2023年10月23日





イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」からクリスマスコレクション2023発売

” Everyone be merry(みんな一緒に、ハッピーに。)“をテーマに毎年人気のオーナメント缶や

アドベントカレンダーなど販売



イタリア・トリノ発の老舗チョコレーブランド「Caffarel(カファレル)」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店(本社:神戸市中央区 取締役社長:名取至)は、カファレル クリスマスコレクション2023を2023年10月27日(金)より発売いたします。” Everyone be merry(みんな一緒に、ハッピーに)” をテーマに、家族や友人と過ごすホリデーシーズンがハッピーな気持ちになれるようなチョコレートコレクションの数々をご用意しました。





■概要

販売期間:2023年10月27日(金)~12月25日(月)

※オンラインショップは10月24日(火)より先行販売いたします

販売店舗:カファレル神戸北野本店、カファレルグランスタ東京店、カファレル神戸旧居留地店

カファレルオンラインショップ(https://www.caffarel.co.jp)



■商品ラインナップ

商品名:カファレル ピッコロナターレ

価格:842円(税込)

内容:クリスマスのプチギフトに便利な「ピッコロナターレ」。ツリーが描かれた小箱にサンタクロースのホイルチョコレート、ジャンドゥーヤ、そして食べごたえ満点のピエモンテの全3粒のチョコレートがアソートされています。小箱を2つ並べると大きなツリーが登場するので、複数買いもおすすめです。







商品名:カファレル クリスマス小缶

価格:1,350円(税込)

内容:サンタクロースのような赤いケープを着たかわいらしい女の子が描かれた小缶に、カファレルの代名詞であるジャンドゥーヤをはじめ、サンタクロースのホイルチョコレートや愛らしい表情のリスのホイルチョコレートなど全5粒のチョコレートがアソートされています。





商品名:カファレル オーナメント星

価格:994円(税込)

内容:お星さまの形をしたオーナメント缶が初登場!カファレル自慢のジャンドゥーヤやリス、ハート型のホイルチョコレートが全3粒アソートされています。チョコレートを食べ終わった後はツリーのオーナメントとしてもお使いいただけます。





商品名:カファレル オーナメントツリー

価格:994円(税込)

内容:クリスマスツリーの形をしたオーナメント缶が初登場!定番のジャンドゥーヤチョコレートのほかリスやハート型のチョコレートが全3粒アソートされています。クリスマスツリーのオーナメントとしてはもちろん、窓枠に吊るしても可愛い飾りになります。





商品名:カファレル クリスマスケーキ缶

価格:1,674円(税込)

内容:出てきた瞬間、おもわず歓声があがるほどかわいらしいクリスマスケーキをイメージした缶が初登場!

中には定番のジャンドゥーヤをはじめ、サンタやリス、ハート型のホイルチョコレートが全7粒アソートされています。専用のケーキボックスまで付いたこだわりようですので、プレゼントにもおすすめです。





商品名:カファレル ノッテサンタ

価格:3,456円(税込)

内容:クリスマスらしい温かみを感じる赤いタータンチェックの「ノッテサンタ」。クリスマスパーティに集まったネコやうさぎ、リスなどがクリスマスツリーとともに描かれています。中にはカファレルを代表するジャンドゥーヤチョコレートをはじめ、サンタやキノコ、つぶらな瞳のてんとう虫のホイルチョコレートなど、人気のチョコレートが全16粒アソートされています。





商品名:カファレル 7DAYS カウントダウンカレンダー

価格:2,160円(税込)

内容:お気軽にクリスマスまでの1週間をカウントダウンできるアドベントカレンダーが初登場。可愛らしい動物達が描かれた切手柄の窓を開けると、毎日違った種類のチョコレートをお楽しみいただけます。自分用の少し贅沢なギフトにおすすめです。





商品名:カファレル アドベントカレンダー

価格:5,940円(税込)

内容:クリスマスシーズンを盛り上げるのにかかせないアイテムのアドベントカレンダー。ジャンドゥーヤをはじめ、クリスマス限定のサンタクロースのホイルチョコレートや、可愛らしいネコのホイルチョコレートなどを全25粒セットしました。12月1日から25日まで毎日1粒ずつお楽しみいただけます。





商品名:カファレル シェアパック ※オンラインショップ限定商品

価格:2,376円(税込)

内容:ホリデーシーズンの集まりに、みんなでチョコレートをシェアできる便利なシェアパックが登場。カファレル自慢のジャンドゥーヤをはじめ、大粒のヘーゼルナッツがそのまま入ったピエモンテ、ユーロコインやてんとう虫のホイルチョコレートなど全12粒アソートしました。





商品名:カファレル サンタブーツ ※カファレル実店舗、オンラインショップ限定商品

価格:2,700円(税込)

内容:お客様のリクエストにおこたえして、満を持して「サンタブーツ」がカファレルから登場!ふわふわモコモコの手触りのブーツの中に、人気のジャンドゥーヤやかわいらしいサンタやリスのホイルチョコレートなど全15粒アソートされています。お子さまへのプレゼントにおすすめです。





商品名:カファレル オーナメント2缶セット

価格:2,160円(税込)

内容:オーナメント缶2種類が専用のギフトボックスにセットされて登場。今年初登場の星とツリー型のオーナメント缶は売切れ必至。それぞれ全3粒、セットで合計6粒のチョコレートがアソートされています。クリスマスのちょっとしたギフトにおすすめです。





商品名:カファレル ボンナターレ

価格:5,940円(税込)

内容:カファレル クリスマスコレクションの定番商品「ノッテサンタ」と「オーナメント缶」(2種)のセット。合計22粒のチョコレートをお楽しみいただけるスペシャルボックスです。ホリデーシーズンのギフトやお歳暮にもおすすめです。







■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。

焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、

世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ: https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/caffarel_hy/





■会社概要

商号 : 株式会社山本商店

取締役社長 : 名取 至

所在地 : 〒650-0034 神戸市中央区京町71 山本ビル

創業 : 明治44年

事業内容 : 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 : 4,000万円



