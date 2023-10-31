［北海道］

札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の６市１町１村から構成される石狩地域は、豊富な農林水産物に恵まれ、食品製造業が発達しているほか、北の空の玄関口である新千歳空港を有し、道内外への交通アクセスが便利な北海道人気のエリアです。

北海道石狩振興局では、関西圏における、石狩地域の「食」と「観光」のさらなる認知度向上のため、食関連事業者の皆様や市町村等のご協力のもと、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店タワー館２階にある、「北海道どさんこプラザあべのハルカス店」にて「北海道いしかりフェアinあべのハルカス」を開催します。

実りの秋を経て、様々な石狩地域の「美味しい」が勢揃いする特産品販売をメインに、観光情報についても発信します！

関西では入手が難しい石狩産食品を先物買いし、あなたの“推し食”に追加しませんか？

皆様のお越しを心よりお待ちしています。







イベントの名称





「北海道いしかりフェアinあべのハルカス」

実施期間





令和５年11月８日（水）～11月14日（火） 各日10：00～20：30

※11月８日（水）～11月11日（土）は、事業者による対面販売を実施するほか、北海道どさんこプラザあべのハルカス店で1,500円（税込）以上お買い上げの方、先着100名様に「月寒あんぱんゴールデンカムイver.」を１個プレゼントします。

実施場所





近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店 タワー館２階 「北海道どさんこプラザあべのハルカス店」

（大阪府大阪市阿倍野区野筋１-１-43）

主な出展事業者・販売予定商品





石狩管内の特産品、約50商品の販売を予定しています。



▼詳細は、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店北海道どさんこプラザホームページをご覧ください。

（令和５年11月１日（水）夜間更新予定）

https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/cotolab/10/dosanko.html

主催・問い合わせ先





北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課

TEL 011-204-5830 （平日8：45～12：00、13：00～17：30）



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/31-18:46）