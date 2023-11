[PETOKOTO(ペトコト)]

~食材本来の栄養をさらに凝縮&風味がアップ!~



フレッシュペットフードを開発・販売する株式会社PETOKOTO(本社:東京都新宿区、代表取締役:大久保泰介、以下「PETOKOTO」)は、フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」シリーズの内、愛犬向けとなる「ペトコトフーズ for DOGS 」の4種(チキン、ビーフ、ポーク、フィッシュ)のメニューをリニューアルしました。2023年11月以降の出荷分より、公式オンラインショップをはじめ、各ECサイト、取扱販売店にて順次発売します。





製造方法を改善したことで、食材本来の栄養をさらに凝縮







ペトコトフーズ for DOGSは、肉や野菜など、私たち人間が食べているような品質の自然食材をメインに使用するとともに、犬にとって必要な栄養素基準(AAFCO)を満たす内容で製造しています。



スチーム加熱と急速冷凍製法によって、手作りごはんのように食材本来の旨味や栄養を凝縮しながらも、子犬からシニア犬まで全年齢で健康基準を満たす総合栄養食としてお届けしています。健康に不要な保存料等の添加物は一切使用していません。



愛する家族である犬や猫たちにとって「より美味しく・より健康なごはん」を追求すべく、商品開発責任者を獣医師の佐藤が務め、ペット栄養管理士や社外の栄養学の権威を持つ獣医師とともに2020年のペトコトフーズの提供開始以来お客さまの声をもとに日々アップデートをしています。





今回、製造方法の改善を繰り返してきたことで、自然食材本来の栄養素を栄養基準値にさらに近づけることができ、結果的に、サプリメントの配合割合を従来品より20%削減することができました。今後も食材本来の栄養を凝縮することで、美味しい、フレッシュなごはんづくりを進めてまいります。



配合割合を調節することで風味がアップ&さらに安定した栄養バランスに







ペトコトフーズは、これまでも世界的な犬の栄養ガイドラインであるAAFCOの基準を満たす配合割合で提供してきましたが、サプリメントに使用する素材そのものがもつ苦味や雑味をマイルドにして嗜好性を高めるため、日々アップデートを進めています。



今回、ナトリウム量を0.1%(乾物時)減少することで、苦味と塩味をマイルドにし、家族である愛犬、そして飼い主の皆さまにとっても、より安心して与えられる風味にアップデートしました。また、ビタミンAに関しては、自然食材からのみで配合していましたが、季節や産地によっても増減する可能性を考慮して、サプリメントとして追加配合することで安定して摂取できる配合になりました。





2023年11月出荷分から順次配合割合を調節することで、風味がアップ&さらに安定した栄養バランスのある愛犬向けフレッシュペットフード「ペトコトフーズ for DOGS」にリニューアルします。詳しい変更内容については、公式サイトからご確認ください。



■ 公式サイト|商品ごとのメニュー詳細

https://foods.petokoto.com/online-shop



■ FAQ|切り替え期間内、新旧商品成分の比較一覧

https://foods-help.petokoto.com/faq/dog-component



商品開発責任者の佐藤貴紀獣医師メッセージ









商品開発責任者及び獣医師の佐藤です。フレッシュペットフードは、愛犬がより健康を維持することが求められるフードであり、緻密な商品管理が重要です。ペトコトフーズでは、毎月の詳細な検査を行い、安全な食事を届けられていると自負しております。その中でも、今回は製造工程の改善をすることで、食材本来の栄養を凝縮しより美味しく食べていただけるようになったと思います。



本来、AAFCOの基準を満たすためにサプリメントを添加するのですが、食材本来の栄養を生かすことで、サプリメントを減量したうえで、より旨味のあるごはんに出来上がりました。さらに、ナトリウムを減少できたことが苦味や塩味を削減することにつながり、よりフレッシュに、そして嗜好性もアップしたごはんとすることができました。ぜひ、すでにペトコトフーズを食べてくださっている子にも、これから始める子にもリニューアルしたペトコトフーズを堪能いただけると幸いです。



ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について









PETOKOTOは、「ペットを家族として愛せる世界へ。」をミッションに掲げるペットウェルネスカンパニーです。代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、1匹の犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため、2015年に起業しました。



現在は、出逢いの場として保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」(お結び)、情報の場としてペットライフメディア「ペトコト メディア」、食事の場として「ペトコトフーズ」を展開し、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュを目指しています。



【会社概要】

商号:株式会社PETOKOTO

代表者:代表取締役 大久保泰介

本社:東京都新宿区四谷本塩町2-8 WEEK四谷

設立:2015年3月23日

資本金:87,666,740円

従業員数:31名

事業内容:

・フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」https://foods.petokoto.com/

・ペットライフメディア「ペトコト メディア」https://petokoto.com/

・保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」https://omusubi-pet.com/

ホームページ:https://corp.petokoto.com



<受賞実績>

・日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」掲載

・Forbes JAPAN「200社一挙掲載! 日本のスタートアップ大図鑑」掲載

・東洋経済「すごいベンチャー100 2022年最新版」掲載(2回目)

・スタートアップカンファレンス「IVS2022 NAHA LAUNCHPAD」優勝(ドッグフードサービス史上初)https://youtu.be/-rhT0IMCTOo

・2020年度グッドデザイン賞(ドッグフードサービス史上初)

・日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞(ペットサービス史上初)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-23:40)