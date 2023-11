[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

カラーパレット、チーク、リップ、アイライナー、パフ、ミラーなど、カラフルで推し活にもぴったりなラインナップを展開



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」の高品質で低価格のオリジナルコスメライン『SHEGLAM』は、世界中で愛される大人気キャラクター『Care Bears(TM)』とのコラボレーションコスメアイテムを、順次販売開始いたします。







URL:https://www.sheglam.com/collections/care-bears-x-sheglam



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域 (※2022年3月時点)にてサービスを提供しており、2022年に日本での販売を開始して以来、その圧倒的な商品数やハイクオリティな品質が話題となったオリジナルコスメライン『SHEGLAM』にて、定番商品からトレンド商品まで、すべての人にメイクを楽しんでいただけるラインナップを展開しています。



この度『SHEGLAM』は、1982年にアメリカで生まれ、ヨーロッパ、アジアなど世界各国でそのかわいい表情や色使い、おなかのシンボルマークが人気となり、子供から大人まで世界中で愛される大人気キャラクター『Care Bears(TM)』とコラボレーションします。本コラボレーションでは、アイシャドウ、チーク、アイライナーと『Care Bears(TM)』の世界観をそのままコスメに反映したカラフルでキュートなカラーバリエーションが特徴です。中でも注目は、12色の高発色のカラーパレット『Share Your Care アイカラーパレット』です。マットやラメなど様々な質感でお気に入りの一色が見つかるのはもちろんのこと、日常からパーティまで様々なシーンで活用できます。またキャラクターのふわふわ柔らかい質感をブック型のパッケージデザインでも表現しました。他にも、ポジティブなオレンジ、スイートなピンク、クールなブラウンの3色を取り揃えた『 Cuddle Time チーク』や、ポイントメイクにもニュアンスのある目元を仕上げるときにも使いやすいカラーライナー『 Sweet Wishes カラーアイライナー』など機能的なアイテムもご用意。



ぜひこの貴重な機会に、『Care Bears(TM)』の世界観を詰め込んだポップでキュートなアイテムをお楽しみください。



『CARE BEARS X SHEGLAM』 商品情報





■Share Your Care アイカラーパレット

12色の高発色のカラーパレットから、どんなメイクにも合うお気に入りの一色が見つかるはず。



商品名:Share Your Care アイカラーパレット

価格 :¥1,349

コード:sb2308087398403537



■Cuddle Time チーク

活発なオレンジ系から、甘いピンク系や魅惑的なブラウン系まで、メイクの雰囲気を仕上げるトレンドチーク。



商品名:Cuddle Time チーク

価格 :¥742

カラー:Thrill Seeker(左)、Fab-U-Lous(中)、Tickled Pink(左)

コード: sb2308088842080044



■Share a Smile リップセット

つけ心地がよいマットな質感のリップに、パール配合のグロス(GET YOUR SHINE ON)を重ねてリップ主役メイクに。



商品名 :Share a Smile リップセット

カラー展開:PERFECT HARMONY(左)、GET YOUR SHINE ON(中)、LOVE-A-LOT(右)

価格 :¥1,484

コード :sb2308081491624690



■Sweet Wishes カラーアイライナー

ポイントメイクにはもちろん、マットな質感でニュアンスのある目元を仕上げるときにおすすめ。



商品名:Sweet Wishes カラーアイライナー

カラー:True Heart(左)、Lucky Day(中)、Sweet as Sugar(右)

価格 :¥539

コード:sb2308095405510610



■Catch Some Fun ハイライターパフ

フェイスだけでなく、ボディにもマルチユーズできる入ライターパフ。柔らかい肌触りでメイクアップの仕上げにぴったり。



商品名:Catch Some Fun ハイライターパフ

価格 :¥674

コード: sb2308085566859538



■CARE BEARS X SHEGLAM コレクションセット

『SHEGLAM』×世界中で愛される大人気キャラクター『Care Bears(TM)』のコレクションアイテムを一式お楽しみいただけます。







現在、好評発売中。



商品名:CARE BEARS X SHEGLAM コレクションセット

価格 : ¥7,424

コード: sb2308085854071113













『SHEGLAM』 概要











『SHEGLAM』は、最高級のサプライヤーやメーカーと提携することで、高品質、最先端、豊富なカラーバリエーション、思わず買いたくなる見た目、使い心地、手にとりやすい価格帯の化粧品の販売を実現し、すべての人に贅沢な美容体験を提供することを目指しています。アイメイク、リップ、チーク、ベースメイクなど日常使いできるレギュラーコスメだけでなく、メイクアップをより楽しんでいただけるようにブラシなどのメイクアップツールのバリエーションも豊富にご用意しております。



■公式サイト:https://jp.shein.com/beauty

■Instagram:https://www.instagram.com/sheglam_official/

■TikTok : https://www.tiktok.com/@sheglam



「SHEIN」のご紹介





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。







【会社概要】

会社名 :ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

URL : https://jp.shein.com/

Instagram :https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS :iOS/Android



