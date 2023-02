[株式会社VARK]

エンターテイメント特化型メタバース「VARK」を運営する株式会社VARK(本社:東京都豊島区 代表取締役:加藤卓也、以下VARK)は、カバー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷郷元昭)が運営するVTuber事務所、ホロライブプロダクション(以下ホロライブ)所属「夜空メル」「桃鈴ねね」両名主演のバーチャルライブを2023年3月25日(土)に開催することを発表いたします。













「『Cinderella switch ~ふたりでうたうホロライブ~』vol.3」開催!



2020年9月に第1回公演が開催されて以降、大好評をいただいてきたバーチャルライブ企画『Cinderella switch』ですが、新シリーズの第3回となる今回の出演者は、ホロライブ所属「夜空メル」さん、「桃鈴ねね」さんとなります。



「ふたりでみるホロライブ」、「ふたりでつくるホロライブ」、「みんなでつくるホロライブ」と続いてきましたシリーズの第4弾となる今回のシリーズ名は「ふたりでうたうホロライブ」となります。



▼イベント特設ページ

https://lp.vark.co.jp/hololive-vark/



▼ハッシュタグ

#ふたりでうたうホロライブ







「ふたりでうたうホロライブ」とは



今までのシリーズ同様ソロ歌唱のほか、ご要望の多かった「出演者同士がデュエット」するなど、展開が目まぐるしく変化するCinderella switchの新たなシリーズです!











イベント概要



『Cinderella switch』は、「連番ライブ」形式のライブイベントです。

今回の「ふたりでうたうホロライブ」よりイベントが2部構成となり、第1部では、2人組の1人がステージ上でライブをし、もう1人が『連番者』となるソロ歌唱パートだけでなく、出演者同士のデュエットパートもご体験いただけます。

また、第1部のチケットを購入された方限定で第2部に参加することができ、今回からステージでのアフタートークに代わって、出演者の楽屋へと潜入する「楽屋潜入トーク」をお楽しみいただけます。



■連番ライブとは

2人組の1人がステージ上でライブをし、もう1人が『連番者』となり、”あなたの隣で”一緒にライブを観て盛り上がるイベント方式です。

これまでの開催では、VARKのウリである「ハイクオリティなバーチャルライブ」に加え、「一緒にライブを見て盛り上がっている体験」や「"推し"が隣りにいる感覚」などが非常に好評で、大盛況を博しました。





■楽屋潜入トークとは

第1部のチケット購入者限定で、出演者の楽屋に潜入し、 出演者同士の楽屋トークを楽しむことができます。

ライブの裏話などここでしか聞けないトークを、楽屋ならではの距離感で、ごゆっくりお楽しみください。









イベント詳細



【イベント名】「VARK Presents. hololive Virtual LIVE series in VARK『Cinderella switch ~ふたりでうたうホロライブ~』vol.3」

【開催日時】2023年3月25日(土)18:00開演

【開催場所】VARK

【出演者】

・夜空メル

YouTube:https://www.youtube.com/@YozoraMel

Twitter:https://twitter.com/yozoramel

・桃鈴ねね

YouTube:https://www.youtube.com/@MomosuzuNene

Twitter:https://twitter.com/momosuzunene

【配信プラットフォーム】

・VR版:Meta Quest2

※Meta Quest(旧Oculus Quest)及びPlayStation VRはサポート対象外となりました。ご注意ください。

・スマートフォン版:iOS、Android

・web配信:ZAIKO

【イベント特設ページ】https://lp.vark.co.jp/hololive-vark/

【ハッシュタグ】#ふたりでうたうホロライブ







チケット詳細



【VRチケット詳細】

・対応PF:Meta Quest2

※Meta Quest(旧Oculus Quest)及びPlayStation VRはサポート対象外となりました。ご注意ください。

・公演チケット価格:8,470円(847VARKコイン)

・発売日時:販売中

・購入場所:VARKアプリ内ドームからご購入いただけます



【スマートフォンアプリチケット詳細】

・対応PF:iOS、Android

・公演チケット価格:8,470円(847VARKコイン)

・発売日時:販売中

・購入場所:VARKアプリ内ドームからご購入いただけます



【web配信チケット詳細】

・対応PF:ZAIKO

・公演チケット価格:6,500円

・発売日時:販売中

・購入場所: https://vark-live.zaiko.io/item/354640



※情報は公開時点のものとなります







「ホロライブプロダクション」について









「ホロライブプロダクション」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式Twitter: https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブ公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg/







「VARK」とは









「VARK」はバーチャルイベントを楽しめるサービスです。

ライブイベントでは、ハイクオリティかつ多種多様なステージで歌って踊るアーティスト達の世界を、目の前で体感することができます。

バーチャルならではの可能性を存分に活かした最高の体験を、様々なコンテンツでお届けします。

・VARK公式Twitter: https://twitter.com/VarkOfficial



■製品概要

タイトル:VARK

価格:無料(アプリ内課金有り)

対応機種:スマートフォン(Android / iOS)、Meta Quest 2

公式ホームページ:https://vark.co.jp

コピーライト: (C) 2018 VARK Inc.



■会社概要

会社:株式会社VARK

代表:加藤卓也

設立:2017年8月9日

事業内容:VR/AR/MRコンテンツ企画開発

所在地:東京都豊島区

コーポレートページ:https://corp.vark.co.jp/

採用ページ:https://www.wantedly.com/companies/vark



■本件に関するお問い合わせ

株式会社VARK 広報担当

問い合わせフォーム:https://corp.vark.co.jp/contact



企業プレスリリース詳細へ