JOHNBULL(ジョンブル)が世界最大のアーティストライセンス会社である「BRAVADO」から、オフィシャルに商品化許諾を得た、全7アーティストのTシャツを ARTIST COLLECTION としてローンチします。





1.ARTist T-SHIRT lot.JM232C32 ¥8,690 tax in

2.ARTist T-SHIRT lot.JM232C33 ¥8,690 tax in

3.ARTist T-SHIRT lot.JM232C31 ¥8,690 tax in

4.ARTist T-SHIRT lot.JM232C34 ¥8,690 tax in

5.ARTist T-SHIRT lot.JM232C35/¥8,690 tax in

【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。

