[レゴジャパン株式会社]

今年のクリスマスプレゼントにおすすめの レゴ(R)ブロック商品5選を紹介



レゴジャパン株式会社(所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、レゴグループが行った「おもちゃとクリスマスプレゼントに関する調査」の結果をお知らせいたします。

本調査は、調査会社DynataLCC(所在地:米国テキサス)とともに、アジア太平洋の8カ国(オーストラリア、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾)に住む3~12歳の子どもたちを対象にして実施いたしました。





▶ テレビゲームは世界各国で人気!しかし性別で見ると1位は「プリンセス」と、「乗り物」に。





好きなおもちゃのカテゴリを聞く質問では、「テレビゲーム」が1位に。国別でみても半数(日本、韓国、シンガポール、台湾)の国の1位が「テレビゲーム」でした。特に日本の子どもたちは、8か国中最も「テレビゲーム」を選択した割合が多く、36%という結果。これは2位の「プリンセス」に1.7倍の差をつけてのランクインです。一方、性別で見てみると、女の子の総合1位は「プリンセス」、男の子は「乗り物」が選ばれる傾向にありました。



▶ 普段のおもちゃは一緒に選ぶ。でも、クリスマスプレゼントは「親が選んでほしい」?





一方、普段購入するおもちゃは「親と一緒に選ぶ」という答えが57%という結果になりました。さらに、日本は8か国中、香港に次いで「一緒に選ぶ」を選択した子どもが多い傾向がわかりました。「親が決める」は韓国に次いで少ない9%という結果です。日本の親は、普段おもちゃを購入する際、子どもの意思を何より尊重していることが窺えます。



▶テレビゲームもいいけれど…。クリスマスには組みかえて遊べるおもちゃが人気

クリスマスにどんなおもちゃが欲しいかという問いには、52%の子どもが「組み替えて遊べるおもちゃ(Fixed Toy)」と回答。テレビゲームは大好きだけれど、クリスマスのプレゼントとしては、自分次第でさまざまな遊び方ができるおもちゃが欲しいのかもしれません。



▶「組みかえて遊べるおもちゃ」の代表!?プレゼントにおすすめのレゴ(R)ブロック

今年のクリスマスのプレゼントは、“親が選んでサプライズ”というのも喜ばれるかも!とはいえすべてを決めるわけではなく、今お子様が興味のあるジャンルのものを選んであげたいですね。レゴ(R)ブロックは、今回の調査で分かった、人気ジャンルである「プリンセス」・「乗り物」、そして総合1位の「テレビゲーム」もカバーしたラインナップをそろえています。



家族みんなで楽しめるレゴ(R)ブロックで、素敵なクリスマスをお過ごしください。



~おすすめ商品を一部ご紹介~







「レゴ(R)ピーチ と ぼうけんのはじまり ~ スターターセット」(71403)

「スーパーマリオ™」の世界を再現したシリーズに「ピーチ姫」が登場!おなじみのサウンドや声も搭載されていて、テレビゲームが好きなお子さんも喜んでくれるはず。(対象年齢:6歳~)





「レゴ(R) ディズニープリンセス プリンセスのお城の冒険」(43205)

4階建てのお城に、ディズニープリンセスとそのお友達の動物が各5体ずつ付属。一人一人にお部屋もあります。プリンセスと一緒にお城を探検してみましょう!(対象年齢:6歳~)







「レゴ(R)フレンズ フレンドシップツリーハウス」(41703)

カラフルなツリーハウスや個性豊かなキャラクターをとおして、自分だけのオリジナルストーリーを楽しめます。ハウスには車いすを乗せられるエレベーターも搭載。遊びながら周りの人への思いやりが身につけられます。(対象年齢:8歳~)









「レゴ(R)シティ シティ急行」(60337)

ヘッドライトが光る本格的な列車は、車いすや自転車でも乗車できるバリアフリー設計!リモコンかアプリでの操作も可能です。(対象年齢:7歳~)





「レゴ(R) デュプロ キミが車掌さん!おしてGO機関車デラックス」(10874)

押し出すだけで機関車が進み、アクション・ブロックの上を走るとそのブロックの指示通りに動きます。まさに車掌さんになりきれるセット。(対象年齢:2歳~5歳)





<販売店舗>

●レゴ(R)公式オンラインストア(https://www.lego.com/ja-jp)

●全国のレゴ(R)ブランドストア (http://clickbrick.info/shop/) 及び レゴ(R)認定販売店ベネリック

レゴ(R)ストア 楽天市場店 (https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/)

●レゴランド・ジャパン・リゾート

●レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪



<調査概要>

・サンプル数:計1,137名

・調査対象国:アジア太平洋の8ヶ国

(オーストラリア、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾)

・調査対象 : 3歳~12歳の男女(子どもが回答できない場合は、その親)

・調査期間 : 2022年8月

・調査方法 :インターネットリサーチ



■レゴグループについて





遊びが持つパワーを通して、—世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する—それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げることを可能にします。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴ(R)という名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

レゴジャパン公式Twitter:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

商品ラインナップ:https://www.lego.com/ja-jp/themes

全国のレゴ(R)ストア店舗一覧:https://www.lego.com/ja-jp/stores



TM & (C) 2022 Nintendo. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)Disney(C) LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO and MINDSTORMS, are trademarks of the LEGO Group. (C)2022 the LEGO Group.



<本件に関する一般消費者からのお問い合わせ先>

レゴジャパン コンシューマー・サービス

TEL:00531-65-0597(平日9:00~17:00/通話料無料) E-mail:LEGOJapan-cs@lego.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-12:16)