プレセール: 12/16(金)19:30、パブリックセール: 12/19(月) 19:30に決定



アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM (ストレイム)」を展開するストレイム アート アンド カルチャー株式会社 (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 長崎幹広)は、総勢300名程がホワイトリストに申し込んで好評を博した「#FR2(R) コラボレーションアート」オーナー権NFTのプレセール・パブリックセールの日程が決定されたことを発表いたします。







「#FR2(R) コラボレーションアート」のオーナー権NFT 発売日が決定











プレセール(ホワイトリスト限定): 12/16(金)19:30

パブリックセール: 12/19(月) 19:30



長らくお待たせした「#FR2(R) コラボレーションアート」のオーナー権NFTの発売日が正式に決定いたしました。ホワイトリストにご登録いただきました多くの方々につきましては、下記購入サイトよりプレセール開始日からパブリックセール開始日までにご購入ください。

購入サイト: https://straym.com/



パブリックセール以降ではホワイトリスト対象者以外の方でも購入することが可能になります。合わせて、今回の貴重な「#FR2(R) コラボレーションアート」のオーナー権NFTをお買い求めください。





「#FR2(R) コラボレーションアート」について







作品名: 「#FR2(R) 『THE FIRST MASK」』Collaged by Kousuke Kawamura」

作品単価: 10ETH

作品種類: 5種類

オーナー権NFTプレセール単価: 0.02ETH

オーナー権NFT総発行数量: 2,500個(一種類500個 x 5種類)

オーナー権NFT上限購入数量: 20個

パブリックセール: 12/19(月) 19:30

*オーナー権NFTは数量に限りがあるため先着順とさせていただきます。

*当初予告した内容と異なる場合がございます。



#FR2 初のNFTプロジェクトの第一弾としてアート・NFTマーケットプレイス「STRAYM」で分散型オーナー権の販売を開始。#FR2初期に製作された象徴的アイコンであるラビットマスクを、アーティスト河村康輔によるアートワーク、かつモーションも加えたSTRAYMだからこそ提供出来る貴重な作品に仕上がっている。また、今回の「THE FIRST MASK」は、レッドアイ・ブルーアイ・イエローアイ・グリーンアイ・グレーアイの5種類で展開されている。





作家・ブランド紹介







「#FR2(エフアールツー)」

2014年の創設以来、SNSを中心に爆発的な人気を呼んでいる東京発のファッションブランド「#FR2(Fxxking Rabbits)」。

「#FR2」は、”ライカを手にしたウサギのカメラマン「#FR2」という設定の上「カメラマンが着る服」というコンセプトでブランド展開している。交尾中のウサギがアイコンとなっており、常に過激なメッセージや斬新な発信・話題を提供し幅広いアイテムの展開で日本にとどまることなく、世界中でファンベースを築いてきた。



「河村康輔」

1979年広島生まれ、東京在住のコラージュアーティスト。

特徴的なコラージュ、シュレッダーでマテリアル裁断して分解して再構築したものなど、ストリート育ちの感性から生まれた独自手法によって、作品は幻想的で唯一無二の世界観を植え付ける。ファッションブランドでは、「#FR2」をはじめ「A BATHING APE(R)」「NEIGHBORHOOD」「NEXUS VII」や「adidas」など数々のコラボレーションを実施。アート界の巨匠からの信頼も厚く、国内外から圧倒的な支持を得て作品は世に送り出されている。2017年、大友克洋とともに手がけた『AKIRA』のアートウォール(渋谷PARCO)はSNSを通じて世界的にも有名となった。2022年より「UT」のクリエイティブディレクターに就任。





STRAYM(ストレイム)について









アート・NFTのオーナー権を分割して保有することができる分散型保有プラットフォームです。



ストレイムでコレクションするメリット

1.厳選したアート・NFTの中からお気に入りを見つけことができる

2.より自由に自分だけのアートコレクションポートフォリオを構築できる

3.保有したアート・NFTを簡単に管理・資産形成できる

4.オーナー権の累計購入金額に応じたステータスにより、VIPプログラムを獲得できる

5.アートコレクターが集まるコミュニティ「STRAYM JAM」に参加できる



ストレイムで出品するメリット

1.アート・NFTを段階的・部分的に売却できる

2.出品したアート・NFTを再度買い戻すこともできる

3.アート・NFTの保管や展示をストレイムに委託できる

4.アート・NFTが二次流通した際には、ロイヤリティを受け取ることができる

5.美術館はアートを展示したまま出品して資金調達ができる



ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 概要







アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM(ストレイム)」を通して、「オーナー権の分散化」「オーナー権のNFT化」「ロイヤリティのアーティスト還元」「コミュニティの創造」「トークノミクス」など、アート・ブロックチェーン・ファイナンスを融合した世界に類を見ないアート・NFTの活発的な取引市場を構築。アート保有をより身近な体験へと導き、アート市場の拡大、アーティストの活動を持続的に支援して、より創造的な社会の実現を目指しています。



会社名: ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

代表者: 代表取締役 長崎幹広

所在地: 東京都渋谷区神宮前2-4-20

設 立: 2017年9月

コーポレートサイト: https://straym.co.jp





