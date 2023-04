[株式会社アイドリーム]





旬のアイドルが誌面を飾るクーポン付きアイドル雑誌「楽遊IDOL PASS」が毎月主催するイベント「楽遊アイドルフェス」に新年度から新しい風が吹く。



イベントの人気バラエティーコーナー「楽遊のさきどり☆アイドル塾」のMCにSUPER☆GiRLSの門林有羽が就任することが決まった。4月より同じくMCのトミドコロとともに番組を盛り上げる門林はSNS上で「4月からMCを 務めさせていただくことになりました。未熟ではありますが精一杯頑張ります!これからまたみんなに会える日がひとつ増えてとっても嬉しいです。」と意気込みを交えながら報告。これにはファンからも「おめでとう!」「有羽ちゃんのMC楽しみ!応援します!」など祝福と激励のコメントが相次いだ。



門林がMCを担当するコーナーは、出演者が集結してクイズやお題に沿ったシチュエーションの再現など、アイドルたちが体当たりで挑む、毎回笑いが絶えない人気企画。アイドル好きでも知られる門林がどんなトークを咲かせるのか。4月3日新年度最初の楽遊アイドルフェスは満開の予想だ。



また、全国のアイドルがクーポン付で掲載されているお得な情報誌『楽遊IDOL PASS』の最新号表紙は、

「わーすた」。同会場でも販売されるが、通販でも販売中!







楽遊IDOL PASS vol.20は1500円(税込)で全国のタワーレコード・HMVで発売中!

通販はコチラ ⇒ https://luckyou.theshop.jp/









SUPER☆GiRLS 門林有羽が新たなバラエティに挑戦!

















【公演概要】

2023年4月3日(月)

楽遊アイドルフェスin新宿アルタキースタジオ



【ライブ前配信企画】

ミクチャ無料生配信番組

『楽遊のさきどり★アイドル塾』

MC:門林有羽(SUPER☆GiRLS)/トミドコロ

MCにSUPER☆GiRLSの門林有羽を迎え4月から新体制で開催決定!



ミクチャ生配信番組 『楽遊さきどり★アイドル塾』 MC:門林有羽/トミドコロ

《受講生徒》

READY TO KISS 柚木美桜/上原歩子

SIR 小松みゆ/島咲舞

SAY-LA 星奈さな/椎名ここ

HOT DOG CAT 中川心/白河陽奈

向日葵プリンセス 入内嶋茜/成田柊里





【時間】開場14:00 開演14:30

【料金】

1.前方椅子席⇒4000円(9人×3列)

※スタンディングでの観覧不可

2.一般スタンディング⇒2500円

※各種TIGET入場時1D代



★チケットのご予約はこちら★

https://tiget.net/events/235557





【出演】

READY TO KISS

SAY-LA

サンスポアイドルリポーターSIR

miao

HOT DOG CAT

向日葵プリンセス

Jumping Kiss

MORE✳️

1学期の前髪

船橋ひまわり娘

the Pink microphone

Licht

福島ゆか

利根さやな



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/01-19:16)