[シナジーマーケティング株式会社]

「デジタルマーケティングEXPO【秋】」にて当社CRMシステムSynergy!の操作体験デモや活用方法を紹介



シナジーマーケティング株式会社(所在地:大阪市北区、代表:田代 正雄、以下当社)は、2023年10月25日(水)~27日(金)、幕張メッセで開催されるIT・DX・デジタル分野の展示会「Japan IT Week【秋】」内の「デジタルマーケティングEXPO【秋】」にブース出展します。



当社ブースでは、使いやすい国産クラウド型の顧客管理システム「Synergy!(読み方:シナジー)」の操作体験デモをはじめ、幅広い業種と多くの企業を知る専門家たちの「デジタルマーケティング支援」についてお伝えします。







■ 出展内容

今回の出展では「顧客データを活用して売上を拡大したい」、「顧客コミュニケーション施策は行っているが頭打ちを感じている」といった課題をお持ちのデジタルマーケティング業務担当者や決裁者に向けて【CRMツールとデジタルマーケティング戦略サポートで貴社ブランド・商品のLTVを上げる】をテーマに、以下の内容をご提供します。



・クラウド型CRMシステム「Synergy!」操作体験デモ

・2問であなたのお悩みの解決策がわかる診断コンテンツ

・明日から使えるマーケティングセミナー

・「Synergy!」やSalesforce完結型MA「Synergy!LEAD」の成功事例の紹介

・直接商談



顧客データを活用したマーケティング(CRM活動)はツールを導入するだけでは意味がなく、それを適切に活用して初めて効果を発揮します。当社ではシステムの提供だけではなく、創業以来20年以上にわたるデジタルマーケティングの知見を基にお客様のマーケティング課題に正面から向き合い、伴走しながらサポートしています。ぜひ当社ブースにてご確認ください。



<当社ブース情報>

エリア:デジタルマーケティングEXPOスペース内

小間位置:45-20



■ 開催概要

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

【 総称 】第14回 Japan IT Week 秋

【 会期 】2023年10月25日(水)~27日(金)

【 時間 】10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

【 会場 】幕張メッセ

【 主催 】RX Japan株式会社

【 費用 】招待券持参で無料(招待券は事前申込要)



展示会招待券申込URL:

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=0843502235239622-PXE





■ Synergy!について

https://www.synergy-marketing.co.jp/

Synergy!は、顧客管理データベースを軸にWebフォームの作成、多様な条件設定が可能なメール配信機能などを備えた当社の国産クラウド型のCRMシステムです。2022年にはインフラ基盤をアマゾンウェブサービス(AWS)へ移行しモダナイゼーションを完了、サービスの進化に追従できる拡張性の高い基盤を構築しています。必要な機能と使いやすさにこだわった管理画面と万全のサポート体制で、ITreview カテゴリーレポートにおいて「使いやすさNo.1」(※1)、「サポート品質No.1」(※2)にも選ばれ、現在までに約3,000社(※3)への導入実績があります。



(※1)ITreview CRM カテゴリーレポート 2021 Spring

(※2)ITreview メールマーケティング カテゴリーレポート 2022 Fall

(※3)2023年6月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数(ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる)





■ Synergy!LEADについて

https://www.synergy-marketing.co.jp/lp/synergylead/new_function_and_price/

Synergy!LEADはSalesforceの管理画面から直感的な操作ができるAppExchange上のアプリケーションです。簡単に扱える操作性と運用ストレスのない画面で、マーケティング業務に必要な「メール配信」「フォーム」「Webトラッキング」機能を備えています。10年以上の実績と知見を生かし、専任のスタッフによるSynergy!LEAD導入・運用、Salesforce周辺業務へのアドバイスなど継続的なサポート体制も万全です。初期費用は不要で、月額費用(フォーム作成10,000円~、メール配信30,000円~、Webトラッキング10,000円(固定))でご利用いただけます。





【会社概要】

「人と企業が、惹かれ合う世の中へ。」をビジョンに、「Create Synergy with FAN」をミッションに掲げ、お客様のデジタルマーケティング活動を分析から企画・設計、運用、効果検証まで、クラウドサービスと人的サービスで、総合的に支援する企業です。



名称:シナジーマーケティング株式会社

代表:代表取締役社長 田代 正雄

創業:2000年9月

大阪本社:〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社:〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容:CRM領域におけるクラウドサービス事業およびエージェント事業

企業ホームページ:https://corp.synergy-marketing.co.jp/



【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

製品・サービスへのお問い合わせフォーム

https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do











企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)