イタリアンカシミヤブランドFALCONERI(ファルコネーリ)期間限定POP UP SHOPを大阪高島屋店にオープン。



イタリアのカシミヤブランドFALCONERI(ファルコネーリ)は, この度初めて大阪高島屋店にPOP UP SHOPを開催いたします。上質なカシミヤ製品として定評のあるFALCONERIは、シンプルなデザインにイタリアンテイストを加味し、豊富なスタイルとカラーヴァリエーションが特徴のブランドです。







大阪高島屋店では、FALCONERIの顔といえるレディースのカシミヤニットセーターを中心、ニットジャケット、ダウンベストやコートなどこの秋冬のワードローブに欠かせないアイテムをカラー豊富にご用意しています。



FALCONERIのカシミヤ原毛は、内モンゴルとモンゴルで採取されたヤーンの中でも厳選されたものだけを使用しています。その中でも細く上質な毛だけを用いて生まれたアイコニックな糸「Ultra Fine Cashmere/ウルトラファインカシミヤ」は、軽さと滑らかな手触りと共に、保温性、弾性、通気性も兼ね備えシーズン問わず着ていただけます。

新作コレクションでは、4本糸を用いた「Ultra Soft Cashmere/ウルトラソフトカシミヤ」は温かみのあるボリューム感で、カーディガン、Vネックセーターをはじめ、タートルやラウンドネックなどベーシックなデザインに、秋色のベージュやブラウン系をはじめスモーキーなピンクやグリーン、ブルーなど落ち着いた色合いで登場します。

また、スポーティーなウルトラソフトカシミヤのフード付きセーター、ダウンベストやカシミヤコートなども、カジュアルでスタイリッシュに演出することができ、この秋冬のコーディネートには必須アイテムになること間違いないでしょう。

更に、FALCONERIのカシミヤセーターは100%カシミヤでありながら33,000円からと手に届きやすい価格帯で展開しています。初出店となる大阪高島屋POP UP SHOPにぜひお立ち寄りいただき、カシミヤ製品を手に取ってFALCONERIスタンダードの品質を体感ください。





FALCONERI POP UP SHOP 大阪高島屋

2023年10月31日(火)~

大阪高島屋 3階コンテンポラリーエレガンス売場

大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号



FALCONERI オンラインストア:jp.falconeri.com

FALCONERIラインアカウント:@falconeri

FALCONERI オフィシャルインスタグラム:@falconeriofficial





ウルトラソフトカシミヤ

リブカーディガン

¥59,400



ウルトラソフトカシミヤ

リブタートルセーター

¥44,770



ウルトラソフトカシミヤ

フードニット

¥59,400



ウルトラファインカシミヤ

ダブルフェイスコート

¥247,500



カルツェドニアグループについて

Calzedonia(カルツェドニア)は1986年にヴェローナ近郊で設立され、レッグウェアやビーチウェアを、フランチャイズ販売網を用いた新しい手法で販売し成功を築きました。その後、Intimissimi(インティミッシミ)やTezenis(テゼニス)でランジェリー市場にも範囲を広げ、さらには、カシミヤニットのFalconeri(ファルコネーリ)、ウェディングドレスのAtelier Eme(アトリエ・エメ)、ワインショップのSignorvino(シニョルヴィーノ)、メンズアンダーウェアのIntimissimi Uomo(インティミッシミ・ウオモ)、高級ファッションハウスのAntonio Marras(アントニオ・マラス)が加わりました。カルツェドニアグループの成功の秘訣は、豊富な商品のラインアップとトレンドへのこだわり、そして高い品質と価格のバランスなどが上げられ、世界市場を牽引するダイナミックなグローバル企業として躍進しています。現在カルツェドニアグループ全ブランドで世界53カ国以上の5,300を超えるショップを構えています。



FALCONERI(ファルコネーリ)について

Falconeri (ファルコネーリ)は、最高級な素材とメイド・イン・イタリアへのこだわり、手ごろな価格で幅広いアイテムで展開しています。カシミヤをはじめとする最高級の天然素材を使用し、クラフツマンシップによる伝統とモダンで洗練されたデザインの融合、そして細部へのこだわりが際立つアイテムを提供しています。製造工程の大部分は、イタリア・トレントの自社工場で行われています。アイコンであるウルトラファインカシミヤは、シンプルなデザインと豊富なカラーバリエーションがそろっています。2009年にカルツェドニアグループの傘下に入って以降イタリアを含む世界18カ国に175以上の店舗を持ち、現在も販売網を拡大しています。



