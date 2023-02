[クロックス・ジャパン合同会社]

ABC-MART GRANDSTAGE一部店舗とABC-MART公式オンラインストアで2月3日より限定発売いたします。







レディース、メンズ、キッズの革新的なフットウェアのグローバルリーダーであるクロックス社は、

最新シルエットであるMega Crush ClogとEcho ClogのNBAとのコラボレーションモデルを、ABC-MART GRANDSTAGE一部店舗とABC-MART公式オンラインストアで2月3日より限定発売いたします。



NBA All-Star Weekendに合わせて発売されるこの限定モデルは、NBAのトップチームのロゴがデザインされ、すべてのファンにコートサイドファッションを楽しんでいただける内容になっています。











- NBA All-Star Echo Clog -

Price: 10,890円(税込)









- NBA All-Star Mega Crush Clog -

Price: 14,300円(税込)



NBA All-Star Echo Clogは、審美性を高め、快適性を追求したLiteride™️のフットベッドを搭載し、NBA好きのためのデザインを施した完全成形シルエットで、誰もがビッグゲームに向かうNBAオールスターになった気分になれるでしょう。

また、斜めに配したJibbitz™ホールは、パーソナライゼーションの可能性を広げます。



NBA All-Star Mega Crush Clogは、バスケットボールコートを想起させるブラックとブラウンのラグソールで、ファッション性の高いデザインに仕上がっているのが特徴です。ミッドソールの周りには真っ白なPVC製のT字型クリップがあり、あらゆる角度から人目を引く反射効果をプラスしています。





このコレクションの限定モデルには、メタリックの「NBA Logoman」チャームと「2023 NBA All-Star」チャームの2つのカスタマイズされたNBA All-Star Jibbitz™チャームが付属し、NBA All-Star Weekendに各チームへの応援を存分に表現することが可能です。



【crocs】

crocsは男性、女性、子ども向けに革新的なフットウェアを提供するブランドであり、快適さを兼ね備えた、多くの人々に愛されるスタイルのフットウェアコレクションを提供しています。crocsのほとんどすべてのシューズには、独自開発した「Croslite™(クロスライト™)」素材を使用しており、優れた履き心地を実現しています。

2022年はCome As You Are™キャンペーンの一環として、「履く人の足元をどんな時も快適にすること」をCome As You Are™(そのままのわたしで)という言葉に込めブランドキャンペーンを展開していきます。

クロックス・ジャパン https://www.crocs.co.jp





