2023年11月4日(土)、5日(日)の2日間、品川ザ・グランドホールで『My Boyz 1st Countdown in JAPAN 2023』の開催が決定。来場者特典に加え、全4公演観覧した方を対象にしたスペシャル特典を発表。







2023年3月より韓国MBCで放送されたオーディション番組『少年ファンタジー - FANTASY BOYS』への出演を機に、活発的に活動していた4人のアイドルが、2023年11月4日(土)、5日(日)の2日間、品川ザ・グランドホールにて日本初の進出を果たす。



テソン、カン・ヒョンウ、チン・ミョンジェ、クム・ジンホの4人のボーイズが、先月9月26日に当イベント開催を発表した後、多くの関心と想いを寄せてくれたファンの要望に応えるため、豪華な特典を企画し、今回の公演を観覧するファンの方々に特別なプレゼントをお届けする。



新しく企画された内容を見ると、お見送会りを『全員ハイタッチ&お見送り会』に変更。



また、全4公演を観覧した全ての方々を対象に2つのプレゼント企画を開催する。



1つ目は『MY BOYZ 1st COUNTDOWN in JAPAN2023スペシャルアルバム』を全員に贈呈。



この曲は、ファンのための初オリジナル「Fan Song」であり、カン・ヒョンウが作曲。今回のイベントのために特別制作されたアルバムであり、4人のボーイズの素敵なハーモニーとファンに向けた歌詞が印象深い曲となっている。



4人のボーイズは「長い時間待ってくれたファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えようと特別にアルバムを企画した」と明かした。歌のタイトルと初ライブ、そしてスペシャルアルバムは本公演でのみ披露される。



2つ目は、稀少価値が高いと思われるメンバーの愛用品を、抽選で選ばれた幸運の4名様に1つずつをプレゼント。



今回の『MY BOYZ 1st COUNTDOWN in JAPAN 2023』は、各メンバーたちの才能とキャラクターをお見せすると同時に、日本のファンとのコミュニケーションを中心とし、一つのステージを企画しているため、ファンとの距離を一段と縮める時間に。



さらに、圧倒的な歌唱力とパワーで溢れるダンス、今まで見せたことがないような魅力溢れる実力を発揮しながら日本のファンの皆さんの心を掴むだろう。



『MY BOYZ 1st COUNTDOWN in JAPAN 2023』は、彼らの日本初ファンミーティングのステージとし、多くの期待が寄せられている。



<『My Boyz 1st Countdown in JAPAN 2023』公演概要>

[日時] 2023年11月4日(土)・5日(日)

[時間]

DAY 12:00(OPEN) / 12:30(START)

NIGHT 16:30(OPEN) / 17:00(START)

[会場] 品川 ザ・グランドホール

[料金] 9,900円(税込) 全席指定

**当日チケット:11,000円(税込)※ 発生した場合のみ

[お問い合わせ](株)NURIM info-live@nurimjp.com

(メールでのお問い合わせ(祝日を除く平日11:00~17:00)



<チケット一般販売スケジュール>

ローソンチケット

2023年10月26日(木)~



★観客特典★

※公演終了後、

(変更前)来場者全員、お見送り会 →

(変更後)来場者全員、ハイタッチ&お見送り会

※全公演中、全アーティスト1分間のフォトタイム



★ スペシャル特典 ★(全4公演のチケット購入者対象)

※該当特典全ての観客にMY BOYZスペシャルオリジナルアルバム贈呈



(抽選)

※全メンバーの愛用品1つずつ贈呈 (計4名)

※全メンバーキスマーク&直筆サイン入りTシャツ

※全メンバーから一言ボイスメッセージ (当選者の携帯に録音)

特典などの詳細については、オフィシャルサイト(https://myboyz.jp/)をご確認ください。



■主催:Danmee(株), (株)HUB JAPAN, EIGHTY6

■制作:タイガーサウンド(株)

■運営:(株)ライベント

■企画 : (株)HUB JAPAN, Eighty6

■協力:(株)VitaCafe Japan, (株)NURIM



