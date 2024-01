[株式会社 日経BP]

草笛光子、宝田明、松本白鸚、鳳蘭、上條恒彦、光枝明彦、初風諄(公演順)の7人が、日本ミュージカル史の知られざるエピソードを熱く語る、珠玉のトーク集







株式会社 日経BP(本社:東京都港区、社長:吉田直人)は、2023年12月25日(月)に『レジェンド・オブ・ミュージカル with 井上芳雄』を発行しました。





ミュージカル俳優の井上芳雄が、ミュージカル界のレジェンドたちを迎えて、日本のミュージカル創生期の知られざる話をたっぷりと聞き出すトークショー『レジェンド・オブ・ミュージカル in クリエ』。2017~22年にかけてシアタークリエで開催された公演が待望の書籍化となりました。草笛光子、宝田明、松本白鸚、鳳蘭、上條恒彦、光枝明彦、初風諄(公演順)の7人が、デビュー当時のエピソードや代表作の舞台裏、ミュージカルへの思いや後進へのメッセージを熱く語ってくれました。レジェンドの人柄や生き方、日本にミュージカルを根付かせようと情熱を注いだ日々のエピソードの数々は、大きな感銘を呼び起こします。ミュージカルや舞台を愛する全ての人に贈る、珠玉のトーク集です。













「はじめに」(井上芳雄)から

過去を知ることは未来を知ること。ミュージカルブームと言われる昨今の状況をありがたく思うたびに、日本のミュージカルの創生期から活躍されてこられた先輩方の情熱に思いを馳せてきました。どのような喜びや困難があって今に至るのか。そして、これからのミュージカルについてどう思われているのか。そこに、現在を乗り越え、未来へとつながる大いなるヒントがあるはずです。

そんな僕の思いから始めさせてもらった企画が、2017~22年にかけてシアタークリエで開催したトークショー『レジェンド・オブ・ミュージカル in クリエ』です。

この本を手に取っていただいているのは、ミュージカルや演劇がお好きな方だと思いますが、初めて知る話がたくさんあることでしょう。レジェンドの方々が初めて話されたこともあると思います。僕自身、活字になったものを読んで、その場では何気なく聞き過ごした言葉を、もう1度よくかみしめたいと思ったり、この先、何年後かに読み返すと、そういうことだったのか、と気づくことがたくさんあるだろうと思ったりもしました。読んだ方にとっても、そんな行き先を照らす道しるべのような本になるとうれしいです。



「目次」より

草笛光子 ミュージカルは歌と踊りと芝居の結婚

宝田 明 大切なのは、稽古でいかに汗をかくか

松本白鸚 「今」という瞬間は人生に二度とない

鳳 蘭 人を幸せにしようという気持ちが「華」

上條恒彦 創った人たちの思いがそこにあればいい

光枝明彦 役者人生はどうやったら人より目立つか

初風 諄 共感できる物語が日本で作品を創る強み





HOSTプロフィール

井上芳雄(いのうえ・よしお)

1979年、福岡県出身。東京藝術大学音楽学部声楽科在学中の2000年にミュージカル『エリザベート』皇太子ルドルフ役で鮮烈なデビューを果たす。以降、高い歌唱力と存在感で数々のミュージカルや舞台を中心に活躍。コンサートの開催、音楽・バラエティー番組への出演ほか、近年ではMCを務めるなど活動の場を広げている。第20回読売演劇大賞優秀男優賞ほか、受賞多数。TBSラジオ『井上芳雄 by MYSELF』(毎週日曜)、BS-TBS『美しい日本に出会う旅』(毎週水曜)、NHK総合『はやウタ』(司会)、日本テレビ系『行列のできる相談所』(MC)、WOWOW『生放送!井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」』(司会)放送中。2023年3月、初のオリジナル・アルバム『Greenville』を発売。著書に『ミュージカル俳優という仕事』『夢をかける』(日経BP)。





■書名:レジェンド・オブ・ミュージカル with 井上芳雄

■編者:日経エンタテインメント!編

■発売日:2023年12月25日(月)

■定価:3520円(10%税込)

■発行:日経BP

■発売:日経BPマーケティング

■仕様:四六判・並製・410ページ

■ISBN:978-4-296-20210-2



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/04-14:16)