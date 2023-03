[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

フォーシーズンズホテル丸の内 東京(Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi/東京都千代田区、総支配人:チャールズ・フィッシャー)では、東京の街並みと新幹線を一望できるパリのビストロを思わせる「MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)」にて、桜をモチーフにした春の桜アフタヌーンティー「LIFE OF SAKURA(ライフ・オブ・サクラ)」や季節の食材をふんだんに使用した春限定のシグネチャーメニューなど、寒い冬を終え春の訪れを祝う、桜の季節のさまざまな春メニューをご用意しています。















総支配人 チャールズ・フィッシャーからのコメント

「桜が特別なのは、開花時期が数週間しかないことです。今年は、日本の春の真髄を反映した特別なダイニング体験をお届けします。」



日本の桜の花の美しさと儚さにインスピレーションを受けた、味覚と視覚、そして心を楽しませる春のアフタヌーンティー「LIFE OF SAKURA(ライフ・オブ・サクラ)」をご用意します。ピンク、白、緑の春らしい色合いで作られた6つのスイーツは、桜のつぼみから、花の季節が終わるまでの桜の一生を表現しました。エグゼクティブペストリーシェフのパトリック・ティボーは、その桜の美しさを繊細且つ食感豊かに表現しています。





桜の葉とバニラをインフューズしたディプロマットクリームで作る苺のタルトの上に、つぼみを形取った「Cherry Blossom Buds(桜のつぼみ)」からスタートし、口当たりなめらかな桜のシャンティ―クリームをたっぷりと使った桜のふわふわロールケーキに、グリオットチェリー(さくらんぼ)のゼリーを添えた「Half Bloom(五分咲き)。そして、贅沢にバターを使用した苺のショートブレッドの上に、サクッと香ばしいシュー生地をのせた「Full Bloom(満開)」。ホワイトチョコレートとフレッシュストロベリーで表現した満開の桜が、桜とグリオットチェリーのクレームディプロマットがたっぷり詰まったシューの上で花開きます。



白いマカロンの上に花びらがふわりと散る様子を表現した「Sakura Blossom Shower(桜吹雪)」から、 フィナーレをセンセーショナルに飾る「Cherry Blossom Carpet(花絨毯)」は、サクサクのビスケット生地の上に、抹茶のベイクドチーズケーキ、桜餡ゼリー、桜クリームチーズのムースを三層に合わせました。チョコレートの桜の木の下に、桜フレークの花絨毯が緻密に表現されています。目とそして口の中で、伝統的な日本の甘味とフレンチのスイーツマリアージュをお愉しみください。



また、イギリスの伝統的なティータイムを彩る、アマレナチェリーのコンフィ入りピンクスコーンもご用意しています。さらに、春風に舞う桜の花びらをイメージした、ウェルカムドリンク「Cherry Breeze(チェリーブリーズ)」もご用意しています。



メニュー概要 LIFE OF SAKURA(ライフ・オブ・サクラ) アフタヌーンティー





提供日時|2023年3月22日(水)から2023年4月30日(日)

提供時間|11:30~L.O.16:30

料金|平日7,600円 / 週末8,800円(消費税・サービス料込み)

予約方法|03-5222-5880





桜ミルフィーユ





季節のミルフィーユは、MAISON MARUNOUCHIのシグニチャーメニューです。今回の桜ミルフィーユは、サク





サクでエアリーなパイ生地に、桜のディプロマットクリーム、そして桜葉とバニラのディプロマットクリームの





2種を交互に絞り、メレンゲをのせたクラシックなスタイルに、桜の香りで春を添えました。メレンゲの上に、サクラパウダーのアクセントで仕上げています。







提供日|2023年3月22日(水)から2023年4月30日(日)

提供時間|イートイン 11:30~22:00 (L.O 21:30)

料金|イートイン 3,000円 テイクアウェイ 7,000円

販売|イートインメニューもしくはウェブサイトにて1日6個限定販売

予約: https://four-seasons-hotel-marunouchi.myshopify.com/

*お引き取りの前日午後8時までにご予約ください





ミラヴァル ローズ マグナム





桜の季節に合わせ、コート・ド・プロヴァンスのシャトー・ミラヴァルからロゼワインのマグナムをグラスでお楽しみいただけます。現在、俳優ブラット・ピットが別荘として所有する、コート・ド・プロヴァンスのシャトー・ミラヴァルから生まれたこのフレッシュでエレガントなロゼは、アロマが口の中で広がります。MAISON MARUNOUCHIの春のメニューにぴったりの1杯です。







提供日|2023年3月22日(水)から2023年4月30日(日)

提供時間|11:30~22:00 (L.O 21:30)

料金| グラス 2,200円





春のプリフィクスメニュー





MAISON MARUNOUCHIの春のプリフィックスメニューは、季節の旬食材を使った3品のメニューが春限定でお楽しみいただける特別なコースです。日本各県の春食材を楽しむ旅へと誘います。山菜タルトは、サクサクのタルトにふきのとうやタラの芽といったその時々に合わせた旬の山菜を使用し、春の苦味と白カビチーズを合わせました。青森県産の肉厚な鮃は、香ばしい桜エビとケッパーのソースでお楽しみいただきます。デザートには、桜のミルフィーユをお楽しみください。







提供日|2023年3月22日(水)から2023年4月30日(日)

提供時間|11:30~22:00 (L.O 21:30)

料金|プリフィクスメニュー 13,000円





MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)







MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ)」は、「セカンドハウス」にいるかのような、暖かく親しみに満ちた雰囲気のフレンチビストロです。ミシュランガイドに掲載されたSÉZANNEを率いる総料理長ダニエル・カルバートによる、シンプルかつ洗練されたビストロ料理をお楽しみいただけます。活気に満ちた東京駅の眺めを背景に、人気のアフタヌーンティーはもちろん、朝食からナイトキャップまで、多彩なメニューをご堪能ください。



営業時間

朝食:06:30~11:00 (L.O. 10:30)

ランチ:11:30~ (L.O. 16:15)

アフタヌーンティー:11:30~ (L.O. 16:30)

ディナー:17:00 ~22:00 (L.O 21:30)

定休日:無休

電話番号:03-5222-5880

https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/dining/restaurants/maison-marunouchi/





フォーシーズンズホテル丸の内 東京







フォーシーズンズホテル丸の内東京についてフォーシーズンズホテル丸の内 東京についてフォーシーズンズホテル丸の内 東京は、2002年10月に全57室のスモールラグジュアリーホテルとして東京駅八重洲南口徒歩3分という好立地にて開業しました。9つのスイートを含む57の客室は、床から天井までの大きな窓から自然光がたっぷり注ぎ込む、明るく開放的な空間です。東京駅を一望する7階の2つのレストラン「SÉZANNE 」と「MAISON MARUNOUCHI」では、日本各地の旬の食材を使い、総料理長ダニエル・カルバートによる緻密にして軽やかな料理を創り出します。またバーラウンジでは個性的なカクテルやシャンパン、カナッペや軽食をお楽しみいただけます。さらに24時間利用可能なフィットネスジム、ラジウム含有ミネラル 温泉を完備したスパ、セミナーやパーティーなど多目的にご利用いただけるプライベートルームなど、充実の設備を整えております。スモールラグジュアリーな都会の隠れ家で、フォーシーズンズ独自のフレンドリー且つきめ細かいサービスでお客様をお迎えいたします。



URL:http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/fstokyo/



