三井住友カード株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:大西 幸彦)と提携して発行しています。



・LINEクレカ・LINEクレカ(P+)公式サイト: https://pay.line.me/portal/jp/about/credit-card



■LINEプリぺ(Visa)について

【カード概要】

正式名称:Visa LINE Payプリペイドカード(※8)

国際カードブランド:Visa

年会費・発行手数料:無料

ポイント還元:タッチ決済でLINEポイント2%還元(上限5000ポイント/月)(※9)

対象:年齢制限なし(※10)

利用できる加盟店:

・バーチャルカード:オンラインのVisa加盟店

・Apple Pay: Visaのタッチ決済対応加盟店 /「iD」加盟店/オンラインのApple Pay加盟店

・Google Pay(TM) : Visaのタッチ決済対応加盟店/「iD」加盟店//オンラインの Google Pay 加盟店

主な特長:

・「Apple Pay」に設定すればVisaのタッチ決済対応加盟店及び「iD」加盟店で「iPhone」や「Apple Watch」をかざすだけでお支払いができます。

・「Google Pay 」に設定すればVisaのタッチ決済対応加盟店及び「iD」加盟店で Android(TM) 端末をかざすだけでお支払いができます。設定時にVisaのタッチ決済か「iD」のいずれかを選択できます。

・お支払いと同時にLINEで利用通知を受け取ることができます。(※11)

・VisaやApple Pay、Google Pay 加盟店でのオンラインショッピングを前払いでご利用いただけます。



※8 LINEアプリ上でカード番号のみ発行するバーチャルカードになります。プラスチックカードの発行はありません。

※9 2023年12月31日(日)ご利用確定分まで。2024年1月10日(水)からは、Visa加盟店での「Visaのタッチ決済」利用のみLINEポイント3%還元(要エントリー、上限1000ポイント/月)。

※10 未成年者は、親権者等法定代理人の同意を得たうえで申込となります。

※11 通信状況等により遅延する場合があります。

*TM and (C) 2021 Apple Inc. All rights reserved.

*Apple、Apple Pay、Apple Watch、Face ID、iPhone、Safari、Touch IDは、米国および他国々で登録されたApple Inc.の商標です。

*iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

*「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

*Android、Google Pay はGoogle LLC の商標です。



・LINEプリぺ(Visa)公式サイト:https://pay.line.me/portal/jp/about/prepaid-card



