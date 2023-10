[株式会社グロービス]



株式会社グロービス(東京都千代田区、代表取締役:堀義人)が提供する定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」は、本日10月30日、法人顧客向けの機能として、DX領域のスキルや知識を測定できる「DXアセスメント」をリリースしました。



<背景>

eラーニングは、多くの企業や行政組織などで人材育成に活用されています。一方、eラーニングを導入する人事担当者からは「成果が具体的に見えづらく、効果検証できない」「社員に自発的に受講してほしいが、うまく活性化できない」といった課題が挙げられます。



このような課題を解決するため、この度GLOBIS 学び放題では、社員のスキル・知識を測るためのアセスメント機能を開発しました。日本企業においてDX推進の必要性が高まる中、DXの素養や専門性を持つ人材の重要性は増しています。こうしたニーズの高まりを受けて、特にDX領域スキルレベルを把握できるアセスメントを実装しました。



<DXアセスメントとは>

多肢選択式のスキル・知識測定テストで、40から50問程度で構成されます(図1)。



当機能のリリース時点では、経済産業省が定める「DXリテラシー標準」「DX推進スキル標準」それぞれに対応した「DXリテラシーアセスメント」と「DX推進スキルアセスメント」を用意しています。



(図1)



受検者はアセスメント終了後、結果をすぐに確認することができます(図2)。また、不正解だった設問については、改めて学習するために役立つGLOBIS 学び放題の動画コンテンツ(おすすめコース)が表示されます(図3)。これらにより受検者は、自身にとって足りない知識・スキルを理解し、学ぶべきことを明確にしたうえで、納得感を持って効率的に学習を進めることが可能になります。



(図2)





(図3)



人事担当者は、個々の受検者のテスト結果、および受検者全体の傾向を管理画面から確認することができます(図4)。また、各受検者へのおすすめコースとその受講進捗も閲覧でき、学習や能力向上に関する社員とのコミュニケーションに活かすことが可能です(図5)。



(図4)



(図5)





管理画面では、アセスメント実施のための設定から、受検結果やその後の学習状況の管理まで、すべて行うことができます。これにより人事担当者は、社員のスキル・知識の底上げをスムーズに手間なく行うことが可能です。





<セミナー開催概要>

GLOBIS 学び放題に関心がある、または導入を検討中の企業向けの説明会を11月7日に開催します。

「社員の自己成長や自律学習を推進したい」「階層別研修や部門別研修などの効率化を図りたい」など、企業のさまざまな人材育成課題に応じた「GLOBIS 学び放題」の活用方法、導入にあたり押さえておきたいポイントなどをご紹介します。



「GLOBIS 学び放題説明会 ―事例から学ぶ活用術と導入のコツ―」

日時: 2023年11月7日(火) 14:00~15:00

会場:オンライン



詳細・お申込み:

https://hodai.globis.co.jp/corporation/seminar/20231107/







GLOBIS 学び放題(http://hodai.globis.co.jp/)





「GLOBIS 学び放題」は、グロービスがこれまでビジネススクールや企業内研修などを通じて培った良質な経営教育のコンテンツからビジネストレンド、デジタル領域の学びまで効率よく学習できるサービスです。スマートフォンやPCなど利用シーンに合わせたデバイスで、いつでもどこでも好きなだけ学習することができます。幅広い分野の体系的な知識を2,600コース、11,000本以上の動画に収録、2023年10月時点で累計受講者ID数は約85万以上に成長しています。動画は1本あたり3分程度から構成しており、隙間時間に手軽に学習することが可能。法人向けサービスではDX・デジタル領域の知識・スキルをテストできるアセスメント機能も提供しています。



グロービス (https://www.globis.co.jp)





グロービスは1992年の設立来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業展開を進めてきました。「ヒト」の面では、学校法人としての「グロービス経営大学院」ならびに、株式会社立のスクール「グロービス・エグゼクティブ・スクール」「グロービス・マネジメント・スクール」、企業内研修事業を行うグロービス・コーポレート・エデュケーションとeラーニングやオンラインクラスのほか定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォーム、「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」、「チエ」の面では、出版事業ならびにオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録」により、これを推進しています。さらに社会に対する創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資を展開しています。



グロービス:

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、オンライン)/英語(東京、オンライン)

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業内研修

・出版/電子出版

・「GLOBIS 学び放題×知見録」/「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」/「GLOBIS Unlimited」

株式会社 グロービス・キャピタル・パートナーズ

顧彼思(上海)企業管理諮詢有限公司

GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.

GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.

GLOBIS Thailand Co. Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV



その他の活動:

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

・株式会社茨城放送(LuckyFM)





