[有限会社GM corporation]

有限会社GMコーポレーション(本社:大阪市 代表取締役 岡村祐子)は、2023年5月15日に開催される「御堂筋ビューティーコレクション2023」に初出展し、特別ゲストとして鍼灸師 大口貴弘氏による『デンキバリブラシ(R)2.0 +ボディ』特別メソッドを公開生配信します。







低周波美容機器『デンキバリブラシ(R)』は、2009年に業務用として誕生し、ヘアサロンやエステティックサロンなどでメニューや店販製品での導入からスタート。美のプロフェッショナルから、使ってすぐにわかる即効性の効果が口コミで広がり、多くのご要望を受け、2018年より一般販売を開始しました。



2022年2月には、初めてのリニューアルを遂げ、新型『デンキバリブラシ(R)2.0 +ボディ』では、アタッチメントの付け替えで全身のケアが可能に。

美容だけでなく、ヘルスケアのニーズが高まる昨今、『デンキバリブラシ(R)2.0 +ボディ』の効果をより多くの方にお試しいただけるよう、「関西の女性をもっと美しく」をコンセプトに開催されるイベント‶ 御堂筋ビューティーコレクション″に初出展いたします。



GMコーポレーションブースでは、特別ゲストとして、国内外問わず様々な著名人を手掛ける鍼灸師 大口貴弘氏をお迎えし、大口氏監修による、『デンキバリブラシ(R)2.0』の効果をよりご実感いただけるメソッド「キメ打ち!メソッド」を特別披露。

メソッドの様子は、ブランド公式のインスタグラムアカウント、また大口貴弘氏アカウントより同時生配信いたします。



・デンキバリブラシ(R)2.0の効果を知りたい

・より効果的な使用方法を知りたい

・気になるけど、使うのが難しそう



そんな方は必見です。

業界人から絶大な支持を得る大口氏の、誰もが真似出来る程簡単で、且つ圧倒的な効果を発揮するメソッド施術をお見逃しなく。





御堂筋ビューティーコレクション概要







◆見て!触れて!体験できる◆

ー 御堂筋ビューティーコレクション2023ー

イベント名称:御堂筋ビューティーコレクション2023『NEW WORLD』

開催日時:5月15日(月) 開場 15:00 / 開演 17:30 / 終演 19:50(予定)

会 場:エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36 (※大阪難波駅から600m)

チケット:入場無料

※イベント入場時チケットに関しましては、公式HPをご確認ください。

http://www.midosuji-beauty.jp/



▶GMコーポレーション出展アイテム

デンキバリブラシ(R)2.0 +ボディ



・お一人の体験時間は最大10分になります。

・混雑状況によってはお待ちいただく可能性がございますので予めご了承ください。

・当日は受付の先着順でのご案内となり、ご案内可能人数に限りがございます事ことをご了承ください。

・37度以上の発熱や風邪症状などがある場合や体調のすぐれない方はご体験をお控えいただきますようお願いいたします。







インスタライブ概要







◆配信日時

5月15日(月) 18:30-18:50予定



◆配信アカウント

エレクトロン公式アカウント (@electron_beauty)

https://www.instagram.com/electron_beauty/



大口貴弘氏アカウント(@takahiro_oguchi)

https://www.instagram.com/takahiro_oguchi/



両アカウントより同時配信







鍼灸師 大口貴弘氏







整体や小顔、美容鍼などの美容施術はもちろんのこと、治すことが難しいといわれる疾患や顎関節症、腰痛などの様々な症状を改善することから“ゴッドハンド”と呼ばれる。

現在では体の構造をしっかりと理解しているからこそ実現できる大口式施術は、上場企業経営者、海外セレブ、著名人などから圧倒的な支持を獲得。



【経歴】

・大口式美整体 創始者 ・鍼灸師・柔道整復師

・オーストラリア国家資格ディプロママッサージライセンス取得者

・ハワイ大学医学部人体解剖実習 修了

・ミスコンテスト講師(ミスユニバースジャパン、ミスアースジャパン)

・東京皮膚科形成外科 顧問

・株式会社MPJ 会長







デンキバリブラシ(R)2.0で叶う・秒でリリース!【キメ打ち!メソッド】







◆内容

デンキバリブラシ(R)2.0を使用した「頭皮」「バスト」「脚」への、より効果的な使用方法をご紹介したホームケア用動画をご用意。

ご自宅でご確認いただきながらお試しいただけます。



現在、デンキバリブラシ(R)2.0のお取扱いサロン様でデンキバリブラシ(R)2.0をお求めの方には、ホームケア動画と、効果計測用の専用テープメジャーをご用意しております。



様々な著名人の施術も担当している大口先生ならではの計算しつくされたメソッドを、ぜひご体感ください。



※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

取扱い店舗一覧

https://gm-beauty.jp/shop_list/



尚、サロンでメニューをご体験希望の方は、エレクトロン公式インスタグラムより、ハイライト“サロン体験”をご確認ください。

https://www.instagram.com/electron_beauty/







製品紹介





◆DENKI BARI BRUSH(R) 2.0 +BODY(デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ)







デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ、デンキバリブラシローション

フェイス アタッチメントで、顔・頭・デコルテケア。ボディ アタッチメントで、腕・腹・脚・全身ケア。

機能とスタイルをシンプルに研ぎ澄ませ、進化したブラシ型の低周波美容機器。



価格:217,800円 (税込)

MADE IN JAPAN



同梱物:デンキバリブラシ(R)2.0 本体、フェイス アタッチメント、ボディ アタッチメント、デンキバリブラシ ローション 200ml(現品)、専用充電ケーブルセット、取扱説明書





ブランド紹介







” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.

すべての肌に、驚きを。”



『 ELECTRON(エレクトロン)』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から生まれました。

今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。



化粧品として、より身近に・より手軽に。

美容体験として、より深く・より心地よく。





販売チャネル







【公式SNS】

・Instagram:https://www.instagram.com/electron_beauty/

・Twitter:https://twitter.com/electron_beauty

・LINE:LINE内で「エレクトロン」と検索

・TikTok:https://www.tiktok.com/@electron_beauty



【ご注意】

不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。

『デンキバリブラシ(R)』『エネボール(R)』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。

また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。



知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら

https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html





有限会社GM CORPORATION について





『 ELECTRON(エレクトロン)』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水™(整肌成分)をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。



有限会社 GM CORPORATION

2005年3月7日設立

本社 大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル

代表取締役 岡村祐子



【製品に関するお問い合わせ先】

有限会社GMコーポレーション

TEL:06-6375-7170 MAIL:info@gm-beauty.jp



