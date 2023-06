[ロイヤルカナン ジャポン合同会社]



栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業(Health Through Nutrition Company)として、プレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン(本社:東京都港区、社長:山本 俊之)は、一般社団法人ジャパンケネルクラブ(以下JKC)と共催し、年間を通じたドッグショーの獲得ポイントで特に優秀な犬を表彰する「2022 ロイヤルカナンアワード」を、5月24日(水)、イイノホール&カンファレンスセンター(東京都千代田区)にて開催しました。「ロイヤルカナンアワード」は日本における犬種の質的向上、およびドッグショーの意義をより一層深めることを目的に実施し、ロイヤルカナンがその意義に賛同し共催するのは今年で2回目となります。



■権威あるドッグショーの年間を通した優秀犬が決定。正しい繁殖や“真の健康”を守るブリーダー、オーナーを表彰

ドッグショーとは犬の姿形を審査する品評会で、それぞれの犬種の理想にもっとも近い犬を評価する目的に行われています。犬種ごとに理想像を定めた文書を「犬種標準(Standard:スタンダード)」といい、ドッグショーではこの「犬種標準」が審査の基準となります。また犬種標準に近い犬を評価するだけでなく、同時にその犬のブリーダーに対しても、その繁殖の正しさを評価・賞賛する役割があります。

「ロイヤルカナンアワード」は、登録頭数国内最多・世界第2位のJKCが開催したドッグショーの公式データを基準とした年間総合ポイントにより、その年の特に優秀な犬とブリーダー、オーナーを表彰するアワードです。今回は2022年に開催されたドッグショーの結果により、122犬種、215頭が受賞しました。さらに、その中でも最高位となる「Most Valuable Dog」にはPOMERANIAN(雌) ANGELO POM JP NERU HAPPA SHELLY(アンシ゛ェロ ポム シ゛ェイピー ネル ハッパ シェリー)(オーナー:奥裕嗣様)が選ばれました。



■専門家との連携を強化し、犬を取り巻く環境向上に尽力

表彰式に登壇したロイヤルカナン ジャポン プロフェッショナル事業部 部長の橋本将司は、「よりよい繁殖の向上を掲げているこの賞に、ロイヤルカナンがスポンサーとして携われることは大変光栄です。犬の真の健康を実現するためには、ブリーダーをはじめとした専門家の皆様からペットオーナーまで、犬を取り巻くすべての方々が正しい知識を持ち、それぞれの役割を適切に果たしていただけるような環境づくりが重要です。ロイヤルカナンは引き続き専門家の皆様への支援を続けるとともに、連携を強化して参ります」と述べ、犬を取り巻く環境の更なる向上に、今後も尽力する決意をお伝えしました。



また式典と併行し別室では、ロイヤルカナンの社員により「健康な皮膚と被毛のための食事管理」「飼養施設における衛生管理」と題したセミナーを開催しました。表彰の合間に参加した受賞者様も真剣な眼差しで聴講され、健康で美しい犬のより良い育成へ向けた知識のアップデートにもお役立ていただきました。



ロイヤルカナンは、犬と猫を取り巻くすべてのステークホルダーと協働し、一頭一頭の犬と猫に目に見え、実感できる“真の健康”を提供することで、A BETTER WORLD FOR PETS(TM)(ペットのためのより良い世界)の実現を目指しています。そのために、ペットのエコシステム全体に向けて価値を創造し、私たちのパートナーであるペットの専門家のサステナブルな発展を支援しています。その一環として、ペットの一生の起点となるブリーダーやシェルターなど専門家の皆様を支援するため、世界中で展開している「PROactive(プロアクティブ)」という取り組みの中で、本アワードやドッグショーへの協賛を今後も継続して行ってまいります。



