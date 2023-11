[株式会社SUPER STUDIO]

2023年11月3日(金・祝)よりスニーカー&ジュエリーブランド「GO WITH WHITE」・珈琲、紅茶専門店「珈琲日記」が登場



株式会社SUPER STUDIO(所在地:東京都目黒区、代表取締役 CEO:林 紘祐、以下「SUPER STUDIO」)と三井不動産株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:植田 俊、以下「三井不動産」)が「RAYARD MIYASHITA PARK」に展開する「THE [ ] STORE」(ザ・ストア)は、RAYARD MIYASHITA PARKのオープン3周年を記念して開催される「MIYASHITA PARK 3rd ANNIVERSARY SESSIONS」のイベントスペースに物販コーナーを出店いたします。THE [ ] STOREの特設スペースでは、スニーカー&ジュエリーブランド「GO WITH WHITE」、珈琲・紅茶専門店「珈琲日記」が登場。本イベントに合わせた特別なコンテンツを提供します。

※THE [ ] STORE店舗と別に、催事として施設共有部分に特設ブースを出店いたします









出店概要





出店ブランド

GO WITH WHITE

※ 本年11月よりブランド名を「DOUBLEW」(ダブリュウ)に変更。

https://goww.tokyo/

「これ一つあればいい」というコンセプトのもと、気軽に楽しめる白スニーカーと、スニーカーに着用する本格ジュエリーを取り扱うGO WITH WHITE。23年7月に新発売したスニーカージュエリーは、様々なブランドのスニーカーにアクセントとして着用可能なため、お気に入りのスニーカーをカスタムするアイテムとして楽しめます。

販売商品:スニーカー、スニーカージュエリー



珈琲日記

https://www.instagram.com/coffee_nikki/

東京・四ツ谷に珈琲・紅茶専門店として、喫茶店を構え営業をしています。常に時代の変化に合わせて進化し続け、産地への買い付けなどにも積極的に携わり、現在では契約農園なども含めた「スペシャルティコーヒー」と、「新茶の紅茶」を扱っています。

販売商品:スコーン、紅茶、コーヒー



出店期間

2023年11月3日(金)~2023年11月5日(日)







ブース出店位置

RAYARD MIYASHITA PARK テラススペース

東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号



アクセス

JR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分



営業時間

11:00~21:00



THE [ ] STOREについて





THE [ ] STOREは、SUPER STUDIOと三井不動産がEC/D2Cブランドへ提供するOMOソリューションのひとつです。来店者は自らのスマートフォンを使って二次元バーコードから商品を購入できます。出店するEC/D2Cブランドは、オンラインだけでなく、オフライン(リアル店舗)での購入データもecforceで一元管理できるようになるため分析がしやすく、顧客体験を向上するためのCRM施策などに活用できます。



▼THE [ ] STORE店舗イメージ



▼THE [ ] STORE購入導線



SUPER STUDIOについて





[会社名]

株式会社SUPER STUDIO



[代表者]

代表取締役 CEO 林 紘祐



[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル7F/8F



[資本金]

7,972,820,000円(資本準備金含む)



[事業内容]

統合コマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業



[URL]

https://super-studio.jp/



