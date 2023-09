[カルチャヴィル合同会社]

9/22から先行上映が開始したMAMAMOOのコンサート映画が大盛況です。感謝を込めて10/5(木)の各地の1日限定上映に合わせて、劇場入場者への非売品ポストカードのプレゼントが決定しました。



K-POP界屈指の実力派4人組グループMAMAMOOによる初のワールドツアーの始まりを収めた映画『MAMAMOO: MY CON THE MOVIE 』は、9/22(金)から東京・ヒューマントラストシネマ渋谷での先行上映になり、初日から満席が続く大盛況の中、10/5(木)には全国12館でワンデイ限定上映がございます。その10/5(木)に、全劇場で入場者プレゼントの実施が決定しました。今回のプレゼントは、本作のアートワークを使用したポストカードになります。ぜひ劇場で本編と共に入場プレゼントもお楽しみにしてください。本作の上映の権利は10/5をもって最終となるため、これが劇場での最後の見納めチャンスとなります。ぜひお見逃しのないように、MAMAMOOのコンサートを大画面でご堪能ください。







映画『MAMAMOO : MY CON THE MOVIE』はメンバーのソラ、ムンビョル、フィイン、ファサのインタビューも入り、彼女たちの思いや裏舞台を垣間見られる内容となっています。また、コンサートシーンはMAMAMOOの魅力的なボーカルとダイナミックなパフォーマンスを堪能でき、これまでにないパーソナルでハートフルなMAMAMOOのストーリーを味わえます。

MAMAMOO WORLD TOUR <MY CON> -SEOULを皮切りに始まる彼女たちの物語を大スクリーンでお楽しみください。





《現在上映劇場》

ヒューマントラストシネマ渋谷 公開中~10/5 上映

シネ・リーブル池袋 9/29~10/5 上映

アップリンク京都 9/29~10/5 上映



《10/5上映劇場》

上記3館+

ユナイテッド・シネマ札幌

イオンシネマ茅ヶ崎

イオンシネマ富士宮

イオンシネマ松本

イオンシネマ名古屋茶屋

イオンシネマシアタス心斎橋

イオンシネマ加古川

イオンシネマ宇多津

イオンシネマ福岡





お座席はご鑑賞予定の劇場HPにて上映日の2日前から販売になります。(劇場により販売スケジュールが異なる場合がございますので、詳しくは劇場にお問合せください)



《本編からの抜粋映像》





《予告編》





映画作品概要

作品名: 『MAMAMOO: MY CON THE MOVIE 』 (タイトルは英語のままで)

素材フォーマット: 2D DCP サウンド: 5.1

上映時間: 約124分

出演:ソラ(Solar)、ムンビョル(Moon Byul)、フィイン(Whee In)、ファサ(Hwa Sa)

公開表記:9/22(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか公開

映画クレジット:

(C)️ 2023 RBW and kt alpha Co., Ltd and SOULEM ENM and WYS EN SCENE. All Rights Reserved.





鑑賞料:2300円一律

チケット販売スケジュール:上映日の2~3日前から劇場HPにて販売開始。*劇場によりスケジュールが異なります。詳しくはご鑑賞劇場へお問い合わせください

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/mamamoo



Mamamoo プロフィール

MAMAMOOは韓国出身の4人組女性グループで、ソラ(Solar)、ムンビョル(Moon Byul)、フィイン(Whee In)、ファサ(Hwa Sa)がメンバーです。

2014年に結成され、力強いライブ・ヴォーカル、ハーモニー、パワフルなステージングで知られるMAMAMOOは、K-POP界のトップ女性グループとして知られています。

2022年11月には千葉・幕張メッセでの日本公演も大成功を収め、アジア9都市、アメリカ9都市を回り、グループ初の米国ツアーでは約7万人の動員を達成。

- 2019年アルバム『Reality in Black』のタイトル曲「HIP」は、リリース以来Spotifyで2億3,000万回以上聴かれ、ビルボードのワールド・デジタル・ソング・セールス・チャートで1位を獲得しました。

- ゴールデンディスク・アワーズベスト グループ賞/デジタル音源部門本賞、Mnet Asian Music Awardベストボーカルパフォーマンスグループ賞、ソウル歌謡大賞での複数の栄誉、Gaon Chart Music Award今年の新人賞など、数々の栄誉に輝いています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)