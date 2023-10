[Cheer]

エントリー受付9月25日~10月20日|授賞式11月22日、魅力的かつ模範的な採用活動を行う企業様を讃え、全6部門を表彰



ベンチャー・成長企業のための就活サイト「CheerCareer(チアキャリア)」を運営する株 式会社Cheer(本社:東京都新宿区、代表取締役:平塚ひかる)は、1年間の採用活動の中で、素晴らしいお取り組みをされた企業様を表彰させていただくため、第4回となるCheerCareerAwards2023を開催することを決定しました。







Cheerは、「働くにワクワクを。人生にもっと潤いを。」をミッションに掲げ、成長志向のバイタリティあふれる人材とこれから日本の経済を盛り上げていくべく挑戦を志すベンチャー・成長企業とをつなぐ、就職プラットフォームビジネスを展開してまいりました。



本アワードでは、チアキャリア掲載企業様と共に日本の社会課題解決のため、事業推進に努めさせていただくビジョンを改めて共有させていただくと共に、より掲載企業様の採用活動支援へ注力させていただくための施策の発表・ノウハウのご提供などの貴重な機会とさせていただければと思っております。



また、これから就職活動を行う学生の皆様に、

まだ知られていない魅力のある企業様の認知を広める良いきっかけとなればと思っております。



「CheerCareerAwards2023」開催概要







◆応募対象

2022年6月1日~2023年9月30日までに実施された2024年新卒採用活動の内容

◆エントリー期間

2023年9月25日(月) 9:00 ~ 10月20日(金) 18:00 〆切厳守

◆応募方法

下記のエントリーフォームより指定のエントリーシートを記入して送信

・エントリーフォーム

https://forms.gle/A1HXzBfHo99FA1rS7

・エントリーシートフォーマット

https://docs.google.com/document/d/1ASxFTJB4pKHofK-xp4F0bar_fGNtyNvv/export?format=doc

◆ノミネート企業様発表

2023年11月2日(木)

※ノミネート企業様には個別にご連絡差し上げます

◆授賞式

2023年11月22日(水)15時00分~18時40分 予定

※授賞式会場は別途ご案内いたします。

※現時点での予定となり、変更となる可能性がございます。



【補足事項】

・チアキャリアのご利用をいただいている企業様にエントリーは限らせていただいております。

・採用実績やお取り組みに関してチアキャリアの関与有無は問いません。

・同一企業様、同一担当者様からの複数エントリーも大歓迎です。

・複数エントリーいただく際は、各部門ごとにフォームのエントリーシートの送信をお願いいたします。

・エントリー完了/ノミネートの際は相談チャットにてご連絡いたします。



「CheerCareerAwards2023」大賞と5つの部門賞





今年度は全部で5つの部門賞をお贈りすることを予定しています。

CheerCareerAwardsでは、採用活動において、魅力的かつ模範的活動をされている企業様を広く世の中に働くにワクワクを広めるべく表彰し、求職者に公式におすすめ企業として推奨させていただいております。当アワードを通じて各社様のお取り組みが認知され、より良い採用活動に繋がるキッカケとなれば幸いです。



- Best of CheerCareer

採用活動において非常に素晴らしいお取り組みと実績を残された企業様に贈る賞

・大賞 1社



- Best Recruiting賞

直近1年間での採用の実績(人数あるいは質)とその工夫をされた企業様に贈る賞

・最優秀賞 1社

・優秀賞 2社



- Best Culture賞

非常に魅力的な教育・採用の仕組みや制度を実践されている企業様に贈る賞

・最優秀賞 1社

・優秀賞 2社



- Best Rookie賞

今年ジョインし、優秀な実績を残された2022年新卒社員様に贈る賞

・最優秀賞 1社

・優秀賞 2社



- Best Intern賞

直近1年間での長期インターン生の採用実績(人数あるいは質)とその工夫をされた企業様に贈る賞

・最優秀賞 1社

・優秀賞 2社



- Best Local Recruiting賞(地方創生賞)

エリアに囚われず、地域の採用に貢献している企業様に贈る賞

・最優秀賞 1社

・優秀賞 2社



チアキャリアとは











チアキャリアは地方創生と教育をテーマに

『働くにワクワクを。 人生にもっと潤いを。 』増やすための

働く選択肢が広がることを目的とした、

年間10万人が利用するベンチャー・成長企業にフォーカスした就職サイトです。

https://cheercareer.jp



1学年のユーザーは40,000名を超え、

ベンチャー・成長企業が選ぶ就職サイトNo.1

成長志向の人材が選ぶ就職サイトNo.1に選ばれています。

より多くの働くにワクワクする機会を創出すべく尽力して参ります。



◇チアキャリアのお問い合わせはこちらから

https://cheercareer.jp/staticpages/lp01



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社Cheer

広報担当:平塚

所在地:〒162-0843

東京都新宿区市谷田町3-8 市ヶ谷科学技術イノベーションセンタービル4F

MAIL:ipa@cheercareer.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-00:40)