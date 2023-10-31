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「北海道いしかりフェアinあべのハルカス」開催！（11月８日…

「北海道いしかりフェアinあべのハルカス」開催！（11月８日～14日）

［北海道］

　札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の６市１町１村から構成される石狩地域は、豊富な農林水産物に恵まれ、食品製造業が発達しているほか、北の空の玄関口である新千歳空港を有し、道内外への交通アクセスが便利な北海道人気のエリアです。
　北海道石狩振興局では、関西圏における、石狩地域の「食」と「観光」のさらなる認知度向上のため、食関連事業者の皆様や市町村等のご協力のもと、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店タワー館２階にある、「北海道どさんこプラザあべのハルカス店」にて「北海道いしかりフェアinあべのハルカス」を開催します。
　実りの秋を経て、様々な石狩地域の「美味しい」が勢揃いする特産品販売をメインに、観光情報についても発信します！
　関西では入手が難しい石狩産食品を先物買いし、あなたの“推し食”に追加しませんか？
　皆様のお越しを心よりお待ちしています。



イベントの名称


　「北海道いしかりフェアinあべのハルカス」
実施期間


　令和５年11月８日（水）～11月14日（火）　各日10：00～20：30
※11月８日（水）～11月11日（土）は、事業者による対面販売を実施するほか、北海道どさんこプラザあべのハルカス店で1,500円（税込）以上お買い上げの方、先着100名様に「月寒あんぱんゴールデンカムイver.」を１個プレゼントします。
実施場所


　近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店　タワー館２階　「北海道どさんこプラザあべのハルカス店」
　（大阪府大阪市阿倍野区野筋１-１-43）
主な出展事業者・販売予定商品


　石狩管内の特産品、約50商品の販売を予定しています。

　▼詳細は、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店北海道どさんこプラザホームページをご覧ください。
　　（令和５年11月１日（水）夜間更新予定）
　　https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/cotolab/10/dosanko.html
主催・問い合わせ先


　北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課
　TEL　011-204-5830　（平日8：45～12：00、13：00～17：30）

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/31-18:46）

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