■気候変動の影響緩和に向けた新たな目標を設定



ウエスタンデジタルコーポレーション(NASDAQ: WDC)は本日、地球環境フットプリントにポジティブな影響を与える当社の中核的な取り組みをさらに拡大する、サステナビリティ活動の新しい目標を発表しました。この新たな目標では、100%再生可能エネルギーで事業を運営、事業全体でスコープ1およびスコープ2排出量(*1)のネットゼロ達成ならびに水と廃棄物の削減目標達成に焦点を当てています。



サステナビリティ戦略はウエスタンデジタルの事業における中核をなしています。ウエスタンデジタルでは、すでに綿密に立案した計画を実行し、再生可能エネルギーで特定の設備を稼働させ、生産ユニットあたりのエネルギー消費量を削減するなどの設定目標を達成しています。当社が今回新たにコミットする具体的な目標には、以下のものが含まれています。



● 2030年までに100%再生可能エネルギーでグローバル事業を運営する

● 2032年までに事業活動における排出量を実質ゼロ(スコープ1および2)にする

● 2030年までに水の使用量を20%削減する

● 2030年までに事業廃棄物の95%以上を埋立地に廃棄せずに他の方法で処理する



ウエスタンデジタルのグローバルオペレーション担当エグゼクティブバイスプレジデントであるアーヴィング・タン(Irving Tan)は、次のように述べています。「これらの新しい意欲的なサステナビリティ目標にコミットすることで、ウエスタンデジタルは優れた環境保護者となる責任を負い、データ駆動型の目標と指標というゴールを提示することで、気候変動の影響を緩和する責任を果たします。当社はすでに、排出ガス、水および廃棄物の削減、再生可能エネルギーの活用、ならびに低炭素製品の設計や包装に取り組んでおり、大きな進歩を遂げています。これらの新たな目標は、持続可能性において業界のリーダーになるという当社のコミットメントを改めて表明するものです」。



ウエスタンデジタルが確立したサステナビリティプログラムでは、すでに意欲的な目標を設定しており、業界からも認められています。たとえば、2030年までにスコープ1と2の排出量を42%削減し、スコープ3の使用段階での排出量/テラバイトを50%削減するという当社の目標は、いずれも2020年度を基準年としており、2021年にScience Based Targets initiative(SBTi)によって承認されています。そしてそれ以来、スコープ1と2の絶対排出量の約15%削減を達成しました。さらに、First Movers Coalition(ファースト・ムーバーズ・コアリション)の設立メンバーとして、ウエスタンデジタルは2030年までに少なくとも10%のネットゼロ燃料を海上輸送に使用することをコミットしました。中国・上海とマレーシア・ペナンにある当社の設備は、世界経済フォーラムのライトハウスネットワークにより、サステナビリティライトハウスに認定されています。



IDCのサステナビリティリサーチ担当バイスプレジデントのカーティス・プライス(Curtis Price)氏は次のように述べています。「組織にとってサステナビリティは、ビジネスの優先事項になりつつあります。実行可能なサステナビリティ目標の達成に取り組み、その達成に向けた進捗状況を社会に示す企業は、業界のサステナビリティリーダーとして認められるようになるでしょう。ウエスタンデジタルのネットゼロエミッション、水と廃棄物の削減、再生可能エネルギーの分野における新たな取り組みは、事業の運営が地球に及ぼす影響を軽減し、他の企業が追随するための道を切り開いていくという同社の献身的な姿勢を表わしています」。



ウエスタンデジタルの持続可能性活動について、詳細はWestern Digital sustainability Webサイト( https://www.westerndigital.com/ja-jp/company/corporate-responsibility )をご覧ください。



*1 原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、一連の流れ全体から発生する温室効果ガス排出量のことをサプライチェーン排出量と呼びます。サプライチェーン排出量は、スコープ1排出量、スコープ2排出量、スコープ3排出量の合計で算定され、スコープ1は自社における直接排出、スコープ2は自社が購入・使用した電力、熱、蒸気などのエネルギー起源の間接排出、スコープ3はスコープ2以外の間接排出(自社事業の活動に関連する他社の排出)を指します。



■ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタルは、データを活用し、データの持つポテンシャルを解き放つという使命を担っています。フラッシュとHDDにおいて、メモリーテクノロジーの進歩に支えられ、私たちはブレークスルー・イノベーションと強力なデータストレージ・ソリューションを生み出し、その願いを実現できるようにします。そして私たちの価値観の核心として、切迫する気候変動に立ち向かうために、Science Based Targetsイニシアチブにより承認された壮大で高い炭素削減目標に一丸となって取り組んでいきます。ウエスタンデジタルおよびWestern Digital(R)、SanDisk(R)、WD(R)ブランドの詳細については、https://www.westerndigital.com/ja-jp をご覧ください。



