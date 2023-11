[株式会社ロスゼロ]

もったいない食品を活かし、食品ロス削減を目指す株式会社ロスゼロ(大阪市西区)は、11月12日(日)に関西大学千里山キャンパスにて開催される「TEAM EXPO FES in 吹田」に出店します。関西最大のラジオ局「FM802」が主催の当イベントでは、ラジオの公開収録や音楽イベントが開催される他、当社ブースでは、食品ロス予備軍になった”もったいない”食品を販売し、おいしく楽しくSDGsを学べる機会を創出します。









「TEAM EXPO FES in 吹田」 とは (詳細後述)





アーティストやデザイナー、企業、政府・自治体、大学・研究機関など様々な「つよみ」を持ったメンバーが参画し、2025年大阪・関西万博の開催に向けて進められている「TEAM EXPO 2025」プログラムです。当日は、人気バンド「ハンブレッターズ」をゲストに公開収録が実施される他、企業のPRブース、飲食ブース、ワークショップが多数出展します。



ロスゼロ出店概要









ロスゼロのブースでは、まだおいしく食べられるのに食品ロス予備軍となってしまった食品を少しおトクに販売します。食品と共に「ロスになった理由」を明記し、消費者に丁寧に説明します。取扱ブランドのイメージ棄損を避けるとともに、割引率の表示はせず、イベントの社会的意義やコンセプトを明確に打ち出します。イベントをきっかけに、日本の食品ロスという社会課題を、楽しく・おいしく・ちょっとお得にポジティブな消費行動へと変えていきます。



(右画像はイメージです)



「TEAM EXPO FES in 吹田」 概要









日時: 2023年11月12日(日) 10時~18時

会場: 関西大学 千里山キャンパス内の各施設

主催: TEAM EXPO FES 実行委員会(FM802、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)三菱総合研究所)

共催: 吹田市

協賛: ソニーグループ株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、大日本印刷株式会社(DNP)、池田泉州銀行、ぴあ

協力: 関西大学、一般社団法人demoexpo

入場料: 無料(ただし、一部有料コンテンツがあります。)

HP: https://www.team-expo-fes.jp/suita/



FM802とは









大阪No.1ミュージックステーション「FM802」は、関西で昔から根強い人気があるFMラジオ局です。特に若い世代から圧倒的な人気があり、近年ではラジオコーナー「FUNKY802 Road to 2025 PROGRAM」や各イベントを通じ、大阪・関西万博に関する情報を発信することで、これからを担う世代への新しい活動を生み出しています。

ロスゼロは今までに2度、FM802の人気コーナー「コマキ手帖」に出演しており、当社の取り組みや食品ロス削減への知恵をご紹介しています。





(右画像:FM802の人気パーソナリティ土井コマキ氏と当社の前川)



ロスゼロ概要





ロスゼロはもったいない食べ物を活かすことで持続可能な社会の実現を目指し、2018年4月より、フードシェアリングサービス「ロスゼロ」を通じて、作り手と食べ手をつなぎ、食品ロスを削減するプラットフォームを運営しています。食品製造や流通段階で行き場を失った余剰・規格外食品を消費者に直接つなぐEC(BtoC)事業、サブスクリプション「ロスゼロ不定期便」のほか、未利用の原材料を使ったアップサイクル食品DtoC事業を運営しています。



2020年 農林水産省後援「食品産業もったいない大賞」特別賞を受賞。

2021年 東大阪市・川西市と包括連携協定を締結。

2022年 大阪府と事業連携協定を締結。大阪市より「おおさかトップランナー」認定を受ける。

ロスゼロ不定期便が「日本サブスクリプションビジネス大賞2022」特別賞を受賞。

2023年 大阪府より「おおさか環境賞」大賞を受賞。

環境省・消費者庁「食品ロス削減推進表彰」審査委員会委員長賞を受賞。



・代表取締役 文美月

・ロスゼロ事業開始 2018年4月

・〒550-0014 大阪市西区北堀江1-1-21 四ツ橋センタービル9F

・資本金 (資本準備金含む) 6,000万円

・URL: https://www.losszero.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-18:46)